P5CAD & CADmx - CAD software pro EPOC

CAD programy pro konstruktéry či architekty v naprosté většině případů vyžadují rychlý počítač a hlavně pokud možno co největší dostupnou plochu pro zobrazování, právě proto se tato kategorie designérských nástrojů objevuje v provedení pro kapesní počítače jen velmi výjimečně. Psion a kompatibilní mobilní zařízení jsou samozřejmě čestnou výjimkou a vzhledem ke svým kvalitám mohou tyto vskutku kapesní počítače nabídnout až překvapivé možnosti i v oblasti kreslících programů všech druhů a typů.









P5CAD i CADmx jsou klasickými zástupci CAD programů a především vzhledem k velikosti a rozlišení displejů EPOC32 kompatibilních zařízení by teoreticky neměly nabízet žádný vysoký komfort ani rozsah funkcí. Opak je však pravdou a zejména P5CAD nabízí až neuvěřitelně luxusní služby, samozřejmě limitované právě zmíněným rozlišením displeje. CADmx je ve verzi 1.0e beta určen pro všechny Psiony Series 5/5mx a kompatibilní a lze ho ovládat, přesněji řečeno kreslit pomocí příkazů psaných v klasickém command line nebo mnohem pohodlněji perem s nástroji pro kreslení jednotlivých objektů. CADmx podporuje až 16 vrstev a kreslit v něm můžete všechny základní geometrické objekty od čáry přes čtverce/obdélníky, kružnice, elipsy, oblouky až po psaní textů a vkládání klipartů do kresby. Článek o freewarovém CAD nástroji CADmx najdete v historii našeho serveru, dále se tedy budeme se věnovat už jen P5CADu.









Některé z možností a kreslících nástrojů P5CADu (momentálně ve verzi 4.04) si můžete prohlédnout na animovaném obrázku výše, pro začátek už doplním, že se jedná o shareware s cenou 15,- GBP nebo 25,- USD, určený pro všechny Psiony Series 5/5mx a kompatibilní. Stejně jako u CADmx, také v P5CADu můžete používat dostupné kreslící nástroje (kterých je víc než dost), nebo příkazový řádek. K dispozici je několik desítek příkazů v základní a standardní sadě, které se liší pouze typem použití - "basic" příkazy slouží k práci se soubory, kreslení a editaci, "standard" příkazy pak k zadávání koordinátů a v podstatě suplují i příkazy "basic" + příkazy pro práci s vrstvami, objekty, definování tloušťky čar apod.











CADmx podporuje víc vrstev a je zdarma, P5CAD má zase výrazně lepší kreslící a editační možnosti, stejně jako importní a exportní funkce. Oba programy splňují ty nejzákladnější nároky kladené na CAD kreslící nástroje, ale po pravdě řečeno, pro vážnou práci není určen ani jeden z nich. Přesto se však mohou na cestách konstruktérovi hodit, a to zejména v případě, že není zrovna po ruce patřičně vybavený notebook (nebo jednoduše není zapotřebí). Vzhledem k tomu, že CADmx je stále v jedné z raných betaverzí (vývoj programu od prvních preview bohužel příliš nepokročil) a P5CAD je v demoverzi značně omezený, nebudu zatím žádný z programů podrobně hodnotit - pokud se v brzké době objeví plně použitelná verze některého z popisovaných programů, podíváme se jí samozřejmě na zoubek podrobněji.