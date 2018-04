Ovládání, zvonění a profily na Nokia 7110

Ovládání

Ovládání je podobné, jako u modelů 61xx. Namísto šipek je zde ovšem tlačítko Navi-Roller, velmi podobné Jig-Dialu od Sony. Navi-Roller se ovšem může nejen otáčet, ale lze jej i stisknout a tak potvrdit položku menu. Zajímavé je také hraní nové hry, Tenisu, pomocí Navi-Rolleru. Ovšem použití Navi-Rolleru má své problémy při psaní SMS zpráv - o tom dále.

Navi-Roller má své zvláštnosti - nejde jím točit příliš rychle. Můžete točit jak zběsilí, ale menu nebo telefonní seznam se posouvá svou standardní maximální rychlostí. Když přestanete otáčet, následuje setrvačnost, menu či telefonní seznam se ještě chvilku posunuje. Chce to cvik. Navi-Rolleru lze přiřadit v klidovém stavu standardně i jinou funkci, než vyvolání telefonního seznamu.

Klávesnice je jinak velice příjemná a jako u jiných u telefonů Nokia, lze pohodlně a rychle psát SMS zprávy. Klávesnice je z materiálu podobného gumě, možná, že jsou klávesy gumové, ale velmi dobře přebarvené. Měkkost a pružnost nedovolí, aby se lehce poškrábaly, či sedřela barva a zároveň se dobře mačkají.

Zvonění a Profily

Profily a zvonění dnes bezmála jedno jest. Nokia 7110 má přímou podporu vibračního vyzvánění, takže si můžete nastvit diskrétní vibrační zvonění. Telefon podporuje několik různých profilů, kdy si můžete nastavit, jak se telefon má v kterém profilu chovat, jak vyzvánět a například kdy nepřijímat něčí hovory, případně nezvonit.

Telefon má 35 vyzváněních melodií, můžete si čtyři melodie nechat poslat jako SMS zprávy od majitelů jiných telefonů Nokia, případně si je nahrát přes specializovaný software. Problémem je, že Nokia 7110 nemá narozdíl třeba od lacinější Nokia 3210 vestavěný komposer melodií - a to je dost škoda.

Nyní k profilům. Své kontakty si můžete rozdělit do několika skupin jako VIP, přátelé, rodina, firma atd. V rámci nastavení profilu si pak můžete vybrat, zda vám mohou volat všechny skupiny, nebo jen některá. Můžete si položit otázku, zda je lepší tento systém, nebo systém, kdy na Nokia 3210 si můžete pro každého člověka nastavit jeho vyzvánění. Je dobré si uvědomit, že Nokia 7110 je business telefon určený spíše pro korporativní klienty, kteří ocení možnost zablokovat přes víkend nebo během jednání nedůležité lidi, než že by potřebovali blokovat vyloženě jednotlivce. Naopak 3210 určená pro soukromé uživatele je spíše dělaná na to, abyste mohli odlišit Jirku, se kterým právě nemluvíte....

Právě s profily se pojí bugy ve firmware 4.70 a 4.73. Následující platí pro 4.73. Především blbnou změny melodií pro skupinu Kolegové - něco si nastaváte a v některých případech se vrátí původní melodie. Za další, přejmenování skupin volajících se nepromítá do menu PROFILY-PRIZPUSOBIT-UPOZORNENI NA.

1. Design, displej a baterie - 2. Ovládání telefonu, zvonění a profily - 3. Telefonní seznam a práce s ním - 4. SMS zprávy, jejich možnosti - 5. IrDA, datové přenosy a další funkce Nokia 7110 - 6. Podpora WAPu - Nokia 7110 hlavní strana