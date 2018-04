Ovládejte svůj smartphone pohybovým senzorem. Je to zdarma

FeedMe

Ačkoliv by tak doslovný překlad názvu programu mohl naznačovat, skutečně se nejedná o simulátor krmení žádného domácího mazlíčka. FeedMe je pohledný a minimalistický program sloužící zároveň jako RSS/podcast/photostream klient pro všechny přístroje běžící na platformě Windows Mobile. Program umí hledat nové feedy díky funkci Discover Feed a někomu by se jistě mohlo hodit i to, že se lze zaregistrovat ke službě Flickr/Zooomr a poté sledovat snímky jako slideshow. Tím ovšem kvalitní funkce zdaleka nekončí.





FeedMe umí formáty RSS, RDF i Atom a svede získat data i z OPML souboru (lokálního či síťového). Program zobrazuje obsah v plném HTML včetně obrázků a zvládá MP3/WMA podcasty (u WMA i streamovaně). Potěší možnost sledovat průběh update a dělení obsahu do adresářů - Today/Watch apod.

Aplikace veškerý stažený obsah samozřejmě cachuje. Minulý obsah lze nechat přepsat aktuálním, aby byly minimalizovány požadavky na volnou kapacitu paměti v PDA. FeedMe vyžaduje libovolný Windows Mobile přístroj schopný utáhnout .NET CF v3.5. V komprimovaném stavu program zabírá pouhých 36 kB.

Stahujte FeedMe



G-Trigger

Nové technologie by člověku život měly usnadňovat a nikoliv z něj dělat neprostupnou džungli. Skvěle se to daří kupříkladu aplikaci G-Trigger, která umí jednu nanejvýš užitečnou věc. Na moderních hadheldech program odečte stav G-Senzoru a pokud zjistí, že odpovídá zadanému schématu, provede přidruženou akci.

Nic nám tak nebrání si na zatřepání zleva doprava namapovat přehrávač multimédií, na potřepání zprava doleva zase e-mailový klient atd. atd. Kromě zmíněného směru zvládá program ještě čtyři další: shora dolů, zdola nahoru, zepředu dozadu a zezadu dopředu.





Můžeme pochopitelně též využít jen akcí některých, které vyhovují našim účelům nejlépe. Pokud jde o zatím podporované funkce, poradí si program s vytočením čísla, přijetím/odmítnutím hovoru, spuštěním jiného programu, vypnutím/zapnutím displeje, smíme také odeslat speciální znak (viz readme.txt) a zavřít/minimalizovat aktivní okno. G-Trigger vyžaduje Windows Mobile 6.0+, patřičně vybavený hadheld a .NET CF v3.5. Aplikace jako taková potřebuje cca 62 kB místa na disku.

Stahujte G-Trigger

GPSbySMS

Všem, kdo se už někdy zamysleli na tím, jak skvělé by bylo mít k dispozici snadný způsob, jak dostat GPS souřadnice na jiný mobil, dnes nabízíme jednoduché řešení problému. Má název GPSbySMS a jde o aplikaci, která provede výše jmenované. Zkrátka sejme z GPS antény aktuální data a odešle je na jiný komunikátor/mobilní telefon nebo e-mail. Před započetím akce je nutno ještě nastavit komunikační COM port, příslušná čísla (až 3 kousky) a interval, v jakém budou data odesílána.





Program zvládne též nastavení alarmu, který hlídá, zda se dotyčný objekt nevzdálil více jak 100 m od své aktuální pozice. Pokud ano, začne s odesíláním SMS, kde že to vlastně komunikátor je. GPSbySMS umí (jen s aktivním datovým připojením samozřejmě) data prohlížet na online mapě a občas se v praxi jistě bude hodit i funkce pro uložení cestovních GPS dat do KML souboru pro Google Earth. Aplikace se spokojí již s Windows Mobile 2003 SE a 616 kB místa na disku.

Stahujte GPSbySMS

Článek vyšel na serveru www.wmhelp.cz

Představené aplikace a mnoho dalších programů si můžete stáhnout z downloads sekce zmíněného portálu.