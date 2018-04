Paegas Click - na startu zaspal, ale zrychluje

Paegas si trochu spletl data. Nebyl na tom sice tak zle, aby něco, co se stalo sedmého listopadu, nazval Velkou říjnovou revolucí, ale o den se přeci jen netrefil. Paegas Click, jehož start byl na infolince i internetu ohlašován na prvního listopadu, odstartoval ve skutečnosti až včera, 2.11. po jedné hodině odpolední. Od té chvíle se již zákazníci Paegasu mohou zaregistrovat a začít využívat služeb, spojených s Clickem. A že je o co stát.

Problémy se spuštěním Clicku komentovalo tiskové oddělení Radiomobilu takto: "Důvodem několikahodinového zpoždění služby Paegas Click bylo poslední dolaďování ovládacího softwaru."

Začínáme

Nyní se už můžete připojit na www.click.cz, projít registrací, která probíhá následujícím způsobem. Nejprve je třeba zadat číslo vašeho telefonu ve tvaru 60y xxx xxx a první čtyři čísla kódu PUK2. Pokud jej neznáte, stačí zavolat na infolinku, kde se ho dozvíte výměnou za správné uvedení vašeho hesla pro komunikaci s Paegasem. Jestliže neznáte ani to, musíte se podívat do své smlouvy s Paegasem, kde ho naleznete. V případě, že využíváte předplacených služeb Twist, nemusíte si paměť namáhat vůbec, stačí jen zavolat infolinku ze svého telefonu.

Dalším krokem je volba přihlašovacího jména, hesla (alespoň šest číslic) a tvaru vaší nové e-mailové adresy. Ta je ve formátu cokilov@click.cz. Následně můžete zadat několik osobních informací, jako je jméno, titul a adresa. Navíc je možné uvést tyto údaje i o firmě. Součástí je také volba jazyka. Implicitně je nastavena čeština, druhou možností je angličtina.

Jako poslední před vámi stojí rozhodnutí, zda chcete využívat pouze omezenou verzi schránky, nazvanou ClickBox Easy (jen e-mail), nebo zda si připlatíte 90 Kč měsíčně za plný ClickBox. Ten vám umožní obsluhovat kompletně svou záznamovou schránku, v níž najdete nejen e-maily, ale také hlasové zprávy a faxy. Se všemi zprávami lze provádět nejrůznější triky, kterým se budeme věnovat níže. V rozhodování vám může pomoci odzkoušení ClickBoxu, za který až do konce roku 2000 nemusíte platit.

ClickBox

Co vám Click může nabídnout? Zjistíte to ve chvíli, kdy se poprvé přihlásíte. Nejprve tedy ClickBox. Tato aplikace vám nejspíš připomene klasického poštovního klienta, na kterého jste zvyklí. Složky jako Doručená pošta, Pošta k odeslání atd. všichni známe. Máte možnost další složky přidávat, vkládat je do hierarchie, přesouvat, a vůbec s nimi pracovat jako s klasickými adresáři na počítači.

Na rozdíl od obyčejného e-mailu se v ClickBoxu objevují také záznamy z hlasové schránky a v blízké budoucnosti dojde i na faxy. Hlasové zprávy vypadají podobně jako e-maily. Text je omezen na prosté ohlášení "Tato zpráva obsahuje hlasová data" a jako přiložený soubor naleznete soubor ve formátu wav. Vzorkovací frekvence zvukového záznamu je 8 KHz, tedy dost na telefonní kvalitu. Vzhledem k omezení vaší schránky na 20 MB je rozhodující i délka takového záznamu. Počítejte s tím, že jedna vteřina hlasové schránky zabere 1,625 KB. Schránka tedy pojme více než 200 minut. I v případě, že vám kapacitu z půlky zaplní e-maily a faxy, sto minut hlasových zpráv těžko vyčerpáte.

Jednou ze součástí ClickBoxu je také Adresář, určený k ukládání kontaktů. Zajímavější je ovšem nastavení preferencí. Kromě volby jazyka (čeština, angličtina) můžete pracovat s tzv. Filtry. Díky nim můžete do značné míry automatizovat práci se zprávami. Nastavíte si, jak vám ClickBox bude oznamovat doručení různých zpráv, nebo na které z nich se bude automaticky odpovídat určitým textem. Pro detailnější akce slouží funkce Filtr, jež na základě jedné nebo dvou podmínek spouští některou z následujících akcí:



Předej dál na E-mail



Předej dál na Fax



Předej dál hlasovým voláním



Poslat kopii na telefon



Poslat kopii na displey telefonu



Přesuň do složky



Pošli SMS notifikaci



Pošli E-mail notifikaci