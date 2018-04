Paegas Info se rozšiřuje - seznamte se, debatujte, hlasujte

, aktualizováno

Seznámit se po telefonu je sice známá věc, ale není běžné, aby k tomu došlo pomocí textovky a databáze volných partnerů. Zato diskutování po telefonu, to zná jistě každý. Dokonce i přes SMS zprávy. Nyní ovšem touto formou můžete zasáhnout do debat, probíhajících na televizní obrazovce. Umožní vám to nové Paegas Info kanály.