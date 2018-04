Paegas bude s příbuznými operátory roamovat za jednotnou cenu

(ČIA, redakce) - Plnou unifikaci mezinárodních tarifů připravuje skupina Deutsche Telekom (DT). Sjednocení se bude týkat telekomunikačních společností, ve kterých vlastní DT majoritní balík akcií, tedy i českého RadioMobilu, provozovatele sítě Paegas. Na tiskové konferenci to uvedl finanční ředitel společnosti K. G. Eick.

"Sjednocení tarifů pocítí zejména uživatelé, kteří často cestují. Zákazníkům skupiny DT se bude automaticky ladit roomingový partner skupiny, který bude mít stejné tarify jako operátoři v ostatních zemích," uvedl při této příležitosti pro ČIA tiskový mluvčí společnosti RadioMobil Jiří Hájek. Podle Hájka se však unifikace rozhodně neprojeví ve zlevnění vnitrostátních hovorů.

Sjednocování roamingových tarifů v rámci rodiny Deutsche Telekomu půjde ruku v ruce s plánovaným sjednocováním firemního loga a jména, které by mělo znamenat přejmenování a změnu image všech operátorů ze skupiny DT.

Do skupiny Deutsche Telekomu patří tito mobilní operátoři:

Max Mobile (Rakousko), One 2 One (Velká Británie), PTC (Polsko), Westel (Maďarsko), Hrvatske Telekom (Chorvatsko), MTS Mobile (Rusko).