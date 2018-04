Paegas dole, EuroTel uprostřed, Český Telecom nahoře

První pracovní den nového roku se po nás zpravidla očekává článek, jak naši telekomunikační operátoři zvládli šílenství gratulací přenášených jejich sítí. Nemáte být zklamáni ani letos - je zase o čem psát a nad čím brečet.

RadioMobil

Pokud bychom měli situaci vyjádřit více expresivně, pak nadpis je plně vystihující. Propadl RadioMobil, jehož síť Paegas měla s obsluhou hovorů i SMS vážné problémy. Dostali jsme od vás přes dvě stovky hlášení o chybách, takže lze říci, že Paegas měl problémy na snad všech metropolích. Od půlnoci do zhruba dvou hodin ráno (jak kde) bylo problémem uskutečnit telefonní hovor z Paegasu do vlastní sítě i do sítě EuroTelu. Do sítě SPT Telecom se na několikátý pokus dovolat dalo.

Podobné to bylo u RadioMobilu se SMS zprávami - i jejich odesílání bylo téměř nemožné, osobně jsem na Lužinách nebyl ještě hodinu po půlnoci schopen odeslat jedinou SMS zprávu a podobné reporty přicházejí i z jiných částí Prahy i jiných měst, kde problémy měli přetrvávat až do ranních hodin. Příkladem může být Plzeň, Ostrava, samozřejmě Benešov, který nefunguje již přes týden, Karlovy Vary naopak dobře se prý dařilo v Brně. Nicméně na Staroměstském náměstí, kde probíhal RadioMobilem sponzorovaný silvestrovský program, připravil Paegas mobilní BTSky, aby posílil síť v této lokalitě.

Tisková mluvčí RadioMobilu k tomu říká:

Síť GSM Paegas byla velmi precizně připravována na velký provoz v období Silvestrovské noci. "Vedle navyšování kapacity v některých oblastech, kde se předpokládal zvláště velký provoz (např. Staroměstské nám., kde se doplňovaly mobilní základnové stanic) jsme zprovoznili například systém Frequency Hopping, jehož základním smyslem je maximální uvolnění kapacit jednotlivých buněk a to pružným "přeskakováním" právě probíhajícího hovoru na jiné volné frekvence v blízkosti." doplňuje Tereza Kakosová. Já dodám, že i EuroTel používá frequency hopping, ale jeho nasazení u Paegasu mohlo nyní pomoci uvolnit kapacity.

"Velmi pečlivě jsme taktéž připravovali SMS centrum sítě Paegas, protože zasílání krátkých textových zpráv je u zákazníků služeb Paegas obzvláště využívané. Mohu říci, že naši zákazníci jsou skutečně nadšenými uživateli a mnohem více využívají této služby než zákazníci druhého operátora, což nás pochopitelně velmi těší." říká Tereza Kakosová. "Je to především díky tomu, že zasílání SMS zpráv je pouze v síti Paegas cenově nejvýhodnější, ale především, pouze Paegas v České republice jako jediný nabízí službu SMS bez jakékoliv aktivace či paušálního poplatku a tím maximálně usnadňuje svým zákazníkům přístup k této službě"

V posledních dnech RadioMobil přistoupil k ještě dalšímu navýšení kapacity centra, takže se ideální denní kapacita rozšířila až na téměř 7 mil SMS. "Pro ilustraci, jen během Štědrého dne se odeslalo více než 3.5 mil krátký textových zpráv, což je téměř jednou tolik než u druhého operátora v ČR" podotkla Tereza Kakosová.

A jak se dařilo EuroTelu?

Už jsem říkal, že dopadl o poznání lépe - přetížená čí zmatkující síť spojující nesmyslně hovory byla k vidění jen velmi zřídka a ve většině lokalit EuroTel vykázal lepší výsledky co se spojování hovorů i odesílání SMS zpráv týká. Však toho také řádně využil v hezky jedovaté tiskové zprávě druhý den ráno. Sám šéf EuroTelu Ed Kingman prohlásil:

Další citace ze zprávy EuroTelu:

Minulou noc při přelomu tisíciletí řídící středisko EuroTelu zaznamenalo nejvíce hovorů a nejvíce SMS zpráv v historii společnosti. Během krátké doby od 11 hodiny silvestrovské noci do první hodiny ranní na Nový rok EuroTel spojil historicky největší počet hovorů za dvě hodiny. Avšak v 15 minutách kolem půlnoci spojoval EuroTel průměrně 522 000 hovorů - to je o 1 500% více než ve špičce běžného dne.

"To znamená, že v tuto dobu telefonovala nejméně přibližně polovina všech zákazníků EuroTelu," řekl Ed Kingman. "Tento mimořádně vysoký provoz ve zmíněné době trval a jen pozvolna klesal ještě hodinu a půl"

Krom toho, Eurotel doručil o Silvestru a v prvních hodinách Nového roku více SMS zpráv než kdykoli předtím za stejnou dobu. Provoz SMS zpráv přesáhl nedávno EuroTelem oznámený rekordní tisíciprocentní nárůst o více než 20 procent.

Tak, co pro nás z toho vyplývá?

RadioMobil již dopředu varoval, že ne vždy bude možno se o Silvestru spojit se okamžitě. Je tomu prostě proto, že síť nemůže být ani na tyto špičky dimenzovaná. EuroTel opravdu zřejmě měl výhodu v tom, že jeho zákazníci nepatří mezi tak skalní uživatele SMS zpráv, takže se náporu, jaký postihl RadioMobil (rozdíl je tu více jak 50%!), vyhnul. Na druhou stranu EuroTel má stále více GSM zákazníků, než Paegas a s jeho sítí se na velké části lokalit dalo telefonovat více bezproblematicky, než se síti Paegas. Nápor zvládl lépe.

A jak Český Telecom se svojí pevnou sítí?

Krátce po půlnoci z 31.12. 1999 na 1.1. 2000 narostl počet volání v síti ČESKÉHO TELECOMU, a.s. až na 35 000 telefonních hovorů za minutu a za první hodinu po půlnoci bylo v síti odbaveno 1,5 miliónu volání, což je ve srovnání se špičkou běžného pracovního dne nárůst na téměř 160 procent. Níže uvedený graf ukazuje nárůst provozu po půlnoci podle jednotlivých tranzitních ústředen.

"Vstup do roku 2000 byl úspěšně zvládnut díky systematické přípravě probíhající již od roku 1997", uvedl viceprezident pro síť Petr Slováček. V průběhu silvestrovské noci pracoval v dohledových centrech ČESKÉHO TELECOMU, a.s., zhruba dvojnásobný počet pracovníků než obvykle a dalších 1200 zaměstnanců bylo v pohotovosti pro případ vzniku krizové situace. V činnosti byl i speciální krizový tým. "Získané zkušenosti budou využity pro další zkvalitňování služeb poskytovaných našim zákazníkům. Dobrý výsledek navíc potvrzuje správnost celkové strategie digitalizace sítě," dodal P. Slováček.

Ke grafu dodávám, že na ose X je čas po jedné minutě od silvestrovské půlnoci, na ose Y je počet hovorů.

Vysvětlivky k jednotlivým čarám a položkám:

BOT1N : tranzitní ústředna Brno PHT2 : tranzitní ústředna Praha 2 CBT1 : tranzitní ústředna České Budějovice PNT1 : tranzitní ústředna Plzeň HKT1 : tranzitní ústředna Hradec Králové ULT1 : tranzitní ústředna Ústí nad Labem OST1 : tranzitní ústředna Ostrava PHT1N : tranzitní ústředna Praha 1