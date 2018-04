Paegas bude Twistovat

Radiomobil a.s. se rozhodl od sedmého listopadu pořádně zamíchat karty (SIM) českého trhu GSM. Nové službě proto dal i příhodný název: Paegas Twist. Do nové kampaně přijde se sloganem "Paegas Twist. Nejsnažší cesta k mobilu.".

. Co to vlastně je Paegas Twist? Je to SIM karta jako každá jiná, koupíte si jí v balíku a to buď v provedení Paegas Twist , nebo v provedení Paegas Twist Set i s telefonem. Čísla těchto předplacených karet začínají sedmičkou, takže vaše číslo bude 0603-7xxxxx. Karta Paegas Twist se dobíjí pomocí kupónů v hodnotě 400 nebo 750, kde máte 50 Kč zdarma.

Na tomto kupónu bude vyznačen jak postup k nabití, který je v příručce (ale asi ji sebou nebudete pořád nosit), tak dobíjecí kód, kterým si počet korunek dobijete. Dobíjet se bude na dobu šesti měsíců, ale pokud po šesti měsících tuto částku neprotelefonujete, máte smůlu a přicházíte o zbývající finance.

Co je ale hlavní výhodou, je možnost mezinárodních hovorů a to bez zálohy. Tato vlastnost chybí právě systému Prima od Globtelu a je jí často vytýkána. Samozřejmostí je i Primě chybějící záznamník, který je u Twistu v plné verzi (nikoliv Expert!). Výbornou možností je také možnost přechodu na normální tarif, takže pokud budete hodně telefonovat, nebudete muset kupovat novou SIMku. Aktivační poplatek za změnu tarifu je 500,- Kč.

Další věcí, která je u Radiomobilu naprostou novinkou, je fakt, že příručka k službě Paegas Twist je velmi pěkně graficky, ale i obsahově zpracována a to se o předchozích prasátkově růžových návodech opravdu říci nedalo. Nevýhody: nelze posílat SMS a je nastaveno pevné přesměrování na záznamník, které nelze nikdy zrušit (obojí platí i pro Go karty).

A to nejhlavnější je určítě cenník služby Paegas Twist:

Paegas Twist Sada (Siemens S6 power) telefon Siemens S6 power + SIM + 400 Kč kredit 4999 Kč Paegas Twist Sada (Alcatel One Touch Club) telefon Alcatel OT Club + SIM karta + kredit 400 Kč 5999 Kč Paegas Twist Sada (Ericsson GA 628) telefon Ericsson GA628 + SIM karta + kredit 400 Kč 5999 Kč SIM karta Paegas Twist instalační poplatek včetně 400 Kč provozu: 1999 Kč Kupón Paegas Twist 400 400 Kč 400 Kč Kupón Paegas Twist 800 750 Kč + 50 Kč bonus zdarma 750 Kč Kupón Paegas Twist 2000 1900 Kč + 100 Kč bonus zdarma 1900 Kč

Při použití kupónu na 400,- Kč:

Z Paegasu na: Špička Mimo špičku Noc/Víkend Paegas 4,99 4,99 2,99 hlasovou schránku 1,99 1,99 1,99 pevnou síť 14,99 4,99 4,99 EuroTel 5,50 5,50 5,50 Info-linka 0 0 0 Služba dobíjení kreditu 0 0 0 Informace o kreditu 0 0 0 1. mezinárodní pásmo 15,99 15,99 totéž... 2. mezinárodní pásmo 24,99 24,99 3. mezinárodní pásmo 38,02 38,02 4. mezinárodní pásmo 72,80 72,80 5. mezinárodní pásmo 114,24 114,24

Ceny jsou včetně DPH za 1 minutu. Impuls je po 30 vterinach. Špička je od 7:00 do 19:00. Mimo špičku jsou 19:00 až 7:00 plus víkendy a státní svátky.

Omezení? Je tu: SIM kartu musíte jednou za šest měsíců doplnit - tj. pět měsíců od jejího posledního dobytí je potřeba znovu dobýt libovolnou částkou (nejméně 400 Kč kupony...). Po uplynutí lhůty šesti měsíců máte ještě 14 dní na to, abyste si kupon dokoupili - tehdy se dá jen hovory přijímat. Po celkem 194 dnech je karta deaktivována a číslo nebude znovu aktivováno.

SIM karta Paegas Twist neumožňuje roamingové hovory a odesílání SMS zpráv, pouze jejich příjem. Je také trvale přesměrována na záznamnovou službu a toto přesměrováni v případě nedosažitelnosti nelze změnit!

