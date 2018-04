Ovládejte e-mail z mobilu

Centrální správa elektronické pošty přináší uživatelům mnoho výhod. Kromě možnosti vzdáleného přístupu ke všem uloženým datům takřka odkudkoliv zde vzniká prostor i pro mobilní řešení. Zatímco samotný unified messaging si většina představuje jako jednotné prostředí pro faxy, e-maily, textovky či telefonní záznamníky, programátoři Datasysu šli ještě dál. Produkt MobilChange navrhli tak, aby uživatelé mohli přes mobilní telefon kompletně ovládat všechny funkce MS Outlook, popřípadě Lotus Notes co nejjednodušším způsobem. Možností, jak to provést, bylo hned několik. Místo aby mezi nimi vybírali, software naprogramovali tak, aby si poradil se všemi typy připojení.

Použití MobilChange je podmíněno využitím centrálního serveru pro správu pošty, tedy MS Exchange Server (5.5 a 2000), respektive Lotus Domino Server 4.61+ (přístup zatím pouze přes SMS). Na něm totiž bude celý systém běžet, přičemž jednotlivým uživatelům nebude potřeba doinstalovávat další software, vystačí si s prostředím Outlooku, popřípadě Lotus Notes. Administrátorům tedy ubude další práce. Pouze v případě, kdy si jednotliví uživatelé budou nastavovat přeposílání došlých e-mailů na mobilní telefon, přibudou dotazy na vytváření pravidel, podle nichž se má pošta spravovat.

Další nutnou podmínkou pro funkci softwaru je propojení do mobilní sítě. Nejjednodušší řešení staví na běžném mobilním telefonu s hardwarovým modemem (např. Siemens S25, Nokia 6210) připojeným k serveru. O trochu elegantnější už jsou GSM moduly, které můžete obdobně jako mobily připojovat k počítači takřka v libovolném počtu, jste limitováni pouze množstvím sériových portů. Přes tyto terminály lze pak k poště (poštovnímu klientovi) přistupovat buď prostřednictvím WAPu, nebo krátkých textových zpráv.

Každá varianta má své výhody a hodí se k trochu jinému použití. U WAPu si velmi jednoduše vybíráte požadované funkce v menu, snáze si přečtete i delší maily. Pro rychlé odeslání informace o blížící se schůzce, popřípadě poslání poslední zprávy jsou však jednodušší textovky. Pokud navíc vlastníte SIM karty od T-Mobile, tak si nemusíte ani pamatovat klíčová slova. Datasys má vyvinutou SIM Toolkitovou aplikaci. Budete jen vybírat v menu telefonu, co si přejete dělat. U ostatních mobilních operátorů to, bohužel, není technicky možné.

Tento vytáčený přístup je dobře zabezpečen, ale na rozdíl od varianty využívající bránu operátora má o trochu vyšší cenu přístupu. Záleží tedy na vás, jaké vlastnosti budete preferovat. Velkou výhodou vlastního GSM modemu je plná integrace s Windows NT autentifikací, tedy heslo nemusíte stále zadávat, je součástí WAP profilu. Vlastní WAP bránu pak supluje MobilChange.

Pro velké firmy je použití mobilního terminálu z důvodu nízké kapacity linek ve většině případů nezajímavé. MobilChange proto počítá s přímým propojením k síti operátora. Můžete volit jak privátní APN (T-Mobile) pro GPRS přístup, což je výhodné pro samotnou správu pošty, tak přímou linku do SMS centra, kdy software zvládne odesílat/přijímat až 45 000 textových zpráv za hodinu. Takovéto kapacity jsou určeny zejména pro použití v bankách a reklamních agenturách, kde potřebují během krátkého času informovat velký počet klientů.

Až dosud se mohlo zdát, že MobilChange využijí především velké instituce, které zákazníky oslovují SMS kampaní, ale opak je pravdou. Velká část zákazníků si ho pořizuje kvůli přístupu k seznamu schůzek či elektronické poště pro své obchodní zástupce. Pro tento případ si vystačí s jedním, maximálně dvěma GSM modemy a efektivita práce jde skutečně nahoru. Navíc nemusíte nakupovat notebooky ani osobní organizéry, stačí mobil.

Pokud pomineme přístup přes SMS, který do jisté míry připomíná textové služby mobilních operátorů (musíte si pamatovat klíčová hesla), připomíná použité rozhraní prostředí Outlooku, na které jste zvyklí ze svého počítače. Členění položek, jejich uspořádání i možnosti ovládání jsou totožné. Liší se jen grafické rozhraní, které je uzpůsobené pro displej mobilního telefonu. Na každý e-mail můžete odpovědět (odesílateli i všem adresátům) včetně ponechání původního textu či ho dále přeposlat. Při čtení MobilChange automaticky zkracuje zbytečně dlouhé mezery a vůbec vše přizpůsobuje tak, aby se zpráva vešla do co nejmenšího počtu textovek (pokud si ji necháte poslat přes SMS) či dobře četla. Téměř samozřejmostí je možnost automatického zasílání upozornění o došlých e-mailech (nastavení, co má notifikace obsahovat) či blížících se schůzkách.

Textové zprávy je samozřejmě možné využívat nejen pro komunikaci s poštovním klientem. MobilChange vám nabízí jejich odesílání buď přímo z prostředí klienta (Outlook, Lotus Notes), formuláře na firemním intranetu či speciální aplikaci. Přijaté SMS pak budou doručovány buď do veřejné složky, kam mohou všichni zaměstnanci firmy, na určenou adresu, popřípadě přeposlány uživateli uvedenému na začátku textovky. Budete-li zprávy posílat přes intranet, můžete využít drobný doplněk v podobě odesílání ikonek na mobilní telefony Siemens a Philips. Jednou z příjemných služeb MobilChange je také rozesílání obrázkových textovek, log, nastavení WAPu apod.

Pozornost si zaslouží zpracování příchozích zpráv. V klientovi všechna potřebná pravidla zadáváte naprosto stejně jako filtrování příchozí pošty, u Outlooku tedy ve Správci pravidel. Hlavní výhoda tohoto systému spočívá ve snadném ovládání. U textovek pak stojí za pozornost ještě možnost naprogramování vlastní aplikace ve VB Scriptu, která je bude určeným způsobem zpracovávat. Neméně zajímavá je podpora šifrovaných/binárních SMS zpráv, užívaných například v GSM Bankingu se SIM Toolkitem.

Přestože Datasys MobilChange byl primárně programován pro spolehlivou práci ve velkých společnostech, svou cenou i schopnostmi je zajímavý i pro menší firmy. Usnadní vzdálený přístup k e-mailu či kalendáři, kdy prostřednictvím mobilu dokážete se zprávami i schůzkami pracovat stejným způsobem jako u počítače. Nemusíte tedy například všechny obchodní zástupce vybavovat notebooky či alespoň osobními organizéry. Jediné omezení spočívá v nutnosti používání velmi drahého MS Exchange serveru, popřípadě Lotus Domino Serveru, které jsou nezbytné pro přístup k e-mailu přes mobil. Na Linux nebyl MobilChange vytvářen.