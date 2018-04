Otravný zvuk vuvuzel se stěhuje do mobilů. Troubí jich už miliony

Co je to vuvuzela? Vuvuzela je jihoafrický lidový hudební nástroj, který byl dříve používán k vzájemnému svolávání občanů. Je to roh, dnes obvykle vyráběný z plastu a přibližně metr dlouhý, který používají fotbaloví fanoušci z Jihoafrické republiky. Při fouknutí vydává hluboký monotónní zvuk přirovnávaný k slonímu troubení nebo velkému roji rozzuřených vos. Zdroj: Wikipedia.org