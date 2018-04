Společnost RadioMobil představila svoji novou službu Paegas Asistent 333 - tedy jakousi pomocnou službu pro majitele mobilních telefonů připojených v síti Paegas. Podstatou této služby je možnost získat telefonní číslo zákazníka v síti Paegas, v síti SPT Telecom nebo z katalogů vydávaných společností Edit a s tímto číslem dále pracovat - telefonovat na něj, vytvořit konferenci s více čísly, nechat si jej poslat SMS zprávou, nebo si jej nechat spojit v určenou dobu.

RadioMobil tak vyčleňuje doposud existující možnost nechat si vyhledat telefonní číslo na lince 4603 do samostatné služby rozšířené o další možnosti - především pak právě o navázání spojení s vyhledaným číslem či jeho zaznamenání SMS zprávou. Zajímavé na tom je, že služba Asistent je propojena přímo do databáze účastníků v síti SPT Telecom a tedy telefonní čísla v pevné síti by měla být maximálně aktuální. Také nomenklaturní řazení v katalogu Edit je výhodou - můžete si nechat vyhledat odtahové služby v Berouně a poté se s ní nechat spojit.

Nevýhodou služby Asistent oproti zjišťování čísla na infolince je tarifikace - za sestavení spojení se službou Asistent se platí cca. 10 Kč a stejná suma se platí za minutu (s DPH) a to ve všech časech. Neplatí se čekání na spojení a na operátorku. Další spojení hovorů se platí tak, jako ve vašem tarifním režimu. Volání na infoslužby 120 a 121 v síti SPT Telecom je tarifikováno cenou volání na pevnou linku, ale bez sestavovacího poplatku za spojení.

RadioMobil se netají tím, že službu směřuje především na zákazníky přepravující se vozidly. Právě lovení telefonního čísla v autě pohybujícím se rušnou městkou dopravou patří mezi oblíbené příčiny nehod. Příjemné totiž je, že číslo si nejen můžete vyhledat, ale i nechat vytočit a v případě obsazení linky nechat vytočit později. Operátorce také můžete nadiktovat seznam čísel a mít tak až 24 účastníků v konferenčním hovoru a to i v případě, když jej váš telefon neumožňuje. Každé vyhledané číslo je vám automaticky a zdarma posláno jako SMS zpráva.

Koho služba osloví?

RadioMobil na tiskové konferenci uvedl, že podobnou službu provozuje v Německu jeho mateřská společnost v síti D1-Telekom a to s velkým úspěchem. Jak se uchytí podobná služba v Čechách, ukáže čas - samozřejmě nyní můžeme prskat, že je k ničemu, ale v nouzi nám bude dobrá a oželíme i požadované ne úplně malé penízky. Na nějaké masové a pravidelné užívání bych to příliš neviděl - jestli si systematicky nepamatujete, kdy komu máte telefonovat, patrně už máte problémy i s jinými věcmi. Což neznamená, že bych této službě prorokoval neúspěch, to rozhodně ne. Přítele totiž poznáte v nouzi a tuhle službu v nouzi oceníte. Jen nebude pravděpodobně patřit mezi služby, jež použijete denně. Venkoncem, na této platformě může RadioMobil postavit další služby, takže proč byste si jednou nemohli zavolat na takovouhle linku a nechat si přečíst výsledky fotbalu (slečna na Asistent lince by si musela sportovní přílohu půjčit od kolegy).

V Anglii jsem tuším v síti Vodaphone narazil na podobnou službu. Zavolali jste na číslo asistenční služby operátora, řekli jste, že potřebujete recept na Bavorské vdolečky a slečna vám řekla, že vám ho za deset minut najde a zavolá vám na váš účet. Pak zavolala a nadiktovala vám recept. Pokud jste chtěli něco těžšího, zavolala později, ale vždy vám nějak vyhověla.

A ještě to poslední - službu lze využívat v síti Paegas (i Twist a roamující, ale Twist s omezením konferenčního hovoru) od 3. května 1999 a to na telefonním čísle 333. Vida - číslo 666 je ještě volné.