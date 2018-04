Pád letadla s polským prezidentem mohly způsobit mobily na palubě

Upozornil na to šéfredaktor polského časopisu o letectví Skrzydlata Polska Grzegorz Sobcak. Právě na jeho popud začali tyto souvislosti ověřovat i vyšetřovatelé neštěstí, při kterém 10. dubna zemřel polský prezident Lech Kaczynski a dalších 95 členů polské elity. - čtěte V Rusku spadlo letadlo s polským prezidentem, nikdo nepřežil

Pokud by se hypotéza potvrdila, mělo by to velký vliv na budoucnost telefonování na palubě letadel. Generální prokurátor Andrzej Seremet uvedl, že před přistáním byly v provozu téměř všechny mobilní telefony v letadle, tedy přibližně devadesát.

VIDEO: Trosky prezidentského letadla zblízka. Šance na přežití byla nulová

Otázkou však zůstává možná síla vysílaného signálu z takového počtu mobilních telefonů a zda mohlo skutečně dojít k ovlivnění důležitých navigačních systémů letadla.

Telefonoval prý i polský prezident Lech Kaczynski, který prý hovořil se svým bratrem Jaroslawem. I jeho tedy chtějí vyšetřovatelé vyslechnout.