Paegas chce i malé firmy

Ve snaze dohnat Eurotel v boji o lukrativní firemní klientelu nasazuje RadioMobil do boje nebývalé zbraně. Pod novou značkou Paegas Professional začne Paegas do konce června nabízet sadu služeb právě těmto zákazníkům. Na rozdíl od minulosti však do firemní klientely spadají i společnosti čítající jen pět zaměstnanců.uvedl Robert Chvátal, marketingový ředitel RadioMobilu.

V rámci Privátní sítě je možné sestavit vlastní číselný plán pro všechny zaměstnance a vybrané obchodní partnery a tato čísla pak lze volat pomocí zkrácené volby. Lze také snadno odlišit pracovní hovory od soukromých, což mnohde vyvolává spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Soukromý kredit si totiž zaměstnanec bude dobíjet sám. I pro pracovní hovory lze navíc nastavit v rámci sítě různá omezení či priority. Jde o jednodušší obdobu tzv. Virtuální privátní sítě, kterou mohou již několik let využívat opravdu velcí zákazníci. Privátní síť je možné ovládat pomocí internetové aplikace Paegas Click Profil. Aktivace SIM karty v Privátní síti stojí 170 korun a měsíční poplatek za kartu činí 35 korun.

V nabídce Paegas Professional samozřejmě zůstaly i služby velkým klientům, tedy Privátní podniková síť, Paegas Locator, Paegas Direct a Paegas SMSC Direct (služby Locatoru zatím v ČR komerčně nabízí pouze RadioMobil).

Jiří Dvorjančanský, obchodní ředitel Radiomobilu, zároveň zájemcům o služby Paegas Professional přislíbil osobní přístup, když prohlásil, že se „Každému uživateli služeb Paegas Professional dostane speciální péče ve značkových prodejnách. Kromě toho budeme také našeho zákazníka připraveni osobně navštívit“.

Součástí nabídky Paegas Professional je také Profi SIM karta, která kromě 200 paměťových míst obsahuje e-mailovou aplikaci a také často diskutovaný Paegas Locator, který slouží k určování polohy konkrétního mobilního telefonu přímo v digitální mapě. Kapacita karty umožňuje nahrát také aplikaci MobilChange, která slouží k ovládání Microsoft Outlook přímo z mobilního telefonu.

Vzhledem k tomu, že z malé firmy se snadno může stát velká, je nový tah RadioMobilu snadno pochopitelný. Když se mu nepodařilo svého rivala pokořit v loňském roce, kdy měl tuto metu velmi blízko, vrátil se Paegas k osvědčené dlouhodobé taktice. Nabízí zajímavé služby těm, kterým se nevěnuje Eurotel, a sází na to, že za rok či dva tímto způsobem získá navrch. S počtem klientů mu to již téměř vyšlo.

Podrobnější informace o nové sadě služeb najdete na adrese, kterou jsme zveřejnili již v neděli.