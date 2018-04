P800 Praxisbuch, první publikace pouze o P800

Určitě není třeba připomínat, že smartphone telefon Sony Ericsson P800 patří mezi nejluxusnější a na evropské poměry zřejmě i mezi nejlépe technicky vybavená "chytrá" kapesní zařízení s operačním systémem Symbian OS 7 UIQ. Jak už to ale u všech technologicky složitých zařízení bývá, zdaleka ne všechny funkce telefonu a jeho PDA části jsou dostatečně popsány v manuálu, ve kterém najdete opravdu jen to nejzákladnější. S touto všeobecně známou skutečností se zřejmě rozhodli definitivně vypořádat v německém Palmtop Magazinu a proto koncem června vyjde publikace P800 Praxisbuch od Rainera Gieverse.



Obsahem této tištěné publikace v němčině s cenou 21,50 EUR (včetně MWST) bude všechno, co souvisí se smartphone Sony Ericsson P800 včetně různých tipů a triků. Základní kapitoly knížky pojednávají jak o telefonování, tak především o PDA části telefonu a zejména o PIM sekci - kalendář, úkoly, správa kontaktů a práce s poznámkami. V textu jsou popsány všechny finesy operačního systému Symbian OS 7 UIQ včetně jeho multimediálních funkcí, jako je přehrávání audio souborů a videoklipů. Velký důraz je v knize samozřejmě také věnován komunikačním schopnostem P800 včetně nastavení komunikačních protokolů a internetových, e-mailových a WAPových kont (pochopitelně ne pro české mobilní sítě) pro GSM, HSCSD a GPRS připojení a také práci se SMS, MMS a e-maily. Další kapitoly publikace se týkají komunikace telefonu s notebookem a využívání hardwarového modemu mobilního telefonu (přes rozhraní Bluetooth nebo infračervený port) a popisují synchronizaci některých záznamů v P800 s notebookem a desktopem přes standardně dodávaný balík PC Suite. Jedna z dalších kapitol je vyhrazena zábavě v podobě her, pozornosti autora knihy neušly ani nejzajímavější Symbian OS 7 UIQ kompatibilní softwarové aplikace třetích výrobců a konverze videa do formátu MP4.