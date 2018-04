Otevíráme prostor pro vaše názory

Kde udělal T-mobile chybu?

(pozn.: text publikujeme bez redakčních zásahů)

Dovolil bych si přispět se svým názorem "troškou do mlýna". Rozvířila se mohutná debata, jak T-Mobile zdražuje, jak udělal podraz na zákazníky atd. Vzhledem k tomu, že změn není málo, bude to na trošku delší rozbor.

Zdražování hovorného a SMS?

Je pravdou, že dojde ke zvýšení cen u Twistu Standard, ale upřímně - tem dvacetník zas tak nikoho moc nerozhodí. Naopak do pevné sítě se suma sníží, i když upřímně - kdo by volal z Twistu na pevnou linku? Když hovoříme o Twistu, tak spíš teď stojí za zamyšlemí využití Twistu Extra. Pokud provolám hodinu ve špičce a ještě si tento poměr vylepším spoustou SMS, tak se mi vyplatí spíš tohle, než původní Twist. Čili v tomhle směru bych Radiomobil chápal, že konečně učinili Twist Extra životaschopným, tj. má zákazníkům co nabídnout.

Ale dost již Twistu, nyní k tarifům. Tady byla také "sjednocena" cena za SMS, což se ovšem netýká zvýhodnění HIT. Upřímně řečeno, kdo si HIT nepořídil, tak mu určitě o nějakou úsporu nákladů zas tak nešlo, ten rozdíl je zřetelný.

Hlasová schránka

Tady mi motivace T-Mobilu není vůbec jasná. Ponechme stranou firemní volání, holt se prostě trochu zvednou náklady. U soukromých hovorů zase tolik důvodů k používání hlasové schránky není, já sám jsem ji co nejdřív zrušil a všem známým a kamarádům jsem doporučil totéž. Buďto se k vám nemůžu dovolat, tak to zkusím později, když už tedy s vámi opravdu chci mluvit; nebo mi to zvednete. Pokud se mi ale ozve hlasová schránka, tak stejně hned pokládám, jen velmi výjimečně tam vzkaz nechám. Pokud já po někom něco chci, tak ho nebudu svým vzkazem nutit, aby se mi ozval zpět či poslal SMS a platil za to on.

Ovšem za takový "neúspěšný hovor" T-Mobile inkasoval ode mě částku za spojení, i když jsem se vlastně vůbec nedomluvil. Pokud ale zpoplatní hovory do vlastní "hlasovky", tak i ty lidi, které to nezajímalo, tak si raději hlasovku zruší. A bude po příjmech za volání na vypnuté mobily. Zajímalo by mě, jak vysokou částku za náklady za volání do vlastní sítě to představovalo, že T-Mobile sáhnul k (pro něj) nevýhodnému opatření.

Podtrženo a sečteno - co se týká hovorného, jediným zdražením a (možná) problémem se tak stalo zpoplatnění hlasové schránky. Já ji nepoužívám, tudíž žádný problém nemám. A takových lidí (uživatelů T-Mobile) je opravdu hodně.

Čili bych rád vzkázal všem, kteří halasně povykují, jak T-Mobile ZDRAŽIL a že je zdražení podraz, ať se uklidní. Nic závažného se v této oblasti nestalo.

Všelidový boj za internet a SMS zdarma

Zásadním (a prakticky jediným) problémem tak zůstalo ZPOPLATNĚNÍ SMS z internetu. Tady už by se to možná jako podraz chápat dalo, ale myslím, že problém, zda zadarmo či nikoli, souvisí spíše s etikou či "filozofií" podnikání a na tu má každý jiný názor.

Já osobně vidím problém ještě trochu jinde. Chápu, že používáni SMS brány zatěžuje SMS centrum, operátor sám z toho má houby a ještě musí investovat do vylepšování SMS centra.

Tedy vezměme si onu situaci, že bude zpoplatněna SMS z webu. Co se stane? Uživatel sítě T-Mobile zaplatí to, co skutečně proSMSkuje (+ případně poplatky za internet). Uživatelé ostatních sítí si buďto koupí drahou SIMkartu T-Mobile (ale proč by to proboha měli dělat?), nebo to holt budou muset místo na klávesnici "zadarmo" (uvozovky tam jsou kvůli těm zmiňovaným poplatkům za internet) ťukat na svém telefonu a platit svému operátorovi (Eurotel a Oskar takový krok jedině přivítají). Vzhledem k tomu, že nejvíc komunikují lidé ve vlastní síti, tak jde jednoznačně o krok, který má vytáhnout ze zákazníků T-Mobile ještě víc peněz.

Nejvíc se proti této nové situaci bouří především studenti, protože mají zvýhodněný přístup k internetu a tudíž velmi často je pro ně poslání takovéto SMS opravdu zdarma, bez započtení jakýchkoli dalších poplatků. Tato skupina lidí je navíc poměrně radikální oproti jiným, takže mohou vzniknout bouřlivé reakce a radikální opatření (bojkot).

Já z toho také nejsem nadšený, ale dobrá, proč ne, tak dejme tomu, ať se za použití SMS brány platí. Ale pozor! Jen za použití SMS brány! Další položkou totiž je, že se má platit za přijaté přeposlané maily. Zdarma má být jen notifikace. Ovšem notifikace ve smyslu, že vám přišly dva maily, je upřímně řečeno na nic. Já jsem si mobilní mail pořizoval právě z toho důvodu, abych věděl, KDO mi píše, jestli mám tedy jít číst mail. A dávat (u Twistu) tři koruny za to, abych zjistil, kdo mi píše, považuju za zlodějinu.

Rozeberme si argumenty, kterými vedení Radiomobilu vysvětlovalo tento mohutně nepopulární krok. První a snad jediný opodstatněný, že to má být obrana proti spamu a spammerům. Tohle se dá pochopit u GSM brány, protože mobilní číslo uvádí dnes často každý a všude, takže se dá získat poměrně dobře. Ovšem silně to pokulhává právě u mobilního mailu!

Ukážu to na svém osobním příkladu. Svého času jsem i já zatoužil po možnosti nechat si přeposílat maily na mobil, abych věděl, kdo a co mi píše, a nemusel se aktivně připojovat a kontrolovat mail. Bohužel jsem zjistil, že jedinou možností bylo pořídit si mobilní e-mail, tj. zaregistrovat se do Clicku bez dřívější možnosti mít automaticky mail ve tvaru mojetelefonníčíslo@sms.paegas.cz. Sám stále mám internetový mail, ale i tam již možnost "zatrhněte políčko pro přeposlání zprávy na mobil" nefungovalo (právě z výše uvedeného důvodu). Zůstalo tak u klasiky: přeposílání na jinou (tedy v mém případě mou mobilní) e-mailovou adresu. Tím se mi zpráva dostala do telefonu.

K mému obrovskému překvapení se však stalo i toto: žena má Twist, má internetový mail na Seznamu a překvapilo mě, že v možnostech pouze zatrhla posílat na mobil, napsala své číslo a ono jí to na ten mobil chodí! Takže pokud je tohle dnes vůbec možné, je to chyba T-Mobile, že to (opět) umožnil a v tomto případě se nemůže na jakýkoli boj proti spamu odvolávat! (A odstraňovat problém tím, že jej zpoplatní!)

Ano, Radiomobil prohlásil, že adresy ve tvaru číslo@sms.paegas.cz budou nenávratně zrušeny, takže stejně si bude muset každý, kdo by měl o mobilní e-mail zájem, založit svůj nový, s nějakým uživatelským jménem. A to už tak jednoduše nepůjde zjistit, jaká je vlastně přesně adresa, když to není založeno na čísle telefonu.

Čili za zásadní problém považuju to, že stejně jako doposud bych platil za odchozí maily z mobilního mailu (koneckonců - píšu je na mobilu, funguje to prakticky stejně jako SMSky, tak v pořádku), jenže vůbec, ale vůbec se mi nelíbí, že po mně teď T-Mobile chce, abych platil za maily PŘIJATÉ! Tady to považuju za snahu rýžovat za každou cenu!

Chápu i konkrétní námitku na zneužívání mobilního mailu v případě zpoplatnění SMS z webu - jednoduše místo SMSky napíšu kamarádovi mail a ono mu to na ten mobil stejně přijde, čili nic se nezmění.

Tohle ovšem není tak úplně pravda! Změní! Právě podle rétoriky Radiomobilu, který se zaklíná bojem proti spamu a v jeho rámci zejména tím, že "zákazníci si to přejí". Jedna věc totiž je spam podle telefonního čísla, něco jiného spam podle mailové adresy! Toto opatření zcela vyloučí spam podle telefonního čísla, tedy přesně to, co si "zákazníci přejí". A spam podle mailové adresy je úplně jiná kapitola.

Navíc - když už zůstane notifikace zdarma - proč nenechat celou hlavičku mailu? Měl bych informaci KDO mi píše, a pokud by zbytek vešel do subjektu, tak i co mi chtěl sdělit. Ano, vím, že zdarma, ale zůstává dle mě ZÁSADNÍ rozdíl. Za prvé pokud si člověk notifikaci ponechá, tak ta SMS stejně zdarma přijde, stejně jako kdyby přišla celá hlavička mailu. Za druhé takováto SMSka by byla JEDNA, kdežto z webu se mezi kamarády běžně rozesílaly SMSky skládající se ze TŘÍ, ČTYŘ částí. A omezení internetového provozu na třetinu v SMS centru operátora poznat BUDE, to mi věřte! Navíc by tím prokázal aspoň nějakou vstřícnost vůči svým klientům, kterým, pokud těchto služeb chtějí i nadále využívat v rozumném rozsahu, nezbude opravdu už nic jiného, než se stát klienty i jiného operátora. A mohu rovnou napsat, že Oskara, stačí si přečíst ceník tarifů. Chodit k Eurotelu by opravdu nemělo smysl.

Takže závěrem: Ač z toho nemám radost, připojím se k výrazně velké skupině lidí, kteří si pořídí Oskarovu SIMkartu - už jen proto, abych si mohl nechat přeposílat maily na mobil. (A to nehovořím o tom, že mi kdykoli kdokoli bude moct "zdarma" poslat SMS z webu.) A co mě v mém případě překvapilo vůbec nejvíc, je to, že se mi vyplatí pořídit si tarif Odepiš, kdy za deset korun měsíčně získám 40 minut na volání kamarádům, kteří už u Oskara jsou, ale HLAVNĚ levnější SMSky do VŠECH sítí, než mám dokonce i se svou kartou Partner I !(Levnější to mají pouze HITaři.)

Tudíž T-Mobile mě (a mně podobné) vlastně díky svým opatřením PŘINUTIL stát se klientem Oskara pro komunikaci pomocí SMS (telefonování vzhledem ke struktuře mých hovorů mám s T-Mobile stále bezkonkurenčně nejvýhodnější). A to nehovořím o lidech, kteří díky struktuře rozložení svých kamarádů volají stejně či podobně do všech sítí - ti pak změní operátora rovnou a úplně, i pro telefonování.

Nezbývá mi, než položit poslední otázku: je migrace klientů opravdu to, o co T-Mobile usiluje? Zatím se zdá, že bohužel ano.

