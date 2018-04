Paegas byl po uši v problémech se sítí

Jsou to téměř na den přesně dva roky od stoletého výpadku sítě EuroTel, kdy se EuroTelu podařilo několikrát za sebou přijít o kontrolu nad sítí. Tehdy jsme se smáli na účet EuroTelu. Dnes se situace obrací - v problémech je síť Paegas.

Zatím jsou k dispozici pouze kusé informace o tom, co se vlastně přihodilo, ani nám není přesně znám rozsah celého problému. Co se tedy vlastně přihodilo?

Přibližně v 18:30 problémy začaly - z telefonu nebylo možno odeslat SMS zprávu ani přijmout nebo provést hovor, v lepším případě bylo možno volat do sítě EuroTelu nebo do SPT Telecom. I volání na InfoLinku 4603 bylo velmi zajímavé - u tohoto čísla jsme si zvykli na ledasco, ale zatím ne na hlášku "volaná stanice je momentálně nedostupná" - v horším případě telefon několikrát zapípal a zobrazil hlášku "chyba sítě".

Podle aktuálně vyhlášeného dotazu mezi naše čtenáře, byla síť nepoužitelná nejenom v Praze (i když zde v některých místech fungovala), ale i v Plzni, Sokolově, Hradci Králové, Domažlicích či Liberci - zkrátka na území Čech. Podle informací z moravských měst se výpadek Moravy netýkal, takže se zdá, že k problémům došlo pouze na jednom segmentu sítě.

Spekulovat o tom, v čem problém tkví, je zatím předčasné, informace jsou kusé. Regionální ohraničenost problémů, ale zároveň výjimka v některých částech Prahy, mnoho konkrétního nenapoví, ale vzhledem k tomu, že již delší dobu byly pozorovatelné problémy s voláním z jiné sítě do sítě Paegasu, dá se předpokládat, že celý problém má cosi společného s ústřednou, ale je to jen dohad, pro jehož verifikaci je nedostatek informací. Pravda, Moravu obsluhuje samostatná ústředna.

Rovněž infolinka Paegasu, pokud se na ni po několika pokusech podaří dovolat, je na informace skoupá. Podle informací, které byla schopna připustit, docházelo na Praze 1,2, 4,5,6,10 k plánované optimalizaci sítě a vše bude v ranních hodinách v pořádku. Výraz "plánovaná optimalizace sítě" je v RadioMobilu používán v případě havárie.

Také informační postup infolinky byl velmi zajímavý a ukazuje se, že RadioMobil se v podobných situacích naučil bruslit: na dotaz, zda není něco se sítí v Praze 5 se infolinka chvíli "dívala do počítače", aby mi sdělila, že ano, je tam hlášena optimalizace a ráno že bude vše OK. Poté, co jsem přitlačil na pilu, připustil pracovník infolinky, že optimalizace probíhá i v dalších částech Prahy - k tomuto zjištění se již do počítače dívat nemusel...

Již delší dobu se o problémech v síti Paegas spekuluje - nemine dne, aby v zatíženějších oblastech hovor udělal něco, co nemá - od občasného přerušení druhé strany, přerušení hovoru až po nemožnost dovolat se v rámci sítě Paegas, to vše nasvědčuje tomu, že probémy jsou hlubšího charakteru a bude třeba je řešit, pokud nemá dojít EuroTelí deklamace kvalitní sítě sluchu zákazníků.

"Vítejte v síti Paegas. Všichni operátoři jsou momentálně zaneprázdněni, zavolejte prosím později," ohlásila infolinka těm, kteří se domnívali, že už se na ni bez problémů dovolali. O důvod více, proč být s nimi.