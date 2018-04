Padělané telefony jsou hitem, v Číně mají přes 20 procent trhu

Americký list New York Times přinesl rozsáhlý článek o padělcích mobilních telefonů. Redaktoři situaci zkoumali přímo v Číně. Malé čínské společnosti se za padělky vlastně ani nestydí a jejich majitelé se k nekalým aktivitám bez bázně přiznávají. Obzvláště v Číně slaví padělky velký úspěch a i jejich export do Ruska, Indie, na Blízký Východ, ale i do Evropy a USA výrazně roste.

Výrobci padělků jsou většinou malé a prakticky nelegální firmy. Ty nakoupí potřebné komponenty a software od různých dodavatelů a nechají si celek sestavit v některé z blízkých továren. Taková továrna přitom přes den vyrábí telefony třeba pro některého z významných světových výrobců, v noci jede na "druhou směnu" a z pásu sjíždí telefony objednané padělateli.

Padělek telefonu se dá prý vyrobit již za 20 dolarů, tedy v přepočtu asi 400 korun. "Kvalitní" padělek pak stojí zhruba dvojnásobek a funkčně se na první pohled vyrovná těm nejvybavenějším telefonům značkových výrobců. Čínské firmy tak mohou takové padělky prodávat i s velmi výraznou marží – cena na trhu se pohybuje zhruba za hranicí 100 dolarů. Čínští padělatelé přitom ani neplatí daně, nestarají se o bezpečnostní rizika a zároveň je nijak netrápí jakékoli certifikační procesy. Náklady jsou tak naprosto minimální. Konkurovat jim tak nemohou ani poctivé čínské firmy.

Čínské napodobeniny a padělky tak poslední dobou doslova zaplavují trh. Ještě před pěti lety přitom bylo něco podobného prakticky nemyslitelné. Jenže cena komponent rychle padá a dodavatelé prodávají již jednoduché funkční celky. Vyrobit napodobeninu nebo padělek tak může téměř každý. Čínští padělatelé navíc velmi rychle reagují na aktuální nabídku na trhu a často jsou schopni napodobeninu začít prodávat ještě dříve, než se na trh dostane originál.

Čínské firmičky jsou přitom na své padělky velmi hrdé a ani úřady proti nim nijak výrazně nebojují. Před dvěma lety dokonce zrušily povinnost mít na výrobu mobilních telefonů licenci. Na padělky a napodobeniny se tak objevují inzeráty v tisku a také televizní reklamy. Ty slavnostně hlásají, že daný mobil stojí pětinu co originál a přitom nabízí stejné funkce a vzhled. Jiné reklamy dokonce dělají z nákupu napodobeniny projev patriotismu.

Čínské padělky ale mohou být pro své uživatele nebezpečné a často jsou důvodem stížností. Mnoho falešných mobilů třeba neplní limity vyzařování a nebezpečné mohou být i jejich baterie. Častěji u nich také dochází k problémům, reklamace je mnohdy nemožná. Navíc především u padělků pokročilých mobilních telefonů přeci jen uživatel nedostane ani zdaleka takové funkce jako u originálu. Hardwarové specifikace totiž nejsou vše, mnohé pokročilejší funkce jsou vázány na operační systémy a propracovaná uživatelská prostředí. Tyto atributy většinou čínským padělkům chybí.

Falešné telefony se čas od času objevují i na českém trhu a zkušenosti uživatelů většinou potvrzují výše uvedená fakta. Nám se například podařilo objevit uživatele čínské napodobeniny Sony Ericssonu Xperia X1. Falešná Xperia na první pohled vypadá jako pravá, ale hned na ten druhý zjistíte, že jí chybí vysouvací klávesnice. Naopak jí přebývá druhý slot pro SIM kartu.

Uživatel Honza o svém telefonu říká: "Pořád jsem s sebou tahal dva telefony, a tak jsem hledal dvousimkový přístroj. Tohle jsem našel na Aukru za tři tisíce a líbil se mi velký displej, tak jsem do toho šel. Na prohlížení fotek je to super, na volání také bohatě stačí, víc nepotřebuji. Pravda, psaní zpráv je peklo a na internet se s tím také nepřipojím, protože nejdou nastavit internetové profily. MMS taky nejdou. Zato jsem k telefonu dostal rovnou dvě baterie, takže se nemusím moc starat o nabíjení."

My dodáváme, že i kdyby profily nastavit šly, asi by to Honzovi mnoho nepomohlo. Jeho Xperia pravděpodobně stejně disponuje pouze GPRS a to opravdu na prohlížení webu není příliš vhodné. A rovněž pochybujeme o kvalitě vestavěného prohlížeče a Operu Mini do napodobeniny také těžko nainstalujete. Podpora Javy je totiž jednou z dalších samozřejmostí, které padělkům mnohdy chybí.