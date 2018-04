Ovládne Mannesmann EuroTel?

Podle neoficiálních zpráv jedná společnost Mannesmann AG o převzetí strategického podílu ve společnosti EuroTel. Celých 49% akcií, jež doposud drží americká MediaOne, by tak mohlo přejít do rukou Mannesmannu, pokud by došlo k dohodě o ceně. Jak jsme již dříve informovali, MediaOne hledá zájemce o své evropské mobilní aktivity (26.10.1999 - EuroTel v předvečer změny majitele ).

Celá transakce má několik rozměrů. Tím prvním je řevnivost mezi Mannesmannem a jeho globálním i německým konkurentem Deutsche Telekom. Právě DT totiž bude odkupovat od MediaOne jeho východoevropské aktivity s výjimkou pražského EuroTelu, kde by nedošlo ke shodě s regulátorem, neboť DT zároveň drží významný podíl v RadioMobilu.

Další částí mozaiky je skutečnost, že Mannesmann se o vstup na český trh pokouší již delší dobu - žádal o dvě mobilní licence a vždy byl neúspěšný, pokouší se spolupracovat s problematickými ČD-Telekomunikace a až doposud mu český trh prokouzával mezi prsty. Pokud by se mu podařilo získat podíl v EuroTelu, podařilo by se mu postavit se Deutsche Telekom na dalším trhu a navíc zbraněmi, kterými umí bojovat. EuroTel, stejně jako D2-Privat (síť Mannesmannu) v Německu se totiž snaží vytvářet si image exklusivity, výjimečnosti, nadřazenosti nad ostatními sítěmi, jenže Mannesmann má zajímavou možnost proměnit image ve skutečnost.

Třetí částí obrazu je probíhající pokus Vodafone AirTouch a France Telecom o nepřátelské převzetí Mannesmannu přeplacením jeho akcionářů. Mannesmann v současné době houfně nakupuje operátory a dělá obchody zvané "na poslední chvíli" - tedy za vyšší cenu, než jakou odborníci považují za "ještě výhodnou". Takovéto obchody, spočívající v lovu podílu na trhu, mají nevýhodu v destabilizaci akcionářské základny, což je situace, kterou Mannesmann asi bude prožívat také. Právě výpad France Telecom jakožto evropské telekomunikační dvojky a mobilního giganta Vodafone AirTouch je v tomto směru velmi významný a Mannesmann zřejmě nebude mít dostatek přímých prostředků, aby se mu mohl bránit. Takto se mu bumerangově vrací jeho Italské tažení.

Šancí Mannesmannu tedy je zvýšit svoji cenu tak, aby byl pro nepřátelské převzetí nestravitelný (tedy to, o co se pokoušel Telecom Italia Mobile) - a EuroTel je vhodná příležitost. Operátor provozující dvě vysoce ziskové mobilní sítě a na červenec příštího roku chystající síť třetí (DCS-1800, integrováno do EuroTel GSM Global), nepochybně také ziskovou, s milionem klientů, to je sousto, které není k zahození.

Je třeba si uvědomit s chladnou hlavou několik detailů. Především, neoficiální informace je a zůstává drbem do okamžiku vydání tiskové zprávy (což se stane ale až po provedení transakce). Dále zájem se ještě nerovná realizované transakci, MediaOne nemusí nakonec Mannesmannu EuroTel vůbec prodat a může jej prodat komukoliv jinému. Takže jak to všechno dopadne, ještě uvidíme - nicméně souboj německých telefokomunikačních obrů na českém trhu by byl nepochybně zajímavý.

PS: Praktická poznámka: zahraničním akcionářem EuroTelu je striktně vzato Atlantic West B.V. což je dceřinka Bell Atlantic (50%) a MediaOne International (50%), která je součástí MediaOne Group. Evropské aktivity ale má na starosti MediaOne, proto je tu hovořeno o MediaOne.