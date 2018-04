Paegas Holiday Roaming - slabá náplast na roaming Go karet

Již minulý týden RadioMobil přislíbil zajímavé překvapení jako prázdninový balíček. O obsahu tohoto balíčku se vedly spekulace především proto, že pár dní před ohlášením balíčku vyšel konkurenční EuroTel s nabídkou roamingu pro předplacené karty Go. Většina lidí považovala tedy za samozřejmé, že právě ohlášený balíček bude představovat roaming pro předplacené karty.

Jako vždy vám v předstihu přinášíme informace o tom, co prázdninový balíček RadioMobilu bude obsahovat. Již jsme vyslovili názor, že RadioMobil nezvládne tak rychle svůj roaming pro Twist nabídnout a že mu do nabídnutí podobné služby chybí ještě několik týdnů. Tento předpoklad se ukázal být pravdivým - Paegas Holiday Roaming se týká pouze majitelů klasických tarifů. RadioMobil ohlásí tuto službu na tiskové konferenci 24. 6.1999 a tak tuto informaci berte jako neoficiální.

Paegas Holiday Roaming představuje možnost aktivovat si roaming zdarma, bez složení doposud požadovaného depozitu. Za to ovšem zákazník nemůže telefonovat ze všech roamingových sítí, ale z vybraných dvaceti zemí Evropy. Ceny roamingových hovorů jsou stejné, jako v klasickém roamingu zvoleného tarifu a službu nelze použít u Twist karet.

Služba Paegas Holiday Roaming bude automaticky aktivována všem novým zákazníkům a stávajícím zákazníkům s dobrou platební morálkou do 1.7.1999. Službu lze nicméně deaktivovat telefonátem na linku 4603.

Zde je seznam států a operátorů použitelných se službou Holiday Roaming:

Belgie Mobistar, Proximus Polsko ERA GSM, Centertel, Polkomtel Dánsko Sonofon, Tele Danmark, Mobilix A/S-1800 Portugalsko TMN, Optimus, Telecel S.A. Finsko Radiolinja, Telecom Finland Rakousko Connect, Max.mobil., PTA AG Francie Bouygues Telecom, FTMRT, SFR Řecko Panafon, Stet Hellas Chorvatsko HPT Slovensko Globtel GSM, EuroTel Bratislava Itálie T.I.M., Omnitel Slovinsko Mobitel Holandsko PTT Telecom, Ben Nederland, Libertel, Telfort Španělsko Telefonica, Airtel Maďarsko Westel 900, Pannon GSM Švédsko Comviq, Europolitan, Telia Německo e plus, Mannesmann, DeTeMobil Švýcarsko Swiss PTT Norsko NetCom, Telenor Velká Británie Cellnet, Orange-1800, Vodafone

Ze všech těchto sítí lze telefonovat do České republiky a do roamingové země, lze přijímat příchozí hovory, ale nelze volat do jiných států. Dále lze používat všechny SMS služby včetně Paegas Info a samozřejmě tedy i odesílání SMS zpráv podle roamingových sazebníků.

Jaká je výhoda Paegas Holiday Roaming?

Pokud jedete do některé z vyjmenovaných zemí, máte klasický tarif Paegasu a nemáte roaming , pak je to výborný tip pro vás - nemusíte platit deposit za roamingové hovory. Pokud jedete do jiné země, případně máte Twist kartu, pak máte smůlu a roamingu si příliš neužijete.

Také narozdíl od EuroTelu zde nedostáváte žádný kredit - EuroTel vás jako klienta klasického tarifu podaruje 1000 Kč a jako majitele Go karty 500 Kč pro roaming, na druhou stranu musíte složit deposit.