Ovládejte svůj počítač mobilem

Pomalu se začínají na světovém trhu objevovat nejen midlety přinášející svým uživatelům především obveselení, ale také účinné nástroje pro jejich práci. Nejde jen o e-mailové klienty, nejrůznější adresáře či aplikace přistupující do firemní databáze. Jedním z nejzajímavějších J2ME programů z poslední doby je nová verze ActiveVieweru, s nímž dokážete přes mobil ovládat libovolný počítač připojený k internetu. Samotné řešení je poměrně složité. Programátoři si totiž dali za úkol přenést prostředí operačního systému na displej telefonu, aniž by přitom významně trpěl uživatelský komfort.

Základní princip spočívá v tom, že na ovládaném počítači máte nainstalovaný VNC server, který přes internet komunikuje s klientem, zde tedy mobilním telefonem. Takto to funguje pouze v případě, kdy nemáte nainstalovaný firewall, který zakazuje spojení přes porty od 5900, na nichž běží právě VNC. Jinak musíte sáhnout po tzv. proxy verzi připojení, kdy vám Simeda musí založit dva proxy účty, přes něž spolu mobil s počítačem komunikují. V tomto případě ale musíte ještě trochu upravit registry Windows prostřednictvím dodávaného souboru, neboť „wokna“ standardně nepodporují spojení uzavřenou smyčkou. U ostatních operačních systémů (Linux, MacOs, Unix) to funguje bez problémů.

Právě nezávislost na použitých platformách, daná použitím programovacího jazyka Java, je na ActiveVieweru velmi sympatická. U mobilů jedinou zásadní podmínkou zůstává podpora J2ME, nejlépe ještě doplněná o GPRS, ovšem to už není podmínkou. Stačí i běžné datové přenosy. Nemusíte se navíc obávat ani o velikost paměti telefonu. Instalační soubor totiž vyžaduje pouze 29 kB, takže midlet dokážete nainstalovat například i na Nokii 6310i. Platí to však jen o poslední verzi 1.5.5, předešlé jsou kvůli chybě komprimace o 13 kB větší.

Malá velikost midletu je dána přesunutím naprosté většiny funkcí na VNC server, který zajišťuje vše od vykreslování grafiky až po vstupy z klávesnice či myši. Tento princip můžete znát jako teleporting, tedy stav, kdy vše běží na serveru, přičemž výstupy jsou předávány na vzdáleného klienta (v tomto případě mobil), od něhož mohou být současně přijímány povely. Problémem pochopitelně zůstává objem datové výměny. Programátoři proto museli odvést velký kus práce na efektivní komprimaci. V budoucnu se ještě plánuje přímý převod grafiky do formátu PNG (Portable Network Graphic), který objem dat sníží, ovšem zatím není ještě implementován ve VNC serveru. Stále probíhá jen neveřejné testování a ladění.

Pokud budete používat základní způsob připojení (ne proxy), komunikace mezi mobilem a VNC serverem probíhá přímo protokolem TCP, bez dalšího prostředníka. Pouze v případě, kdy máte počítač připojený k internetu chráněný firewallem, popřípadě mobilní zařízení nepodporuje TCP, musíte sáhnout po výše zmíněné proxy variantě, kdy využíváte dvou účtů u Simedy. V tomto případě komunikace běží po protokolu HTTP, přičemž spojení je kódováno užitím DES.

Máte-li vše správně nainstalováno, po navázání spojení uvidíte na displeji mobilu levý horní roh obrazovky počítače. V menu telefonu si pak vyberete jednu ze 13 položek, jež určuje, co si dále přejete dělat. Můžete se například posouvat po obrazovce (vzdáleného počítače), pohybovat kurzorem či zadávat znaky. Uživatelé Motoroly Accompli 008 nepochbně uvítají „zobrazení textového pole“, což je mód, kdy budou moci používat svoji „virtuální“ klávesnici.

Samostatnou položku menu tvoří speciální klávesové zkratky či povely, mezi nimiž najdete mimo jiné CTRL-ALT-DEL, Delete, Home, End, tabulátor, F1-F12 apod. V případě trojhmatu nejde ani tak o resetování počítače, to by vám přivodilo spíše problémy, ale o přihlašování v systému Windows 2000. Obdobným způsobem jsou vyřešena tlačítka myši. V příslušeném menu jen zvolíte, co si přejete stisknout.

Řešení vzdáleného ovládání počítače od společnosti Simeda si rozhodně zaslouží pozornost. Patří mezi jednu z nejdokonalejších javových aplikací určených pro použití s mobily. Vyzkoušelo ji už více než tisíc uživatelů, přičemž jejich počet stále roste. Pokud vás ActiveViewer zaujal, můžete si ze stránek společnosti stáhnout demo, omezené 15 spuštěními, a vše důkladně otestovat. Předem upozorňujeme, že to rozhodně není úplně triviální instalace, musíte mít trochu zkušeností s počítači. Připojení jsme zkoušeli s Motorolou Accompli 008.