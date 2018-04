Druhá generace mobilu s tabletem PadFone je drahá téměř jako iPhone

Nový PadFone má nyní displej s technologií Super IPS+ s úhlopříčku 4,7 palce s rozlišením 720 × 1280 pixelů a lepší 13Mpix fotoaparát. Podepsalo se to i na rozměrech telefonu, které nyní jsou 137,9 × 68,9 × 9 mm. Hmotnost přístroje je příjemných 135 g.

Podle výrobce vyšší kapacita u PadFone 2 (2140 mAh) umožňuje až 16 hodin hovoru v 3G síti a až 13 hodin brouzdání po internetu prostřednictvím wi-fi. S PadFone 2 Station o kapacitě baterie 5000 mAh pak můžete telefonovat až 36 hodin v 3G. Interní baterie dokovací stanice prý zvládne nabít smartphone PadFone 2 více než třikrát.

Nový 13megapixelový fotoaparát má objektiv se světelností f/2.4. Rychlost snímání ve speciálním režimu dosahuje až šest snímků za sekundu. Přístroj zvládne zaznamenat 1080p HD video rychlostí 30fps.

Změn se dočkal také dokovací tablet PadFone Station, který funguje, jen pokud je do něj telefon zasunut. Nový je především způsob propojení tabletu s mobilem, který se nyní vkládá na výšku a není kryt speciálními dvířky. Je to mnohem pohodlnější a praktičtější, není přitom třeba se bát, že by mobil z tabletu vypadl, vazba je pevná. Systém Na zadní straně tabletu v místě, kde se ho displej mobilu po vložení dotýká, je použit teflon, abyste ho nepoškrábali.

Tablet má novou generaci ozvučení SonicMaster od Bang & Olufsen, která sice má lepší výsledky než předchozí model, ale samozřejmě stále nemůže stačit na větší reproduktory v noteboocích.

Cena nového Padfonu je včetně tabletu

PadFone 2 se bude prodávat ve dvou variantách s úložnou kapacitou 32 GB a 64GB. Uživatelé dostanou k dispozici na dva roky zdarma také 50GB online úložiště ASUS WebStorage.

PadFone 2 se začne ve vybraných evropských a asijských zemích prodávat ve druhé polovině prosince. Dostupnost v dalších zemích včetně České republiky bude oznámena později. Očekává se, že to nebude později než v prvním čtvrtletí příštího roku.

Asus PadFone 2

4,7" Super IPS+, 720 × 1280 pixelů Procesor: Qualcomm Snapdragon S4 1,5 GHz

WCDMA 900/2100 MHz, EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz, LTE 800/1800/2600 MHz, HSPA+, LTE RAM: 2 GB

16 GB / 32 GB / 64 GB Operační systém: Google Android 4.0 ICS s možností aktualizace na Android 4.1 Jelly Bean

wi-fi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 4.0, NFC Fotoaparát: 13 Mpix (f/2.4), autofocus, LED blesk, čelní fotoaparát 1,2 Mpix

2 140 mAh Li-Pol Rozměry: 137,9 × 69 × 9 mm

135 g Barva: bílá / černá

Dokovací tablet Asus PadFone 2