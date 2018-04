Ovládejte Palm z PC, projektor do dlaně a programy pro Symbian (Palmare 6. týden)

Týdenní souhrn článků na Palmare.cz

Rotujte s displejem, evidujte videotéku a zaznamenávejte myšlenky (PalmareFreeware 115)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Můžete si přečíst například o programu MovieList, který vám pomůže se zaznamenáváním údajů o vašich filmech. Fuelcalc pomůže s evidencí záznamů o čerpání PHM, IdeaPad zase zaznamená myšlenky.

PdaReach – Ovládejte Palm z počítače (recenze programu)

Snili jste někdy o tom, jak by se nádherně ovládal váš Palm pomocí počítače? Potřebovali jste na PDA napsat nějaký delší text a nemáte externí klávesnici a graffiti nebo virtuální klávesnice nejsou ty správné „náhrady“? Pak je tady pro vás program PdaReach.

Tungsten T5 - seznam kompatibilních aplikací

Přinášíme vám seznam aplikací, které si můžeme beze strachu nahrát do svého Palmu Tungsten T5, aniž byste zažili hard reset a přišli o svá drahocenná data.

OS Symbian ohrožují viry - jak se jim bránit?

Časy, kdy jsme veškeré informace o virech pro mobilní telefony mohli považovat za poplašné zprávy, jsou nenávratně pryč. S nástupem chytrých telefonů přišla reálná možnost napadnutelnosti telefonů viry, trojskými koni či červy. Jak na ně vyzrát?

Kuchyňské minutky pro váš mobil, automatické zamykání kláves a válečná střílečka (Programy pro Symbian)

S programem mCountDown už nikdy nebudete potřebovat kuchyňské minutky. Autolock se postará o automatické zamykání kláves mobilního telefonu po stanovené době a Total Air Mayhem 1942 vás přenese do letecké válečné bitvy.

Projektor do dlaně a první navigace pro Symbian UIQ smartphony (Palmareport)

Společnost Mitsubishi představila mobilní Mini DLP PocketProjector o váze pouhých 390 gramů; Route 66 přichází s první komplexní navigací pro Symbian UIQ smartphony; Šéfka HP včera rezignovala na svou funkci.

Sestřelte kachny v Duck Hunt a zachraňujte parašutisty v Parashoot (Hry do kapsy 130)

Pracovní týden je téměř u konce a to neznamená nic jiného, než že je tu opět naše páteční příloha Hry do kapsy. Kromě novinek a aktualizací se opět podíváme do zákulisí připravovaných her a zavzpomínáme si na stařičkou hru Parashoot.

iPAQ Mobile Messenger - první fotografie přístroje

Na internetu se objevily první skutečné fotografie zařízení iPAQ Mobile Messenger. Zajímá vás, jak ve skutečnosti tento komunikátor od HP vypadá?