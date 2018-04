Ovislink Wireless Router - bezdrátová síť za hubičku (recenze)

Přestože již dnes se na trhu začínají objevovat síťové prvky využívající rychlejšího připojení WiFi 802.11g, stále ještě nemusíme zavrhovat zařízení podporující starší standard WiFi 802.11b, který vám nabídne maximální přenosovou rychlost jedenáct megabitů za vteřinu.

Testovaný Ovislink Wireless Router WL-1124AR patří mezi úplně nejlevnější (koncová prodejní cena je 3 395 korun včetně daně z přidané hodnoty) WiFi acces pointy, přesto však množstvím nabízených funkcí hravě strčí do kapsy i přístroje o řád dražší. Router kromě bezdrátového spojení nabízí ještě čtyři konektory RJ-45 pro připojení stolních nebo přenosných počítačům běžným síťovým kabelem. Je zde také jeden port stejného typu sloužící pro připojení k síti internet. My jsme zařízení testovali s kabelovým modelem Motorola SurfBoard připojeným ke kabelovému internetu společnosti UPC, podle našich informací však tomuto routeru nečiní problémy ani spolupráce s ADSL modemem Alcatel Speed Touch Home upraveným na verzi Pro. Přesto se však nemůžeme ubránit dojmu, že výrobce primárně předpokládá připojení právě ke kabelovému internetu. Pro připojení do internetu musíte využít kříženého kabelu (je součástí dodávky), ostatní počítače již připojujete kabely v běžném zapojení.

Na kabelu jako štika v řece

Ovislink WL-1124AR si hravě poradil se všemi úskalími dynamicky přidělované IP adresy ze strany poskytovatele kabelového připojení, se kterými mají podle našich informací některé acces pointy jiných výrobců značné problémy. V průběhu našeho testovaní zavedlo UPC povinnou registraci MAC síťových adres připojených zařízení, což nám však nepřineslo žádné problémy - administrační software Ovislinku totiž umožňuje pohodlnou změnu MAC adresy routeru. Tu jsme pak během několika málo okamžiků nastavili tak, aby byla stejná s adresou síťové karty, ke které je kabelový modem běžně připojen.

Administrační software je velmi jednoduchý, nabízí však dostatek nastavení nutných pro domácí bezdrátovou síť. Pro svou jednoduchost je tak snadno ovladatelný. Administrace se provádí prostřednictvím webového prohlížeče, přístup do systému je povolen až po zadání správného hesla. To lze samozřejmě změnit.

Bezpečnost bezdrátové komunikace lze ochránit pouze přes WEP (a to jak 64-, tak i 128bitový), nenajdete zde ale možnost uzamčení komunikace na konkrétní MAC adresy síťových karet. Systém je tak sice teoreticky napadnutelný (případný útočník by musel uhodnout WEP klíč), ale otázkou zůstává, zda vaše domácí síť bude natolik zajímavá, aby útočníkovi zdlouhavé prolamování WEP klíče stálo za námahu. Naštěstí máte možnost povolit přístup do internetu pouze známým uživatelům, což případnému útočníkovi i v případě jeho úspěchu znemožní využít vašeho připojení. Ovislink WL-1124AR v sobě firewall neobsahuje, vaše počítače jsou však proti útokům z internetu poměrně slušně chráněny automatickým překladem IP adres mezi vnější a vnitřní sítí.

Skutečně pro každého?

Ovislink WL-1124AR je slušně vybavený acces point za cenu, která vám rozhodně díru do rodinného rozpočtu neudělá. Stále více kapesních počítačů totiž má podporu bezdrátové WiFi sítě vestavěnu přímo od výrobce a nebude trvat dlouho a začneme se s WiFi potkávat i v chytrých mobilních telefonech. Toto spojení obou bezdrátových technologií - WiFi a GSM / GPRS - pak bude velmi užitečnou kombinací.

Náš tip: recenzi USB WiFi síťové karty Ovislink najdete v samostatném článku.

Produkt k recenzi zapůjčila společnost 100MEGA DISTRIBUTION.