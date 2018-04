Paegas, Eurotel a Oskar táhnou do boje proti zneužívání GSM bran

Jen velmi zřídka jsme svědky vzájemného přizvukování českých operátorů mobilních sítí mezi sebou, k němuž se přidá i Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a napůl dokonce Český Telecom (ČT). K této vzácné shodě je přimělo jednání některých alternativních operátorů pevných telefonních sítí, kteří se na cestě za prosperitou dostali do střetu nejen s konkurencí, ale také se zákonem.

Mobilní operátoři Eurotel, Paegas i Oskar vytáhli do boje proti těm alternativním pevným operátorům, kteří směrují hovory svých zákazníků do mobilních sítí GSM branami, ze kterých mohou telefonovat sami, ale nejsou oprávněni je používat komerčně. „Již jsme podali Českému telekomunikačnímu úřadu stížnost na některé operátory, kteří tuto praxi provozují,“ řekl Mobilu.cz Jiří Hájek, tiskový mluvčí Paegasu. RadioMobil také na začátku roku pozměnil své dosud vágně formulované všeobecné podmínky; nová verze, platná od 1. července, přeprodávání služeb explicitně zakazuje.

Contactel, Zephyr a GTS

Mluvčí RadioMobilu v seznamu alternativních operátorů-hříšníků jmenoval mimo jiné firmy GTS, Contactel a Zephyr. S těmito operátory mají stejný problém i Eurotel a Český Mobil, jak Mobilu.cz sdělily zdroje blízké oběma společnostem. Ty se také hodlají proti takovému jednání bránit; Eurotel již začal takto zneužívané GSM brány odpojovat. Informace od všech mobilních operátorů se shodují v tom, že problém začal do významných rozměrů narůstat na začátku tohoto roku.

Oč konkrétně jde? Někteří z alternativních operátorů využívají toho, že je pro ně levnější směrovat hovory svých zákazníků přes vlastní GSM bránu než přes pevné propojení, což je standardní způsob. V praxi to potom vypadá tak, že vy - hypotetický zákazník, řekněme, Contactelu - voláte například do sítě Paegas. Váš hovor se ale k Paegasu nedostane tak, jak je zvykem, tedy po pevné lince (ať již přímým propojením sítí Contactel a Paegas, nebo přes linky Českého Telecomu). To je totiž relativně drahé - zhruba 6,50 až 7,60 Kč za minutu, podle operátora, kde je hovor ukončen. Váš hovor naopak půjde levnější cestou přes GSM bránu Contactelu, kde „předstírá“, že je firemním hovorem Contactelu jako koncového zákazníka a je proto účtován nižší sazbou. I vy, a samozřejmě Contactel, tak za tento hovor zaplatíte výrazně méně (podle tarifu konkrétního operátora přibližně tři až čtyři koruny za minutu), což je na první pohled důvod k radosti.

Hrozí ztráta peněz i prestiže

Na druhý pohled je ovšem patrné, že RadioMobil a s ním oba další mobilní operátoři již tolik radosti nemají. Kromě zjevné finanční ztráty se totiž obávají poklesu prestiže. „Hovory vedené přes GSM bránu mají horší kvalitu a výrazně vyšší poruchovost než ty, které jsou vedené standardním pevným propojením,“ říká Hájek (zástupci Eurotelu a Oskara mu dávají za pravdu.) „To samozřejmě ohrožuje dobré jméno naší firmy, stejně jako potlačená identifikace volajícího, která je důsledkem právě takového použití GSM brány.“ Při potlačení identifikace navíc operátor logicky přichází o odpovědi na nepřijaté hovory, poněvadž zamýšlený příjemce zmeškaného hovoru samozřejmě neví, komu by měl zavolat, anebo telefon dokonce záměrně nebere.

Konkrétní problém však představuje koncentrace takových hovorů do jednoho místa. Pokud si alternativní operátor od mobilního nakoupí pro vlastní firemní použití větší množství SIM karet a pak přes ně směruje hovory svých zákazníků, může tím ohrozit fungování příslušné základnové stanice sítě dotyčného mobilního operátora. Snadno se tak může stát, že ona BTS je zcela zaneprázdněna a nic netušící kolemjdoucí si za nic na světě nezavolá (a logicky, byť neprávem, přitom proklíná domněle špatné pokrytí Eurotelu, Oskara či Paegasu).

Právě monitorování provozu jednotlivých BTS tak dává operátorům jedinou šanci na odhalení „černého“ komerčního provozu GSM bran. „Máme o tom v ruce spolehlivé důkazy, které použijeme při případném soudním řízení,“ řekla Mobilu.cz Hana Beniaková, která má v RadioMobilu otázky propojování na starosti. Odmítla ovšem prozradit podrobnosti. „Nebudeme nikomu proti sobě dávat technické návody,“ řekla.

Komplikace mohou dostat i mezinárodní charakter – to když nabídka nízkého hovorného zláká zahraničního mobilního operátora. I jeho hovory jsou potom směrovány přes GSM bránu i se všemi nevýhodami, které s sebou takové volání nese. „Měli jsme tuto nepříjemnou zkušenost v případě několika našich zákazníků, kteří měli potíže při telefonování z Francie,“ potvrzuje Beniaková.

ČTÚ: Mobilité mají pravdu

Důležitou podporu poskytuje mobilním operátorům stanovisko ČTÚ. Úřad se poměrně jednoznačně postavil na jejich stranu. „(...) GSM brána není standardní rozhraní pro propojování veřejných telekomunikačních sítí,“ praví se v odpovědi ČTÚ na výše zmíněnou stížnost RadioMobilu. Toto stanovisko, které se opírá o vyhlášku č. 195/2000 Sb., bude publikováno 28. června v Telekomunikačním věstníku (částka 6, ročník 2001). Těm, kdo by je nerespektovali, by hrozila pokuta ve výši pět až deset milionů korun a případně dokonce odnětí licence.

Mobilní operátory však k zásahu proti komerčnímu zneužití GSM bran vede ještě jedna okolnost. Pokud by totiž status quo zůstal zachován, mohli by se sami paradoxně octnout mimo zákon. Ten jim ukládá povinnost účtovat propojení všem partnerům sazbou vypočítanou podle stejných pravidel; poškozeni by tak byli všichni ti, kteří GSM brány k pseudopropojení nepoužívají, mezi nimi i Český Telecom. Od něho přitom do jejich pokladen plynou (alespoň v případě RadioMobilu) nejméně dvě třetiny tržeb z propojovacích poplatků, což z něho činí prominentního klienta, s jehož přízní je nevýhodné hazardovat.

Jmenovaní alternativní operátoři, jichž se spor týká, nepopírají, že komerční využití GSM bran je neoprávněné. Sami se ovšem hovoru o vlastní roli v celém problému vyhýbají. „To snad ne, k tomu přece není oprávnění,“ odpověděl externí PR poradce Contactelu Jindřich Lacko na otázku, zda zmíněný operátor své firemní brány GSM takto používá. „Zjistil jsem, že propojení sítí je realizováno propojovacími body,“ sdělil Mobilu.cz později - zjevně logicky - na základě vlastního dotazu u vedení firmy, které nechtělo povahu takových propojovacích bodů komentovat. Jméno Contactelu přitom figuruje na seznamu hříšníků všech tří mobilních operátorů.

V podobném postavení je firma Zephyr Telecom, jejíž takto používané SIM karty RadioMobil již na konci roku z tohoto důvodu odpojil. Marketingový manažer Rudolf Pospíšil řekl Mobilu.cz pouze, že „věc je v řízení, před jehož skončení se k ní firma nebude vyjadřovat“. „Víme o tom, že někteří naši konkurenti takto GSM brány používají, a rádi bychom tomu zabránili,“ řekl Ladislav Řeháček, manažer hlasových služeb Aliatelu. „Nemáme však k tomu žádné prostředky.“ Aliatel je jedním z alternativních operátorů, kteří mají podle vyjádření svých mobilních protějšků čistý štít; s Eurotelem je propojen přímo a s Paegasem a Oskarem v současné době o tomtéž jedná a hovory svých klientů k nim směruje přes linky Českého Telecomu.

Jsou nižší poplatky světlem na konci tunelu?

Podle pevných operátorů však vina za současný stav neleží pouze na nich. Za jednu z příčin zneužívání GSM bran označují neúměrně vysoké propojovací poplatky, které jim mobilní operátoři účtují. Podobně vidí situaci Český Telecom. „Když je koncový hovor přes SIM kartu levnější než propojovací poplatek, něco není v pořádku,“ říká mluvčí ČT Vladan Crha. „Snažíme se proto dosáhnout dohody, která by byla přijatelná pro mobilní i pevné operátory.“ Posledně jmenovaní vidí možné řešení problému právě v radikálním snížení propojovacích poplatků, což ale zase odmítají Eurotel, Paegas i Oskar. (Podrobně si o propojovacích poplatcích přečtěte zde).

O jejich výši bude muset rozhodnout opět ČTÚ, pokud se operátoři nedohodnou sami mezi sebou - což očekává málokdo. Rozhodnutí regulátora však v každém případě přijde až po 28. červnu – tedy až poté, co v Telekomunikačním věstníku vyjde jeho stanovisko ke zneužívání GSM bran. Mezitím se pevní operátoři budou muset přizpůsobit. Takže, pokud někde uvidíte lákavé sazby za volání z pevné linky na mobil (každá cena pod 6,50 Kč za minutu), mějte se na pozoru. Patrně dlouho nevydrží.