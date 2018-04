Programátor se mstí za otravné telefonáty. Nutí operátory ztrácet čas

„Haló, co si přejete? Můžete, prosím, mluvit trochu hlasitěji, neslyším vás,“ Začíná jedna z automatických nahrávek, které mají předstírat hovor se skutečným člověkem. „Omluvte mě, mám tady něco, co musím rychle vyřídit, vlastním malou firmu a teď tu máme docela nával. Lidi, můžete se ztišit, já tady teď s někým mluvím! Omlouvám se, můžete to zopakovat?“ A tak dále. Zmatený operátor zdvořile čeká, opakuje, ptá se a minuty naskakují.

Nahrávky, ve kterých se povedlo volající napálit firma zveřejňuje na stránkách donotcallchristmas.com. Všechny jsou v anglickém jazyce. Některé předpřipravené odpovědi jsou serióznější, jiné si z obchodníků i utahují ve vánočním duchu třeba spontánním zpíváním koled nebo rozpravami o Santa Clausovi.



Celý projekt připravila firma ve spolupráci se službou Nomorobo, která se specializuje na blokování obtěžujících telefonátů a třídění telefonních čísel. Obě společnosti spolu vlastní mnoho telefonních čísel, osazených právě některou z automatických nahrávek, které pak cíleně zařazují do databází telemarketingových společností, případně jim rovnou automaticky sama volají.



Cílem této vánoční kampaně je ušetřit čas lidem, které by jinak telemarketingové nabídky obtěžovaly o svátcích - taková dobrovolná, veřejně prospěšná činnost. Něco podobného by se hodilo i nám.