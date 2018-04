Outlook v Palmu? A proč ne?

Ačkoliv je pro PalmOS handheldy dostatečná nabídka alternativních diářových programů (DateBk, Agendus, DateMan a další), přesto se vesměs jedná o programy, které jsou váhově určeny zejména k práci v PDA. Tu dovedly takřka k dokonalosti a její hranice navíc stále posunují. Díky kompatibilitě s PalmOS databázemi pro diář, úkoly, kontakty a poznámky a synchronizaci sice u nich existuje možnost výměny dat s PalmDesktopem, či MS Outlook, ta je ale relativně omezená a nezahrnuje zdaleka všechny PIM údaje.

Existuje ale hodně uživatelů, kteří většinu dne stráví s MS Outlookem a potřebují mít v PDA zejména data z něj, palm je pro ně je jakási prodloužená ruka Outlooku a jde jim hlavně o to, aby měli všechna data v terénu u sebe. Rádi by rovněž, aby se všechny záznamy z PDA přenesly korektně do Outlooku - třeba naplánovat místo schůzky (objednat zasedačku), pozvat účastníky školení a podobně. Zde všude mají výše zmíněné diáře velké rezervy (samozřejmě včetně základního DateBooku).

Jiný problém nastává u začátečníků, kteří sice pracovat s Outlookem, ale palm je pro ně poměrně nová věc a neradi by se pracně učili něco úplně nového. I zde mohou programy, které se svým vzhledem i ovládáním k Outlooku přibližují, pomoci překonat první krůčky s PDA a zajistit dokonalou spolupráci s handheldem.

Na softwarovém trhu jsou v současné době dvě špičkové aplikace tohoto typu, obě od renomovaných tvůrců software. Firma DataViz, která je uživatelům známa zejména svými kancelářskými programy DocumentsToGo, vyvíjí a prodává aplikaci BeyondContacts. Vedle ní ještě nabízí svůj KeySuite3 specialista na synchronizaci, firma Chapura.

BeyondContacts

První takovýto produkt dala na trh v dubnu 2003 firma DataViz. Doplnila tak svůj populární balík kancelářských aplikací DocumentsToGo a dnes může nabídnout uživatelům velmi komplexní sadu programů "office" i PIM. BeyondContacts se dále vyvíjí v rámci původní verze 3, ta poslední má číslo 3.005.

KeySuite

Konkurenční produkt vyvinula firma Chapura a na trh přišel dva měsíce po BeyondContacts, tedy v červnu 2003. Chapura v podstatě vylepšila svůj předchozí správce kontaktů KeyContacts, doplnila kalendář, úkoly a poznámky a vydala produkt jako KeySuite. Svůj program rovněž dále vyvíjí, poslední třetí verze přinesla třeba chybějící TODAY zobrazení.

Beyond Contacts versus KeySuite

KeySuite i BeyondConacts jsou spolu docela dobře srovnatelné. Oba nabízejí sadu PIM aplikací určených k spolupráci s desktopovým Outlookem, které ale umí velmi dobře pracovat i jako "standalone" aplikace v Palmu a tvoří velmi důstojnou alternativu k špičkovým PIM specialistům DateBk, či Agendus:

Beyond Contacts 3.005

KeySuite 3.01

Modul pro souhrnné zobrazení denní agendy Today View

KeyToday

Diář Calendar

KeyDates

Úkoly Tasks

KeyTasks

Poznámky Notes

KeyNotes

Kontakty Contacts

KeyContacts

Pošta Inbox



Z tabulky je patrné, že BeyondContacts nabízí oproti KeySuite i emailový program se synchronizací emailů s MS Outlook.

Jaké jsou tedy základní parametry námi porovnávaných aplikací?

Beyond Contacts 3.005

KeySuite 3.01

Výrobce DataViz Chapura Instalační soubor 10.865 kB 4.963 kB Velikost programových souborů v palmu (celkem) 1.712 kB (bez emailu 1.522 kB) 1.531 kB Cena 29,99 USD 69,95 USD

Do očí padne zejména cenový nepoměr srovnávaných programů. BeyondContacts při svém uvedení na trh stál 49,95 USD, firma DataViz ale později cenu snížila na 29,95 USD. Cenová politika je jistě věcí autorů a když to Chapuře takto "obchodně" funguje, je to prostě jen její strategie. Přesto je ale cenový rozdíl mezi oběma produkty značný a pro eventuelní zájemce může být rozhodující.

Je třeba ještě uvést jednu zásadní věc, kterou se obě aplikace odlišují od ostatních diářových programů - nepracují totiž s interními databázemi PalmOS (DateBook, ToDo, AddressBook a MemoPad), nýbrž si vytvářejí svoje vlastní.

Použití vlastních databází odpoutává zmíněné programy od všech omezení vestavěných PIM aplikací v PalmOS, přináší to ovšem řadu jiných problémů. Především vám s vašimi daty nebudou fungovat různé doplňkové programy pro správu kontaktů, úkolů, schůzek a poznámek. S databází kontaktů, schůzek, úkolů a poznámek v BeyondContacts, či KeySuite se nedomluví programy, které s nimi jinak výhodně kooperují - třeba outlinery s linky do PIM položek, programy na vedení žurnálu s vazbami na diář, aplikace, které umí načíst poznámky (WordSmith), či umí s těmito databázemi importovat a exportovat. Nezanedbatelný je i nárůst spotřeby paměti. S tím vším je ale třeba se smířit.

Zítra se podíváme na detailní porovnání jednotlivých modulů. Vzhledem k tomu, že jsou obě aplikace plnohodnotným doplňkem Outlooku, bude nás samozřejmě nejvíc zajímat kompatibilita formátů a polí mezi PDA a desktopem!