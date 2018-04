P800: Mobipocket Reader, Symbian OS 7 UIQ a české fonty (2)

Funkce Mobipocket Reader Pro 4.5 Mobipocket Reader Standard 4.5 OEB podpora

Nechcete-li se trápit s tvorbou GDR fontů pro P800, nabízím vám ještě jedno elegantní řešení spočívající v možnosti používat vektorové TrueType fonty. I když samotný Symbian OS 7 sám od sebe s TTF fonty pracovat neumí, existuje jedna knihovna, po jejímž umístění do adresáře Fonts. Onou "tajemnou" knihovnou není nic jiného než freewarová FreeType library vyvíjená v rámci Open Source a dostupná pro řadu počítačových platforem a operačních systémů. Knihovnu si stejně jako GDR fonty můžete zkompilovat sami (máte-li vhodný SDK kit), zdrojové kódy jednotlivých verzí knihovny jsou pochopitelně dostupné zdarma. Aktuální verzi zkompilované knihovny FreeType.dll pro Symbian OS 7 najdete přímo na webu sdružení Symbian, zde je ještě přímý link ke stažení. Tato "originální" verze FreeType.dll bohužel pravděpodobně neumí pracovat s fonty na paměťové kartě P800 (nebo jsem nepřišel na to, jak toho docílit) a dělá na P800 vůbec dost velkou neplechu a často TTF fonty ani nenačte. Přímo pro P800 tedy raději použijte jinou verzi FreeType.dll, která je dle různých uživatelských fór věnovaných P800 součástí originální čínské lokalizace pro P802 a také součástí jiných pro nás "exotických" lokalizací (arabština apod.) aktivně využívajících unikódová TrueType písma. Knihovnu stačí umístit do "C:\System\Fonts", jednotlivá TrueType písma pak do stejného adresáře nebo do "D:\System\Fonts". Poté je nutno telefon vypnout a znovu zapnout a pak už by měly být fonty dostupné v Mobipocket Readeru, eventuelně i v dalších programech, které umějí využívat externí fonty.A teď už zase zpátky k samotnému Mobipocket Readeru. Standardní UNICODE TTF fonty lze v Mobipocket Readeru použít opět pouze pro dokumenty s kódováním UNICODE (ne UTF-8!), u PDB atp. ebooků unikódová TrueType písma nefungují korektně. A jak si tedy prohlížet dnes už stovky těchto elektronických knih v češtině? Řešení je opět prosté. Stejně jako u Pocket PC stačí použít starší neUNICODE TTF fonty s vhodnou kódovou stránkou (typicky CP1250) nebo vhodně upravené UNICODE TTF fonty s prioritní kódovou stránkou 1250. TrueType fonty můžete bez problémů smazat třeba s pomocí FileManu nebo WIndows Exploreru (připojený telefon je nutností), stačí ukončit aplikaci, která je používá, nebo je smazat přímo z paměťové karty v nějaké čtečce.Velikosti písma lze volit v několika skocích, přičemž záleží pouze na daném bitmapovém či vektorovém písmu, jaké velikosti konkrétně podporuje a v jaké velikosti je dané písmo ještě čitelné. U TrueType fontů to funguje trochu odlišně, každý novější TTF font totiž obvykle obsahuje několik "bitmapových" velikostí generovaných z vektorů, které jsou určeny právě pro zobrazení na displeji v menších velikostech daného písma. V každém případě ale platí, že dostupných velikostí je většinou víc, než nabízí zoomovací funkce samotného Symbian OS 7 UIQ. Pokud vám na P800 nevyhovuje klasická vertikální orientace prohlíženého dokumentu, můžete si ho v Mobipocket Readeru otočit o 90 stupňů (v obou směrech, podle toho jak se vám bude P800 bude lépe držet) nebo dokonce 180 stupňů, což ale je v případě P800 nesmyslná funkce. Navigace a stránkování dokumentu se pak samozřejmě přizpůsobí, směrem vlevo tedy opět klikáte na předchozí a vpravo na následující stránku. Dokumenty lze samozřejmě navíc stránkovat i JogDialem. Při rozumně nastavené velikosti písma tak máte na v Mobipocket Readeru pro P800 zhruba 15 řádek textu (ve vertikálním zobrazení je to klidně až 20 řádek), při opravdu drobném písmu ještě o nějaký ten řádek víc. Zobrazení ve fullscreenu zatím Mobipocket Reader 4.5 pro P800 nenabízí, třeba se ho ale dočkáme v některé z příštích verzí programu.Další funkce programu už nemá smysl popisovat, neboť recenze jeho různých verzí pro kapesní počítače už byly publikováno na mnoha serverech. Stačí si tedy prohlédnout srovnávací tabulku obou verzí Professional a Standard a rozhodnout se, zda je případná investice 20 USD opodstatněná. Díky paměťové kartě v P800 můžete bez potíží skladovat větší množství elektronických knížek či dalších typů publikací přímo v telefonu a kdykoliv si je na cestách číst. Komfort používání programu je relativně vysoký, klasickou papírovou knížku ale Mobipocket Reader pochopitelně nemůže nijak nahradit.