Ovládejte své Go služby pomocí textovek

Všichni majitelé karet Go asi ví, že si můžou vybrat pro svoji předplacenou kartu jeden ze dvou tarifů. A také jim jistě není utajeno, že mezi těmito tarify si můžou libovolně přepínat. První přepnutí je zdarma, každé další už bude stát 95 Kč. Nové karty Go se prodávají s tarifem Quatro Go; starý tarif se jmenuje Original Go. Právě proto, aby si každý mohl vybrat nejvíce vyhovující tarif, je první přepnutí zdarma. A aby vychytralý zákazník nemohl libovolně přepínat mezi tarify před každým hovorem, je další přepnutí placeno.

Přepnout (změnit) si tarif je možné na Go lince (*88) nebo nově odesláním textovky. V menu Go linky je změna tarifu skryta v menu 1 - 2 - 4. Při použití rychlejší, ale dražší cesty (odeslaná textovka stojí 3,30 Kč) stačí odeslat na telefonní číslo 999111 zprávu:



pro přepnutí na tarif Quatro Go: TARIF Q

pro přepnutí na tarif Original Go: TARIF O

Pokud chcete být více sexy...

Službu Juice, neboli možnost prohlížet si na patřičně vybaveném telefonu wapové stránky, je také možné aktivovat na Go lince (menu 1 - 2 - 5) nebo obdobně jako u přepínání tarifů odesláním textovky. Opět stačí poslat na číslo 999111:



pro aktivaci: JUICE A

pro deaktivaci: JUICE D

Aktivace či deaktivace služeb je zcela zdarma, platí se jen odeslaná textovka.

Změna není okamžitá, po odeslání přijde informace o přijetí požadavku. Po několika dalších sekundách až minutách přijde další textovka potvrzující změnu. Pokud žádná zpráva nepřijde, bude lepší zavolat na Go linku a provést změny přímo v jejím menu (změny služeb lze provádět pouze pro telefon, z nějž se volá) - touto cestou se ihned dozvíte, kde je problém.