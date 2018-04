Paegas Info Pack - Motorola d520!

Telefony Motorola patřily po dlouhou dobou k neodmyslitelné součásti dotovaných plánů společnosti RadioMobil. Dokonce i prastará Motorola TX770 byla skoro úspěšný model, zejména svojí nízkou poruchovostí. Motorola ale mezi tím přestala klást velký důraz na déčkovou řadu laciných telefonů - vzpomeňme na d 460 i d160. Krédem Motoroly se staly hlavně dražší telefony, zejména StarTACy.

Nyní se ale déčková řada výrazněji vrací do dotovacích plánů a do již delší dobu prodávaným, ale nevýrazně dotovaným modelem Motorola d520. Ten RadioMobil zabalil do hezké nové bedýnky, dal na ni etiketu SIM Toolkit, přidal k tomu SIM kartu se SIM toolkitem a nazval to Paegas Info Pack - cenovka v takovém případě ukazuje 1499 Kč.

Není to sice tak pohádková cena, jako u Bosch 607/608 a Motorola d520 je stále přeci jen velký telefon, ale mnohému se bude určitě líbit. Kromě Twist sady s Nokia 5110 to ale není poslední zajímavost, kterou RadioMobil přichystal. O nové službě určené pro Twist se tu dočtete zítra.

Test telefonu Motorola d520 najdete zde.