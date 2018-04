Paegas fačoval raněný Twist

Raněnou ješitnost předplacené služby Paegas Twist akutně ošetřovalo zdravotnické komando RadioMobilu během páteční akce, interně nazvané

Vo co tedy Gou? EuroTel se rozhodl, že testování jeho Go roamingu bylo dosti a že přisype trochu soli do své marketingové polévky. V srpnu vyjela veliká reklamní kampaň upozorňující na zajímavou a ojedinělou službu roamingu na předplacených kartách. Pravda, RadioMobil již před delší dobou zatraceně dobře kontroval masivní podporou Paegas Holiday Roaming, jenž se dostal do povědomí uživatelů více, než testovaný Go roaming a to i přes to, že Paegas Holiday Roaming je poměrně všední služba.

Po pěti dnech hlásí dealeři vzestup prodeje Go karet; kdo se chystal na dovolenou a váhal, tomu Go roaming reklama pomohla neváhat. RadioMobil potřeboval nějaký další hezký trik a to ber kde ber.

Nakonec vzal tam, kde vzal - u svého mateřského koncernu Deutsche Telekom. Namísto roamingu mají uživatelé Twistu poloroaming - respektive příchozí hovory do zahraničí. Tisková zpráva v nadpisu prohlásila, že jsou zdarma. V podstatě má pravdu - snad jen tolik připomenu, že za aktivaci se platí tak, že to zdarma přichází v přepočtu na 10 Kč za minutu.

Co tedy Twistáci na cestách? Mohou přijímat příchozí hovory téměř po celé Evropě a dojdou jim i SMS zprávy, mohou volat 112 - záchranou linku. Tu mohou volat i bez SIM karty.

Jak jsem řekl, systém je obdobný nesmyslu, který nabízí Deutsche Telekom, jako ukolábavku na kvapík, který zahrál klientům německých předplacených karet Mannesmann Mobilfunk s nabídkou CallYa roamingu. I u D1-Telekom si můžete zaplatit příchozí hovory na mobil do zahraničí - a také jen za aktivační poplatek.

Celá nádhera má dva aspekty.

Jednak je dobré připomenout, že příchozí hovor v roamignu za 10 Kč/minuta je velice sympatická cena. V klasickém tarifu je dvakrát i třikrát vyšší. Na druhou stranu nápadně připomíná cenu za Paegas Internet Call - nerad bych tu někomu bez důkazů sahal na svědomí - jenže opravdu máme slevu zadarmo?

Druhak stojí za zmínku, že speciální aktivační poplatek 300 Kč má platnost 14 dní, poplatek 600 Kč musíte protelefonovat do čtyř týdnů. Co na tom, že vám přijde jeden hovor? Co na tom, že vaše dovolená je delší? Kohopak pošupajdíte do prodejny, dirigujíce jej z budky, aby vám doplatil, neboť službu jinak nedobijete?

Jeden z našich čtenářů mi vítězně v pátek psal - vidíte, RadioMobil už má půlku roamingu hotovou, za chvíli dodělají zbytek a budeme se i my Twisťáci mít. Musel jsem schladit jeho nadšení. Možná ten vtip z rodu Kaměňáků znáte: "Říká profesor při hodině žákům: Když vám vykládám, že dvě poloviny jsou vždycky stejné, tak mne větší polovina z vás neposlouchá a ta menší to hned zapomene!"

Ten vtip se přesně na situaci Twist roamingu hodí. RadioMobil zvládnul polovinu cesty - jenže tu kratší. Zaúčtovat hovor na vlastní ústředně není takový problém, RadioMobil tu samou věc zvládá každý den, každou vteřinu. Vytvořit speciální kredit pro Twist také není zase tak problematické. Spojit tyto dva předpoklady lze snadno a jednoduše, pokud vám ta ústředna říká pane.

Celá tahle sranda nabývá své pompéznosti v okamžiku, kdy máte tímtéž systémem zaúčtovávat on-line v reálném čase data z cizích ústředen, které vám Pane neříkají. Jak z nich ta data dostanete? Jste si jisti, že data nedojdou až za dva týdny po ukončení hovoru?

Další část této strandy přijde v okamžiku, když člověk zapřemýšlí nad tím, pročpak asi RadioMobil nedovolil, aby se vám těch 10 Kč/minuta strhlo z normálního Twist kreditu, nebo proč dokonce nenabídl pro sebe výhodnější ceny běžných zahraničních hovorů odečítatelné od kreditu? Z lásky ke klientovi těžko - spíše je tam někde hezky schovaný kousíček ledovce, na které by toto řešení najelo tak, jako Titanik blahé paměti. Díky tomu ovšem příchozí hovory v roamingu á la Twist mají stejné množství elegance, jako plastoví trpaslíci na E55; nyní si musíte pamatovat kredity dva...

EuroTel jedno řešení našel - RadioMobil na jeho adresu vtipkoval, vesele se smál, žmoulaje v rukou ocenění nejinovativnějšího operátora.

Věru: RadioMobil ušel kratší kus cesty, nyní mu zbývá ujít ten delší zbytek, pokud chce svým klientům nabídnout opravdovou službu a ne variaci na obehrané téma "půlka služby je také služba".

Jak to udělá, když řešení představené EuroTelem odvrhl jako neseriosní? Budou si muset uživatelé Twist karet počkat na počátek příštího roku, kdy velbloudí specifikace Camel umožní on-line zúčtování roamingových hovorů? Nebo najde podobnou obezličku, jako EuroTel?

Uvidíme - vzhledem k tápání, jež nyní v oblasti roamingu předplacených karet provozuje Deutsche Telekom, jsem ochoten si vsadit, že do listopadu se roamingu pro Twist bát nemusíme v podobě, v níž by se dal používat. Jenže RadioMobil má v jednom štěstí - uživatelé Twistu nejsou praví zájemci o roaming a sezónu letošních dovolených RadioMobil při troše štěstí už nějak doklepe. Při agresivním marketingu i bez velkých ztrát v pořadí za EuroTelem. Ale EuroTel v poslední době na marketingu také šetřil a nyní je vidět, že pár drobných z prasátka vylovil a hodlá si svůj půst důkladně vynahradit. Kdo vyhraje? Doufejme, že zákazník.