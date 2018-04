Ovislink USB adaptér nabízí WiFi pro každého (recenze)

Jak jste si mohli přečíst v tomto našem článku, domácí bezdrátová WiFi síť nemusí být ničím složitým ani zbytečně nákladným. Když se však již rozhodnete pro pořízení WiFi acces pointu, určitě budete chtít výhod bezdrátové sítě také využívat. Pokud však nemáte to štěstí a váš kapesní nebo přenosný počítač nedostal od svého výrobce podporu této technologie do vínku, budete se muset poohlédnout po patřičně vybavené síťové kartě.

Ti zkušenější z vás si teď možná říkají, proč realizovat WiFi připojení prostřednictvím USB portu. Musíme se přiznat, že z počátku byl náš názor na bezdrátovou síť sestavenou právě z USB prvků velmi podobný. Získanými zkušenostmi jsme však byli donuceni tento názor přehodnotit.

Je USB dobrou volbou?

U notebooků je rozhodnutí téměř vždy jisté - WiFi síťová karta v kapesním PCMCIA provedení se většinou jeví jako výhodnější volba. Určitý typy notebooků starší výroby však mají s komunikačními PCMCIA kartami značné problémy (jedním příkladem za všechny budiž drobounká Toshiba Portege 300CT) a použití těchto síťových prvků je vyloučeno. Také do stolního počítače lze nainstalovat zásuvnou WiFi kartu určenou do PCI slotu. To však vyžaduje zásah do útrob počítače a rozhodně jej nelze doporučit běžným či začínajícím uživatelům. Také značné části uživatelů stolních počítačů je tento způsob rozšíření znemožněn běžící zárukou. Neautorizovaným zásahem do počítače by totiž o záruku přišli.

Zato instalace USB WiFi síťové karty je snadná a zvládne ji každý. Po zasunutí USB kabelu do počítače jste již vyzvání pouze k vložení instalačního cédéčka a po nainstalování nejnutnějších ovladačů a nezbytném restartu je váš počítač již součástí bezdrátové WiFi sítě. Cédéčko neobsahuje ovladače pro operační systém Linux. Ty jsou však k dispozici ke stažení na webových stránkách Ovislinku a jejich instalace do Mandraku 9.1 proběhla bez vážnějších potíží.

Prostřednictvím jednoduché monitorovací aplikace máte stále na stavové liště ukazatel síly přijímaného signálu. Kliknutím na tento ukazatel se dostanete do nastavení bezdrátové sítě, kde máte na několika záložkách zobrazeny nejdůležitější informace. Mezi nimi jsou především informace o aktuálním připojení k bezdrátové síti i jednoduchý přehled všech sítí, které jsou právě "ve vzduchu". Klepnutím na preferovanou síť budete požádání o zadání WEP klíče (je-li pro připojení k síti nutný) a během několika okamžiků proběhne samotné připojení.

Ve velké většině případů budete po tomto kroku moci využívat všechny služby, které acces point (ke kterému jste se právě připojili) nabízí. Pokud je tímto přípojným bodem v tomto článku recenzovaný Ovislink WL-1124AR připojený ke kabelovému nebo ADSL modemu, můžete otevřít svůj oblíbený webový prohlížeč a užívat si bezdrátového internetu. Linuxoví uživatelé si musí vystačit s konfigurací ruční, která však díky kvalitní dokumentaci nezabere více než deset minut. Pro sledování kvality bezdrátového připojení můžete využít kterýkoli applet či aplikaci k tomu určenou - nám se velmi osvědčil grafický Wireless-applet pro Gnome.

Samotné zařízení není příliš velké - vlastní představu o jeho rozměrech si můžete vytvořit z doprovodných fotografií. Zařízení čerpá energii z USB portu, díky čemuž není závislé na externím zdroji elektrické energie. Jeho odběr není příliš velký a při praktickém testování se výdrž výše zmiňovaného notebooku snížila z běžných tří hodin o necelých třicet minut. Anténu lze natáčet v úhlu devadesáti stupňů. Při praktických testech byla rychlost přenosu dat tímto USB síťovým prvkem dostačná pro domácí a poloprofesionální použití - průměrná přenosová rychlost z lokálního počítače se pohybovala okolo 700 kB/s.

V případě stolního počítače nebudete mít s jeho umístěním problém. V případě počítače přenosného budete muset trošku improvizovat; nám se v průběhu testování osvědčilo přilepit zařízení malým kouskem oboustranné lepící pásky na horní stranu víka displeje.

Je malý, ale šikovný

WiFi síťový adaptér Ovislink připojovaný k počítači prostřednictvím USB portu je užitečné zařízení, jehož instalace probíhá bez jakýchkoli problémů, a lze jej doporučit každému, kdo chce s bezdrátovými sítěmi teprve začínat. A nemusí mít ani příliš odborných zkušeností - každý, kdo zvládne nainstalovat USB myš, zvládne také USB WiFi síťovou kartu. Koncová cena se pohybuje okolo jednoho tisíce korun včetně daně z přidané hodntoty.

Produkt k recenzi zapůjčila společnost 100MEGA DISTRIBUTION.