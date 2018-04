Ovládejte svůj počítač pomocí PDA (recenze programu TiltMOUSE)

TiltMouse je program, pomocí něhož lze ovládat myš osobního počítače. Aplikace je určena pro kapesní počítače s operačním systémem Pocket PC 2000 a 2002, Windows Mobile 2003 a Windows Mobile 2003 SE. Ve vašem kapesním počítači zabere něco málo přes 0,5 MB. Další 2MB volného místa potřebuje pro bezproblémové spuštění.

Po instalaci budete mít program ve vašem kapesním i stolním počítači. Na stolním PC je ve spodní liště vpravo ikona, která vás informuje o tom, zda je kapesní počítač propojen se stolním. Vždy, když jej připojíte přes program ActiveSync, tak se ukáže, že je aplikace TiltMouse aktivní. Stačí ji jen spustit na kapesním počítači a už můžete ovládat.

TiltMouse má dva spustitelné soubory. První slouží k nastavení a druhý spustí samotný program.

Soubor s nastavením si nebudeme rozebírat, protože by bylo zbytečné popisovat, jak se centruje myš. Stačí dát automatickou kalibraci a vše se nastaví optimálně.

Při spuštění programu TiltMouse se musí nastavit nějaké parametry, které si nyní popíšeme. Důležité je si navolit dobrou sensitivitu (citlivost) myši. Dále si nakonfigurujete hardwarová tlačítka. Je potřeba si nastavit, které z nich bude zastupovat levé tlačítko myši, které pravé, a čím budete ovládat prostřední. Také si můžete nastavit tlačítko pro rychlé ukončení programu. Vždy při spuštění si budete moci změnit dosavadní nastavení.

Když už máte vše nastaveno tak, jak má být, spustíte si program ikonou Launch TiltMOUSE Pad, která se nachází ve spodní části obrazovky. Displej se změní na bílou plochu, po které budete moci popojíždět stylusem, a kurzor myši na obrazovce stolního počítače se bude pohybovat.

Aplikace vlastně funguje stejně jako tablet, který se dá koupit ke stolnímu počítači. Je to destička se speciální tužkou, která nahrazuje myš například při kreslení. Na počítači se děje to, co právě kreslíte, nebo jak se pohybujete s tužkou.

A program TiltMouse dokáže to samé s výhodou, že pokud máte PDA propojeno přes Bluetooth se stolním počítačem, tak jej můžete pohodlně ovládat třeba z křesla či postele.

Program se dá využít například při sledováni DVD filmů přes počítač, kdy se film jen jedním tlačítkem pozastaví vždy, když je potřeba. Využití najdete rovněž při surfování na internetu a dalo by se pokračovat.

Plná verze programu stojí 19.00$ a můžete ji zakoupit ZDE. Také si můžete pro vyzkoušení zdarma stáhnout omezenou verzi programu ZDE.