Paegas bude léčen tlačítkem

Včera jsme se zamýšleli nad současným stavem sítě Paegas, především nad tím, co trápí nejvíce - tedy její kvalita a z části i pokrytí. A jelikož článek nevyzněl příliš povzbudivě, volal přímo po jediném - fundovaném názoru z druhé strany. A toho se nám dostalo: věru není v táboru RadioMobilu fundovanějšího slova, než názor pana Güntra, šéfa výstavby a plánování sítě Paegas.

Především se ponejprv pozastavím nad dopisem ČTÚ, ve kterém byla uznávána stížnost jednoho z našich čtenářů oprávněnou. Jak se později ukázalo, ČTÚ svoje šetření této stížnosti zastavilo, neboť byla shledána neopodstatněnou. Zmatek s prvním dopisem byl způsoben tím, že k měření byla použita nestandardní metodika - jeden ze zaměstnanců ČTÚ otestoval síť tak, že provedl cca 140 hovorů a jelikož jich 13 skončilo ztrátou spojení (cca. 9%), označil počet výpadků za licenci nevyhovující (3%). ČTÚ provedlo přeměření standardní metodou určenou pro posuzování licenčních podmínek a konstatovalo, že nedošlo k výrazné odchylce od podmínek stanovených licencí. RadioMobil zároveň podle pana Güntra provedl kontrolu, jíž zjistil interference signálu v dané lokalitě Prahy 4 a závadu odstranil změnou na frekvenčním spektru.

Tolik tedy k jedné ze stížností směřovaných k ČTÚ - je třeba si uvědomit, že proměřování kvality sítě se provádí jinou metodikou, než klasickým telefonováním a tedy nemusí vždy výsledek odpovídat našemu subjektivnímu dojmu - ačkoliv ten je pro nás podvědomě asi tím nejdůležitějším.

Moje otázky směřovaly především na poměrně závažný problém takzvaných slepých volání - tedy silent calls. Jde o hovor, kdy se sice spojení uskuteční, ale volající strany se neslyší. Problém je především při volání do pevné sítě SPT Telecom a sítě EuroTelu a na vině je nestandardní chování signalizace SS7. Díky tomu dojde k praktickému míjení kanálů a hovor - ačkoliv je v zásadě navázán, se vyznačuje mlčením. Podle pana Güntra se tato nestandardnost lokalizovala a její odstranění by v tomto okamžiku mělo být skutečností.

Neméně zajímavá byla rozprava týkající se výstavby sítě Paegas. Především je nutno si uvědomit, že výstavba jedné BTSky je rozsáhlý administrativní proces, který se nepočítá v rámci měsíců, ale spíše let. Plánování sítě se dělá s více než ročním předstihem a záleží především na dostatečném počtu bumážek a razíteček. Ty je nutno nashromáždit do patřičného termínu - a do stejného termínu dohodnout veškeré náležitosti s majitelem pozemku. Samotná montáž techniky BTSky je věcí několika dní, dalším problémem je až napojení do mikrovlných tras - to provádějí České radiokomunikace.

Problémem také je, že EuroTel svoje BTSky může stavět na budovách a ústřednách patřících SPT Telecom, tento monopolní podnik svoje budovy ovšem pro RadioMobil neposkytuje, zatímco Radiokomunikace svoje stavby pro EuroTel zpřístupňují. I to je další z důvodů, proč se jednání o osazení BTSek vlečou.

GSM síť je poměrně sofistikovaná záležitost. BTSku si nemůžete posadit kamkoliv, musíte brát ohledy na frekvenční pásma EuroTelu i Telekomácký Huhles (ano, ten krám je na 900MHz frekvenci!) a hlavně musíte počítat s tím, že frekvenci, kterou je slyšet desítky kilometrů daleko, můžete použít až tam, kde již slyšet není. Proto výstavbě BTSek předchází návrh osazení a vytypování příhodného místa - takový plán se musí bohužel často předělávat právě proto, že nedojde k dohodě s majitelem objektu. To znamená další šachy a posuny - a vzhledem k tomu, že vše se plánuje s více než ročním předstihem, začínají nepříjemnosti a skluzy.

Právě plánování sítě Paegas je důvodem toho, proč veškerá její expanze probíhá v cyklech - každý cyklus znamená slaďování několika desítek BTSek tak, aby spolu optimálně fungovaly a aby se šetřily nedostatkové kanály a frekvence. Také je třeba dbát na odchytání interferencí, které právě způsobují pokles kvality sítě.

Jak nám pan Güntr sdělil, RadioMobil chystá svůj další skok právě na tento měsíc - a to přímo ve dvou fázích, abychom se nevyděsili, že na našem telefonu najednou z ničeho nic svítí pět čárek. Ale vážně: na měsíc červen se chystá spuštění řádově stovky BTSek a to ve dvou termínech: první okolo 15. června a druhý k 30. červnu. Několik desítek BTSek dostane i Praha (konkrétně třeba Petřiny, aby byla zaplácnuta děravá trasa z Motola na Vypich), dále bude posíleno velké množství lokalit v severních Čechách atd. Další výrazný přísun se chystá na letní měsíce.

Podle pana Güntra budou BTSky nabíhat až s dvoudenním rozptylem od uvedeného data - vše zaleží na lokalitě a jejím konkrétním sladěním. Nicméně svého signálu by se měla dočkat řada dosud nepokrytích obcí s počtem okolo 5000 obyvatel - zdá se, že je na co se těšit.

Přesto - pokud se vám zdá, že síť GSM je u vás nekvalitní, jedna rada tu je - zaznamenejte si přesný čas a místo, kde jste měli problémy a dejte to vědět operátorům na infolinkách. Ti vám sice nepomohou, protože samozřejmě nemohou znát přesný stav sítě v daný okamžik, ale předají informaci technikům, kteří ji prověří. Právě přesné určení místa a času problému je důležité a bez něj se technici jádru pudla nedoberou.

Takže dobrý signál a až budou v RadioMobilu mačkat tlačítko, ať to vyjde i u vás.

