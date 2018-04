Paegas Asistent: brána jazyků otevřena

RadioMobil na své tiskové konferenci udělal radost všem, kteří se nechtějí učit cizí jazyky a přitom občas musí hovořit s někým, kdo nevládne češtinou . Novou službu mohou samozřejmě využívat jen zákazníci sítě Paegas a to bez ohledu na tarif (s vyjímkou Twistu) a úroveň svých jazykových znalostí.

Tlumočnické služby, protože právě o ně se jedná, se skrývají pod číslem Paegas Asistent a jsou dostupné i prostřednictvím roamingu. K dispozici je tlumočení ze sedmi jazyků angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a také polštiny. Komunikace probíhá prostřednictvím konferenčního hovoru a u angličtiny a němčiny je takto možné hovořit do několika minut. V případě ostatních jazyků musí zákazník tlumočnický hovor objednat minimálně dvě hodiny předem. Služba je k dispozici od osmi hodin od rána do osmi do večera a pouze v pracovní dny. Její využití se totiž předpokládá zejména u pracovních hovorů a k těm většinou dochází právě v pracovních dnech.

Cena hovoru je složena z poplatku za tlumočení a z poplatku za spojení. Minuta tlumočnického hovoru tak stojí 51 korun a 45 haléřů, včetně daně.

Paegas Asistent tak rozšířil své portfolio, které dosud zahrnovalo vyhledávání telefonních čísel, propojení se žádaným číslem, posílání telefonního čísla formou SMS, plánování telefonního spojení a sestavování konferenčních hovorů náročných na koordinaci o další službu.

Je výborné, jak nás informační věk překvapivě zbavuje nutnosti učit se. Prvním krokem je tlumočení pomocí mobilu, druhým by mohla být výpočetní služba, která by za nás ovládala Windows, pak se objeví počítací služby pro sčítání útraty... Skvělá budoucnost je před námi. A to nás strašili, jak se budeme muset více a více učit! Prý nějaké informační technologie, pche! Kdo má mobil, má vyhráno, protože EuroTel se nemůže nechat zahanbit. S čím asi přijde? Co tak se řízením auta po telefonu?

Zatím se ovšem musíme spokojit s telefonním tlumočníkem na čísle 333 nebo +420 603 123 333 při roamingovém volání.

Pokud místo tlumočení potřebujete zaplnit žaludek, myslí Asistent i na vás. Jeho operátoři obhospodařují databázi s názvem Gurmán, která je elektronickou podobou známého průvodce restauracemi a podobnými podniky. Telefonní asistenti vám mohou nabídnout i hotely, servisy a další potřebná zařízení.

Ovšem jak jsem nahlížel do knížky Gurmán, považuji za povinnost upozornit vás, že návštěvy podniků dle Gurmána představují určitou zátěž pro vaši peněženku. Na druhou stranu je fakt, že si dovedu představit situace, kdy se opravdu hodí rada co s načatým večerem. O prospěšnosti informací třeba o servisech jistě není potřeba polemizovat.

Co říct na závěr? Jen tak dál.

Přemysl Souček