Paegas Internet Call: čestná salva za padlého

Český telekomunikační úřad s konečnou platností zakázal společnosti RadioMobil provozování služby Paegas Internet Call - tedy volání do zahraničí skrze internet. Důvod zůstává stále stejný. RadioMobil údajně nemá na provozování této služby licenci. Zemřela tak služba, která stavila Českou republiku na špičku zemí, kde jsou implementovány nejpokročilejší technologie.

Jak by situaci popsal Demosthenes: Zatímco nad RadioMobilem vlaje růžová vlajka stažená na půl žerdi v hold padlému hrdinovi, na Olšanských hřbitovech ve stínu strážní věže dopadají poslední hrsti hlíny na rakev rekovu. Kamenný náhrobek do soumraku hlásá: „Nikdy nezapomeneme. Peltrám, A. - ošetřující lékař, Stádník D. - farář, Kok, B. - nejbližší přítel."

Oficiálním důvodem pro zákaz služby Paegas Internet Call tak zůstává tvrzení, že RadioMobil není držitelem licence pro provoz této služby. Regulátor trhu se tak pokusil vyhnout obtížné technické až filosofické diskusi, zda PIC odporuje monopolu SPT Telecom na mezinárodní telefonní spojení.

Zatímco zastánci internetové telefonie by argumentovali tím, že IP telefonie znamená nespojitý tok dat, zatímco telefonní služba představuje vyhrazenou přenosovu trasu, odpůrci by argumentovali samotným principem - hlas se odněkud někam dostane. Nic z této debaty není v tuto chvíli zajímavé. ČTÚ rozhodl, že problém je v licenci, nikoliv v podstatě služby či porušení monopolu.

Rozeberme si tedy internetovou telefonii v principu. V podstatě jde o sběr dat z veřejné (mobilní) telefonní sítě a jejich přenos internetem na libovolný, uživatelem zvolený výstupní bod. Na toto je tedy potřeba licence, soudí ČTÚ.

Když to takto rozebereme do důsledků, leckoho z nás jistě zamrazí. Co dělá například Mobil server? Sbírá data z veřejné telefonní sítě (vaše požadavky na HTML stránky přes dial-up) a přenáší je internetem na libovolný, uživatelem zvolený výstupní bod - typicky do WWW prohlížeče, nebo třeba do emailu atd. Mobil server, s.r.o. není držitelem žádné licence na provozování této služby. Má samozřejmě běžná povolení nutná pro provoz společnosti s ručením omezeným, daňové doklady atd - ale žádnou licenci nemá.

Znamená to snad, že ČTÚ přikáže zrušit Mobil server? Nebo zanedbává ČTÚ svoji povinnost v okamžiku, když nám nenechala policejně zabavit servery a nezapečetila naši kancelář, kde kujeme nelicencované rejdy?

Jistě, namítnou mnozí - tento příklad je až ad absurdum. I já jsem donedávna považoval za absurdní zdůvodnění zrušení Paegas Internet Call absenci licence. Až doposud nikdy nikdo nevyžadoval žádnou licenci na přenos dat po internetu - a o nic jiného v PIC nejde. Stejně tak, jako pro Mobil server zajišťuje konektivitu GTS/NetForce, pro Paegas Internet Call ji zajišťoval GlobalOne.

Není rozdíl v tom, zda se po internetu přenáší hlas, obrázky nebo text - pro internet jsou to vždy jen jedničky a nuly zapouzdřené do transportního protokolu. Pokud potřebuje RadioMobil lincenci, potřebuje ji i Mobil server, Seznam, Atlas i Neviditelný pes. Není rozdíl v tom, zda vstupní komunikace se děje přes klávesnici prsty, nebo skrze mikrofon ústy. Vždy je to komunikace - internet je o komunikaci. Najednou je tato komunikace omezována, je jí bráněno diktátem státního orgánu. Nedomnívám se, že regulátor trhu je oprávněn zasahovat do dění internetu. Internet není přírodní zdroj ani majetek státu, aby do něj stát mohl zasahovat z logiky věci. Již principielně nelze souhlasit s tím, aby regulátor určoval, co se internetem přenášet smí a co nesmí - zda můžete posílat emaily do zahraničí, ale již nikoliv svůj hlas. Internet nepodléhá pravomoci Českého telekomunikačního úřadu a rozhodnutí ČTÚ nelze označit za nic jiného, než skandální omyl hraničící s touhou omezovat a cenzurovat něco, k čemu stát nemá žádné vlastnické právo.

Kdyby ČTÚ rozhodlo o tom, že Paegas Internet Call porušuje monopol SPT Telecom daný zákonem, dal by se na tenký led dlouhotrvajících sporů, zda má pravdu EU, že IP telefonie není totéž, jako normální telefonie, či zda EU říká nesmysly. Ale rozhodnutí by se dalo pochopit - bylo by sporné, ale mělo by své opodstatnění. Rozhodnutí učiněné ČTÚ čpí alibismem na sto honů v případě lepším, v případě horším smrdí cenzurou.

ČTÚ svým rozhodnutím zpochybnilo existenci stovek firem podnikajících na internetu. Jakou mají mít licenci? Kolik za ni zaplatí? Co se stane, když přestěhují svůj server do Konga a budou jej odtud provozovat bez licence? To všechno jsou otázky, na které nevíme odpovědi.

Nechť jsou vypáleny salvy za padlého. Preventivně do davu...

