Pád cen ISDN přípojek oznámen oficiálně

Když jsme nedávno oznamovali, že Telecom patrně v brzské budoucnosti změní ceny ISDN připojení (11. 8. - Ceny ISDN linek půjdou brzy dolů), vysloužili jsme si za to na ISDN serveru sarkastický úšklebek a komentář, že spekulace nemají cenu. Jak se ukázalo, mají - tedy alespoň spekulace postavené na základě dobrých a co nejvíce ověřených faktů. Stále se domnívám, že správný zpravodajský server nemá jen suše informovat o tom, co se stalo, ale i trochu předvídat, neřku-li šťourat a vyšťourávat. Jen díky tomu si získá a udrží oblibu lidí, pro něž jsou informace v oboru podstatné a potřebné - a o to přeci jde, mít kvalitní informace co nejdříve.

Tedy, konec spekulacím. SPT Telecom zveřejnil oficiálně nový ceník za ISDN připojení, jenž je platný od 1. září 1998. V zásadě námi zveřejněné cenové přehledy jsou zde potvrzeny. Takže, jak budou vypadat nové ceny za ISDN připojení?

EuroISDN2 měsíční poplatek 895 Kč zřízení nové ISDN přípojky či její přeložení jinam 9 950 Kč přeměna hlavní telefonní stanice na ISDN připojení 6 450 Kč EuroISDN30 měsíční poplatek 7 995 Kč zřízení nové ISDN přípojky či její přeložení jinam 75 000 Kč přeměna stávající Dvě varianty: z analogových vedení (hlavní telefonní stanice), V tomto případě může být cena za zřízení euroISDN30 snížena o již dříve zaplacené ceny za tato vedení. Celková sleva nesmí být vyšší než cena za zřízení 2Mbt/s připojení PBÚ z existujícího 2Mb/s připojení PBÚ. V tomto případě může být cana za zřízení euroISDN30 snížena o cenu která byla již dříve zaplacena za zřízení 2Mb/s připojení PBÚ. Celková sleva nesmí být vyšší než je cena zřízení 2Mb/s přípojení PBÚ.

EuroISDN2 znamená přípojku disponující dvěma digitálními kanály s využitelnou rychlostí 64 kbps a jedním doplňkovým signalizačním kanálem 16 kbps. Na této přípojce lze tedy simultánně používat dva přenosové kanály - z jednoho faxovat a z druhého hovořit či cokoliv jiného.

EuroISDN30 představuje 30 digitálních kanálů o využitelné rychlosti 64 kbps a s jedním doplňkovým signalizačním kanálem na téže rychlosti.

U ISDN přípojky nelze používat bez speciálního konvertoru zařízení určená pro provoz na klasických analogových linkách.

Ceny za realizaci spojení jsou stejné, jako v klasické analogové síti, přičemž datové a hovorové přenosy jsou tarifikovány stejně cenou 2,40 Kč za impuls.

První impuls nabíhá v okamžiku uskutečnění spojení. Impulsy jsou účtovány pro každý kanál zvláště (signalizační neslouží pro běžné přenosy). Veškeré ceny a podmínky jsou stejné, jako v analogové síti, v praxi tedy lze srovnat 64 kbps ISDN spojení přes jeden kanál s cenou za dialup přístup přes modem.

Služby poskytované na ISDN linkách

U EuroISDN2 jsou v případě klasické konfigurace s pasivní sběrnicí dodávány čtyři účastnická čísla. Další čtyři lze přiobjednat a budou zvláště zpoplatněna. Doplňkové komfortní služby zřizované při instalaci linky nevyžadují instalační poplatek, pokud jsou zřizovány dodatečně, nebo jsou-li měněny, je třeba počítat s poplatkem za změnu/zřízení. U některých komfortních dopňkových služeb je žádán měsíční paušál a ceny se vztahují na každé hlavní číslo, pro nějž jsou aktivovány.

Doplňkové speciální služby jsou aplikovány na celou skupinu čísel a jsou jednorázově zpoplatněny v okamžiku jejich zřizování či změně.

Standardní doplňkové služby

- jejich zřízení je zahrnuto v ceně instalace přípojky a neplatí se měsíční poplatek

CLIP - zobrazení identifikace volajícího

COLP - zobrazení identifikace volaného

CLIR-PC - nezobrazení identifikace volajícího, jednotlivě řízeno uživatelem

CLIR-NC - nezobrazení identifikace volajícího, trvale řízeno sítí

COLR-NC - nezobrazení identifikace volaného, trvale řízeno sítí

TP - přenositelnost terminálů

CW - čekající hovor

HOLD - podržení hovoru

CFU - přesměrování hovoru

Komfortní doplňkové služby

- změna nastavení jedné služby nebo více změn najednou je zpoplatněno 149 Kč. Není-li uvedeno, není vyžadován měsíční poplatek.

AoC-D/E - informace o poplatku

OCB-NC - zamezení odchozího volání

CFNR - přesměrování volání při nepřihlášení

CFB - přesměrování volání při obsazení

MSN - vícenásobné účastnické číslo (čísla 5,6,7,8) - měsíční poplatek za 1 číslo 19 Kč

SUB - subadresace - měsíční poplatek za 1 číslo 279 Kč

Speciální doplňkové služby

- změna nastavení jedné služby nebo více změn najednou je zpoplatněno 1499 Kč. V případě požadavku pouze na bloky 10 čísel provolby platí cena 149 Kč včetně DPH Uvedeny jsou i měsíční poplatky.

MA/LH - sériová linka. Zahrnuto v ceně přípojky, zpoplatňuje se buďto provolba nebo sériová linka, nikoliv současně.

DDI - přímá provolba. Zahrnuto v ceně přípojky, zpoplatňuje se buďto provolba nebo sériová linka, nikoliv současně.

čísla provolby pro 10 čísel 99 Kč

čísla provolby pro 100 čísel 499 Kč

čísla provolby pro 1000 čísel 2999 Kč

čísla provolby pro 10000 čísel 19999 Kč

MCID - identifikace zlomyslných volání 63 Kč

Jak tedy vidno, ceny za ISDN připojení se viditelně hnuly k lepšímu.