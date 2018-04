Paegas Info zdarma celý týden

Všichni majitelé mobilních telefonů Paegas včetně uživatelů předplacené služby Paegas Twist mohou od pondělí 5. března až do půlnoci v neděli 11. března využívat všechny infokanály Paegas Info zdarma. Tuto akci připravil RadioMobil jako poděkování za překročení počtu 2.000.000 zákazníků na konci února 2001.

„Hledali jsme takovou formu poděkování, kterou by mohli využít naprosto všichni naši zákazníci a myslím, že jsme vybrali dobře, protože služby Paegas Info jsou velmi oblíbené a pravidelně je využívá více než 25 procent našich klientů,“ uvedl generální ředitel společnosti RadioMobil Roland Mahler.

Paegas Info

Uživatelé během druhého březnového týdne platí pouze za SMS vyslanou k objednání informace a neplatí žádný poplatek za obdrženou informaci v rámci služby Paegas Info. Pokud si informace objednají prostřednictvím internetu na stránce www.click.cz, ušetří za odeslání objednávací textové zprávy.

Paegas Info plus

Každá novinka, například nová silniční uzavírka, náledí nebo radary, je automaticky rozeslána všem, kteří mají dopravní kanál objednaný. Pokud si uživatelé toto zasílání zpráv nastaví, je jim za každou přijatou zprávu účtován poplatek dle ceníků jednotlivých infokanálů. Nicméně od 5. do 11. března jsou také tyto služby zdarma.

I EuroTel dal svým zákazníkům dárek v době kdy slavil dvoumiliontého zákazníka. Od 25. do 26. prosince loňského roku mohli zákazníci EuroTelu telefonovat v rámci celé České republiky za polovic. RadioMobil sice dává jako dárek něco zcela zdarma a to na celý týden, nicméně tím nechá zákazníky, aby si „osahali“ službu Paegas Info a ocenili její přednosti. Takovým způsobem se jistě najde víc lidí, kteří budou službu využívat i poté co bude opět zpoplatněna. Ale dárek je přece jen dárek.