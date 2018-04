Okopírovali iPhone 6, ale to jim bylo málo. Tak mu dali druhý displej

Značným minusem smartphonů je nepochybně výdrž baterie. Výrobci se s tímto neduhem snaží bojovat různými způsoby, třeba i využitím energeticky méně náročného e-ink displeje. Toho jako první u svého produktu využila ruská společnost Yota Devices, která již v roce 2012 představila funkční koncept dvoudisplejového smartphonu. Loni se YotaPhone dočkal již druhé generace (více zde).

Přestože jsou dvoudisplejové smartphony přijímány spíše skepticky, výrobci v této koncepci vidí potenciál. Předností e-ink displeje není jen výborná čitelnost na přímém slunci, ale především značná úspora energie. Výborně se totiž hodí například ke čtení e-mailů, knih, novin, ale také k psaní a čtení SMS či přístupu na sociální sítě. Jeho využitím tak lze dosáhnout až o 50 procent delší výdrže baterie.

Myšlenkou ruské společnosti se inspirovala i dosud méně známá čínská firma Oukitel. Ta o modelu U6, u kterého využije monochromatický e-ink displej, informovala již v průběhu letošního roku. Nyní se objevily první snímky a inspirace designem osmé generace iPhonu není v případě jakéhokoli čínského výrobce již téměř žádným překvapením.

Jako hlavní displej je u Oukitelu U6 použit 5" HD panel (720 × 1 280 pixelů) blíže neurčené technologie. Na jeho záda pak výrobce umístil 4,7" monochromatický e-ink displej s qHD rozlišením (540 × 960 pixelů). Podle dřívějších informací portálu Phonearena by měla novinka být prvním zařízením používajícím desetijádrový procesor MediaTek Helio X20.

Bližší specifikace však Oukitel zatím tají. U6 má přitom na čínský trh přijít již v srpnu.

Novinka by měla běžet na nejnovějším Androidu 5.1 Lollipop a cena bude pravděpodobně velmi přijatelná. Podle spekulací by totiž neměla přesáhnout 300 dolarů (lehce přes sedm tisíc korun). Oukitel U6 by tak mohl být velmi silnou konkurencí pro na čínském trhu běžně dostupný YotaPhone 2.

Dvoudisplejový smartphone přitom není jediným modelem, kterým o sobě dosud neznámý čínský výrobce dal v posledních měsících vědět. Zaujal například modelem K10000, jehož předností je baterie s obří kapacitou 10 000 mAh. Model U9, jehož čelní i zadní plochu pokrývá zakřivené 2,5D sklo, pak zaujme překvapivě nízkou cenou. Za zhruba 200 dolarů (necelých pět tisíc korun) nabídne Full HD displej (1 080 × 1 920 pixelů), osmijádrový procesor MediaTek MT6753 s taktem 1,5 GHz, 3 GB RAM či 16MPix hlavní fotoaparát od Sony.