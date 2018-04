Paegas Bonus klame tělem?

Prohlédli jste si nabídku Paegas Bonus? Tedy obě nabídky, tu první, která přišla zákazníkům RadioMobilu v září a nabízela těm, kteří se do Paegas Bonus přihlásí, odměny při dosažení určitého počtu bodů, a tu druhou, která přišla v těchto dnech a nabízí už konkrétní zboží za konkrétní počty bodů. V obou nabídkách je totiž diametrální rozdíl. Posuďte sami:

Září

Příklady odměn v Programu Paegas Bonus (viz také Tisková zpráva: Nejvýhodnější program Paegas Bonus navíc s klubovou kartou Paegas Bonus Club

do 500 bodů

automatický fotoaparát, holicí strojek a další skvělé věci

automatický fotoaparát, holicí strojek a další skvělé věci do 1000 bodů

baterie k telefonu, značkové hodinky, turistický batoh a další skvělé věci

baterie k telefonu, značkové hodinky, turistický batoh a další skvělé věci do 2500 bodů

mobilní telefon podle aktuální telefon Paegas bonus, elektrickou vrtačku a mnoho dalších odměn

mobilní telefon podle aktuální telefon Paegas bonus, elektrickou vrtačku a mnoho dalších odměn do 5000 bodů

letenky, nejlepší mobilní telefony podle aktuální nabídky Paegas Bonus a další hodnotné odměny

Listopad 1999

automatický fotoaparát Fujifilm DL-270 - 9 225 bodů

jednorázový fotoaparát Fujicolor Quicksnap 800 Flash - 1 044 bodů

jednorázový fotoaparát Fujicolor Quicksnap 800 Flash - 1 044 bodů baterie 700 NiMh pro Motorola Amio - 2 105 bodů

baterie Li-Ion 1000 BLS-2 pro Nokii - 8 024 bodů

baterie Li-Ion 1000 BLS-2 pro Nokii - 8 024 bodů hodinky Swatch Orchester GB 740 - 1 500 bodů

hodinky Swatch Libertine YSS 109M - 3 936 bodů

hodinky Swatch Libertine YSS 109M - 3 936 bodů elektrická vrtačka Bosch PSB 500 RE - 5 097 bodů

batoh Campingaz KIWI 20 - 1 941 bodů

batoh Campingaz KIWI 20 - 1 941 bodů telefon Alcatel One Touch Easy db - 13 897 bodů

telefon Nokia 5110 - 14 903 bodů

telefon Nokia 5110 - 14 903 bodů telefon Nokia 6150 - 32 871 bodů

telefon Siemens S25 - 30 045 bodů

telefon Siemens S25 - 30 045 bodů zpáteční letenka Praha - Brno - 7 500 bodů

zpáteční letenka Praha - Londýn - 19 315 bodů

zpáteční letenka Praha - New York 57 841 bodů

Když se nad tak diametrálně rozdílnou nabídkou Paegas Bonus Clubu zamyslíte, přijde vám dozajista nápadné zhruba dvojnásobné zdražení lacinějších položek. V září stál jednorázový fotoaparát cca. 500 bodů, v listopadu již 1044 bodů, podobně tomu je u některých dalších věcí.

Mobilní telefony jsou ale dražší několikrát - v září vás měl nejlepší mobilní telefon vyjít do 5000 bodů, v listopadu je Paegas přidražil na cca 30 000 bodů za manažerské telefony Siemens S25 nebo Nokia 6150. To je téměř šestinásobek původního čísla. O letenkách nemluvě.

Copak se to stalo? RadioMobil sám tvrdí, že ke změně bodového ohodnocení se rozhodl proto, že součástí nabídky Paegas Bonus se stal i "starý Paegas Bonus", tedy nabídka něčeho speciálního výměnou za prodloužení dvouletého úpisu. Právě tato nabídka byla dříve používána k motivaci klientů Paegasu, kterým dobíhal kontrakt - za další "úpis" získali slevu nebo zdarma nový mobilní telefon, aktivaci atd.

Tato nabídka byla nyní včleněna pod "nový Paegas Bonus" a to tak, že pokud si prodloužíte dvouletý kontrakt, zdvojnásobí se vám počet bodů. Pokud si vezmete kalkulačku a trochu započítáte, tak zjistíte, že tímto zdvojnásobením si za dva roky u Paegasu vyděláte na upgrade telefonu tak, že získáte stejný nebo o něco málo lepší mobilní telefon a řekněme hrníček. Na nic moc více to nestačí, pokud nemáte důstojně vysoký účet.

S Paegas Bonus je to zatím zvláštní - informace o dublování počtu bodů není snad nikde uvedena a snad zůstane v platnosti delší dobu. Navíc RadioMobil zatím ani nepřičítá věrnostní body za dobu, kterou s ním již jste - ty se mu v účtování někde zadrhly. Suma sumárum nejlepším dojmem z celého Paegas Bonusu působí hezká klubová karta a graficky perfektní katalog. To ostatní zatím kulhá v provedení i v komunikaci navenek. Vždyť koho by nerozčílilo stoprocentní zdražení cen?

Nejhorší na tom je, že ačkoliv listopadový katalog je již venku, na svých internetových stránkách RadioMobil vesele propaguje fotoaparát za 500 bodů, který v katalogu najdete o řád výše.