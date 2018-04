Otevíráme TelStore.cz - online obchod s mobilními telefony

Společnost Mobil Media a.s., mimo jiné vydavatel serveru Mobil.cz, zprovoznila v pondělí odpoledne svůj obchod s mobilními telefony. Obchod se jmenuje TelStore.cz a zákazníci v něm najdou širokou nabídku předplacených sad Go a Twist. Online obchod najdete na internetové adrese www.telstore.cz.

Kdybychom se chtěli soustředit na suché „prohlášení pro tisk“, asi by zde mohla informace o otevření TelStore.cz končit. Ovšem vzhledem k tomu, že v očích mnoha čtenářů se jeví tento obchod jako kontroverzní krok, rád bych vám tímto článkem přiblížil pohnutky, jež nás k otevření TelStore.cz vedly.

Proč vznikl TelStore.cz?

Pokud jste někdy četli články týkající se financování internetových serverů (třeba i ty moje), jistě vám neušel fakt, že jejich provoz se financuje převážně z reklamy. Když jsme počátkem roku 1997 pustili na Mobil.cz první reklamní pruh, ihned se ozvaly hlasy o ztrátě naší objektivity. O čtyři roky později můžeme konstatovat, že reklamní proužky s naší objektivitou nic neudělaly a že u nás své reklamní rozpočty utrácejí i firmy, do kterých se často a velmi ostře pouštíme. Asi nejkomičtěji to působilo při akci Internet proti monopolu, kdy nad články vyzývajícími k demonstraci před budovou Telecomu poletovaly bannery Telecomu nabízející aktivaci ISDN linek.

Spuštění samostatného shopu bylo v naší firmě vždy předmětem bouřlivých diskusí. Přesto se jistě najde mnoho lidí, které překvapí spíše skutečnost, že náš obchod s telefony (tedy se zbožím, o kterém píšeme) přichází tak pozdě. Důvodů je mnoho: v první řadě byla na místě obava z negativní reakce čtenářů. To je ostatně i důvod, proč vzniká tento článek. Byla tu i otázka, jak provozovat obchod v oboru, v němž bychom najednou začali konkurovat našim zákazníkům, zadavatelům reklamy.

Odpověď na první otázku má oporu v současné realitě. Téměř každý zpravodajský server o mobilech má za sebou více či méně ukrytý e-shop. Snad jedinou známou výjimkou potvrzující pravidlo je Mobil Namodro. Abych ale nehovořil o přímé konkurenci, podívejme se na situaci v papírových periodikách – stejný vlastník Datartu a časopisu Mobil (resp. Nakladatelství TLP) je veřejným tajemstvím, podobně časopis Telefon má styčné plochy s GSMPartner. Záměrně necituji Mobility, protože se nechci dostat ke komentáři naší internetové konkurence. To není nic nečestného ani podlého – prostě je to logický postup, kdy distributor telefonů chce mít prostor, jak levně komunikovat s klienty, zatímco tištěné médium má rádo za zády reálný prodej nezávislý na distribuci tisku. My pouze volíme transparentnější cestu, takže TelStore.cz je ve stejné firmě jako Mobil.cz, na druhou stranu je v jiné divizi (patří pod Produkci, zatímco Mobil.cz pod Redakci a to je i podstatný účetní rozdíl).

Druhou otázku vyřešil čas. Malí dealeři a prodejci u nás díky určité krizi v distribuční síti postupem času přestali inzerovat a dnes jsou našimi inzerenty výhradně největší distributorské firmy jako ISC, Setos, GSMPartner a Celadon. A pro tyto distributory připravujeme spíše partnerský program než konkureční službu. První vlaštovkou je právě TelStore.cz

Pokud mám shrnout dojmy z druhého bodu, pak musím konstatovat, že hlavním katalyzátorem vzniku TelStore.cz jsou řídnoucí příjmy z inzerce od dealerů telefonů. Ne snad, že by tím byly oslabeny naše celkové příjmy z inzerce, ty se ale stále více přesouvají k velkým inzerentům. A e-commerce je vlastně jen převlečená reklama...

Kvalitních e-shopů je málo

Třetí otázkou při zvažování projektu TelStore.cz bylo to, zda na českém internetu již není dostatek kvalitních e-shopů. Podrobný průzkum, který jsme provedli, i namátkové objednávky, nás utvrdily v tom, že o vyrovnané kvalitě nelze hovořit. Stránky mají buďto zajímavé ceny, ale velmi amatérské provedení vzbuzující značné pochybnosti, nebo nenabízejí dostatečnou šíři sortimentu za výhodné (rozuměj ne doporučené) ceny.

Až příliš často jsme se setkávali se shopem, kde si studentík přivydělával na studia tím, že na stránky naházel telefony, přihodil minimální marži a v okamžiku, kdy mu dorazil email s objednávkou, vyrazil k distributorovi telefon shánět. Služba tak měla proměnlivou kvalitu závislou na náladě a zdraví studenta a na jednom takovém shopu jsem se setkal s kouzelným obratem: „...Twist sada Siemens C35i obsahuje mobilní telefon Nokia 7110...…

Čím chceme TelStore.cz odlišit

Rozhodli jsme se jít zlatou střední cestou a vybudovat online shop, který sice nebude nabízet ty nejfantastičtější ceny, zato však zaručí stabilní kvalitu a dobrou podporu zákazníkům.

Co si pod touto dnes již omšelou frází představujeme ve skutečnosti?

Především si na TelStore.cz asi rychle všimnete, že o každém telefonu nabízí široké spektrum informací i propojení na recenze Mobil.cz. K telefonu si můžete nechat vypsat telefony téhož výrobce nebo stejné cenové hladiny. Můžete si nechat vyhledat telefony podle ceny a později v týdnu také přidáme vyhledávání podle funkcí telefonu.

To z TelStore.cz dobrý obchod samo o sobě neudělá. Pečlivě jsme volili také možnosti distribuce, abyste na objednaný mobil dlouho nečekali, a proto vám ho dopraví kurýrní služba DPD. Objednávky došlé do 12:00 po Praze doručíme téhož dne, jinak po celé republice do 48 hodin.

Ceny...

Pokud jde o ceny, nepatříme mezi absolutně nejlevnější, ovšem zároveň k sadám neúčtujeme poštovné, s čímž se téměř nikde jinde nesetkáte. Ušetříte tak až 200 Kč, podle vzdálenosti expedice. Přesto si při nasazování cen docela troufáme a snažíme se dostat co nejníž, ačkoliv na zlepšování se pracuje stále. Jistým „nedostatkem“ našeho obchodu je to, že nabízíme pouze oficiální zboží, tedy žádné na černo dovezené přístroje z Polska a dalších států, kde originální záruční list nahrazuje lákavá sleva. V tomto odhledu se však nijak přizpůsobovat nebudeme.

Na druhou stranu nabízíme takzvané SIMPacky (zejména u telefonů Nokia), tedy vlastně obdobu sad operátora, kde k telefonu dostanete SIM kartu a kredit. Podstatné je, že telefon není zablokovaný (ovšem pozor, nebyl nikdy zablokovaný a je plně v záruce!) a jediný rozdíl oproti oficiálním sadám je absence potištěné krabice Go nebo Twist. Výše kreditu i další výbava je shodná, takže dostanete legálně neblokovaný telefon za cenu sady!

Podobných vymožeností pro vás chystáme více, ale to už se nechte překvapit, určitě vás potěší chystaná telefonická linka s poradenstvím a pomocí při objednání.

Jak je to s nezávislostí Mobil.cz a TelStore.cz?

Mnoho lidí vloni náš pilotní pokus s chatboardy komentovalo tak, že v okamžiku, kdy budeme mít zboží na skladě, ztratíme nezávislost. Toto riziko jsme si také uvědomili a vyřešili jsme ho triviálně – nemáme žádné zboží na skladě, přesto jsme díky promyšlené logistice schopni rychle jednat. To vede k tomu, že nás tolik netrápí, jak se prodává které zboží a nemusíme zákazníkům doporučovat a vnucovat nekvalitní zboží. Situace vyústila dokonce v legrační střet s redaktory, kteří prohlíželi obchod před spuštěním. Jádrem názorové kolize se stala popiska u telefonu Sagem RC922 v Twist sadě, kde jsme zákazníkům sdělovali, žeNa doporučení redakce jsme tuto popisku vyměnili za méně odsuzující text. Jde však o to, že za málo vyšší cenu dnes seženete lepší telefon – a to je to, v čem se TelStore.cz snaží vyjít zákazníkům vstříct - poradí, co si vy potřebujete koupit, nikoliv to, co my potřebujeme prodat.

O nezávislosti nepřesvědčují žádná vzletná prohlášení, ale jen činy. Sami budete mít příležitost zjistit, zda naše recenze ovlivní výprodejová akce, nebo zda budeme i na Mobilu oddělovat záležitosti TelStore.cz stejně důkladně, jako na BonusWebu oddělujeme záležitosti online obchodu s hrami GameStore.cz.

V naší nabídce však přeci jen něco chybí, a to telefony a karty od Oskara. To je však dáno distribuční politkou Českého Mobilu, který všechny své produkty nabízí jen ve svých prodejnách a s dealery vůbec nespolupracuje. Budeme si muset počkat, zda svůj přístup nezmění nebo zda neudělá nějakou výjimku pro internetové online shopy. Uměli bychom si přestavit různé modely spolupráce, ale tato cesta zatím není prošlapaná.

Co do budoucna

Stejně tak hodláme v nejbližší době nabídku rozšířit o příslušenství a nedotované mobilní telefony. Dokonce bychom rádi nabídli i modely, které nejsou v republice běžně k dostání. To vše ale záleží na přízni, jakou TelStore.cz budete věnovat.

Pokusili jsme se v krátkosti shrnout důvody, jež nás ke spuštění TelStore.cz vedly, i nabídku, kterou prostřednictvím tohoto e-shopu na český internetový trh přinášíme. Je asi zbytečné k tomu cokoliv dodávat - budoucnost teď nejvíce ovlivní ekonomické výsledky a váš zájem.

I tak si ovšem se zájmem vyslechneme vaše názory v diskusi pod článkem.