Otrapové volající na tísňové linky mohou řádit dál. Navzdory zákonu

Tísňová linka 112 přijme ročně 4 až 5 milionů telefonátů. Ačkoliv by měla řešit pouze krizové situace, skutečnost je jiná. Zhruba 70 procent všech hovorů, tedy až tři a půl milionu, neodpovídá definici tísňového volání. Tyto hovory se v zákoně označují jako zlomyslné.

co přesně říká novelizace? "Pokud účastník, popřípadě uživatel, uskutečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového volání, je podnikatel, v jehož síti bylo takové volání započato, povinen na žádost subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit ve své síti provozování telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého jsou tato volání uskutečňována. Žádost podle věty první musí být učiněna v elektronické podobě a opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu. O zpětném uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu rozhodne Úřad na žádost účastníka."

Provozovatelům krizových linek svitla letos naděje na úlevu, 1. července začala platit novela zákona o elektronických komunikacích. Její součástí je i možnost zablokovat zařízení, ze kterého jsou uskutečňována nevyžádaná volání na linky 112, 150, 155 a 158, informovala ČT.

O efektivitě zmíněné novely lze ale pochybovat. Zatímco Hasičský záchranný sbor (HZS) považuje novelu za dostačující a přínosnou, mobilní operátoři vidí nevýhody. Je podle nich neúplná, zmatečná a nedefinuje základní pojmy.

Blokovat SIM kartu, nebo telefon?

"Zásadním problémem je fakt, že není vůbec jasné, co a jakým způsobem by mělo být blokováno. Zda SIM či IMEI (výrobní číslo každého mobilního telefonu - pozn.red.)," řekla iDNES.cz Martina Kemrová, mluvčí operátora T-Mobile, a dodala: "Blokování samotné SIM karty nedává příliš smysl, protože v současné době je možno si pořídit kartu zdarma či za jednotky korun."

Jelikož se uživatel na linku 112 dovolá i bez vložené SIM karty, mobilní operátoři preferují spíše blokaci podle výrobního čísla telefonu. To je sice technicky možné, nicméně i tento způsob přináší svá rizika. "Nikdo nevyloučí, že později někdo ze zablokovaného telefonu nebo čísla bude opravdu potřebovat přivolat pomoc," namítá mluvčí O2 Martin Žabka. Podle HZS směřuje z mobilů bez SIM karty na tísňové linky až polovina všech hovorů.

Rozporuplná situace nastává také u veřejných telefonních automatů (dále jen VTA). "Zákon hovoří o blokování "koncového zařízení" v síti, v praxi však mohou vznikat problémy s vysvětlením dvojakého přístupu. V mobilní síti by mělo být blokováno IMEI, v pevné síti celé účastnické číslo. Na základě textu zákona bychom měli teoreticky i odstřihávat VTA. Lze ovšem argumentovat, že v takovém případě k tomuto automatu neexistuje účastník a nelze ani identifikovat, že se jedná o téhož uživatele. Nebudeme tedy uskutečňovat blokaci VTA," vysvětluje Žabka.

Proti novele brojí především operátoři

"Nejsou nastaveny procesy komunikace mezi všemi subjekty, vlastního blokování ani případného odblokování." Martina Kemrová, mluvčí T-Mobile

Operátorům se nelíbí, že na ně bude dopadat hněv zákazníků, kterým bude telefon zablokován. "Obecně se nejedná o službu, ale o veřejnoprávní sankci, kterou stát (resp. státem pověřená osoba) realizuje prostřednictvím poskytovatele. Operátor je jen zprostředkovatelem, na kterého ale bude spadat hněv zákazníků. Dotčený účastník pak bude muset žádat stát, ne operátora, o znovuzprovoznění koncového zařízení," řekl Žabka.

Dalším problémem je samotná definice zlomyslného hovoru. Nikdo podle mobilních operátorů neví, co přesně tento výraz znamená. "Formulace by měla být nastavena tak, aby eliminovala nesmyslná vypínání. Vzhledem k velkému počtu takových hovorů by totiž v důsledku mohlo dojít k odpojení velkého množství karet," tvrdí Kemrová z T-Mobilu. Poukazuje též na to, že nikde není definována potřebná četnost zlomyslných hovorů z daného čísla pro jeho zablokování.

"Už během přípravy novely operátoři upozorňovali na tyto nedostatky, nicméně nebyli vyslyšeni," stěžuje si Kemrová. I Žabka z O2 si stěžuje na nedostatečnou komunikaci: "Již při přípravě novely zákona jsme namítali, že stát se snaží nevhodným způsobem přenášet své problémy na operátory. Z právního hlediska navrhujeme celé ustanovení ohledně odpojování či blokování těchto čísel vypustit."

Záchranářům se novela líbí

Správcem jednotné tísňové linky 112 je Hasičský záchranný sbor. A ten v novele vidí naději: "Domníváme se, že novela může zajistit výrazné snížení počtu zlomyslných hovorů," řekl iDNES.cz plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel odboru operačního řízení HZS. Podle jeho slov je současná právní úprava vyhovující a otázky týkající se dalších změn v zákoně bezpředmětné.

Operátoři navrhují něco jiného. "Pro efektivní blokaci telefonů je potřeba vyřešit technické nastavení sítě a hlavně problém s telefony s přehraným softwarem, který znemožňuje jejich jednoznačnou identifikaci," řekl Miroslav Čepický, mluvčí Vodafonu a dodal: "Možná je čas pro obnovu diskuse nad oprávněností změny IMEI mobilních teleofnů a tím i nad vyřešením řady problémů, které z toho plynou."