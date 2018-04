Otestujte si ISDN

Základem každé technologie jsou přístroje, které umí ověřit její funkčnost. Nejinak je tomu u ISDN, kde bez vhodných měřících přístrojů nemáte možnost jednoduše otestovat nejen parametry zřízené přípojky, ale ani skutečné reakce Vámi vyvíjených zařízení. S postupujícím rozmachem digitální sítě proto čím dál tím častěji přicházejí do úvahy tzv. ISDN analyzátory, bez nichž bychom do nového věku sotva vstoupili. Rádi bychom Vám proto představili nejvyšší produkt "příruční" kategorie jednoho z nejznámějších výrobců profesionální měřící techniky, společnosti Wawetek Wandel Goltermann.

Námi testovaný analyzátor IBT-10 je určen pro základní přípojku ISDN a najdeme ho ve výbavě všech společností zabývajících se "pevnými" telekomunikacemi. Hned na první pohled zaujme precizním zpracováním a inteligentním rozmístěním konektorů periferií, které minimalizuje chaotičnost pracoviště. Všechna rozhraní se totiž nacházejí v relativně logické souslednosti na zadní straně, čímž eliminují možnost špatného zapojení. Po zapnutí a nezbytném "nabootování" je nutné, pochopitelně po základní konfiguraci, zvolit testovací režim, od něhož se odvíjí další nastavení. Hned první položka v přehledném menu nám dá na výběr ze simulace terminálového adaptéru, síťového zakončení, monitoringu síťových vrstev (1-3) vhodných k základnímu zjištění obsahu procházejících rámců, přepnutí do režimu detailní analýzy ve spolupráci s připojeným počítačem a testování X.25 v D a B kanálech. Jenom pro upřesnění dodávám, že k simulaci samotné sítě, např. k otestování koncových zařízení, je nutné používat pobočkovou ústřednu. Ostatní části menu pak vesměs slouží k upřesnění vlastností a parametrů jednotlivých režimů.

Simulace

Škálu vestavěných funkcí lze rozdělit do dvou neméně důležitých kategorií. Začněme proto rozličnými simulacemi. Tou nejčastěji využívanou, alespoň v případě instalace nových přípojek, je nahrazení běžného koncového zařízení. Podaří-li se uskutečnit hovor, můžeme přejít k testování chybovosti, kdy jsou k dispozici dva možné režimy. Tím prvním je testování určité trasy, kdy na obou stranách se nacházejí měřící přístroje a po jednom B kanále si volají mezi sebou. Vloudí-li se do přenosu sebemenší nesrovnalost, zasvítí LED dioda alarmu, přičemž na displeji se dozvíte podrobnější informace. Pokud byste chtěli vyzkoušet reakci systému (např. pbx) na chybu popř. otestovat funkčnost analyzátorů, můžete sami do přenosu vnutit chybu. Budou-li se však vyskytovat častěji, přístroj Vás navíc upozorní, že došlo k překročení tolerance některého z definovaných standardů. To samé lze pak provádět smyčkou, kdy s využitím tzv. funkce dual call otestujete přípojku s jedním jediným analyzátorem, avšak při obsazení obou B kanálů.

Ujistíte-li se o spolehlivosti přípojky, nastane chvíle k otestování všech dostupných služeb sítě. Můžete buď pro jednu službu (např. řeč, data, fax, teletext, ...) vyzkoušet všechny doplňkové funkce (např. CLIP, CLIR, SUB, AOC, ...) nebo naopak pro všechny služby jednu doplňkovou. Kompletní test všech funkcí u všech služeb však z vcelku pochopitelných důvodů možný není.

Další možností je simulace sítě ISDN, kdy potřebujeme otestovat rozhraní S/T. K tomu je však nutné mít k dispozici analyzátory dva, z nichž jeden (konkrétně představující terminál), může býti jednodušší provenience; ve firemní nabídce např. IBT-5 připomínající velké telefonní sluchátko s displejem.

Nejvyšší provedení IBT-10 odlišující se písmenkem U na konci názvu ještě umožňuje testování U rozhraní, což poznáme mimo jiné podle výskytu dalšího konektoru. Používá se v případě, kdy síťové zakončení vykazuje chyby popř. se nehlásí.

Poslední testovací funkce zjišťuje dostupnost služeb X.25 v B a D kanálech. Analyzátor uskuteční spojení a sleduje kvalitu příjmu jednoho nebo více předchozích došlých paketů. Test může být opět konfigurován dle momentálních požadavků a kombinován s detailní statistikou druhé a třetí vrstvy.

Monitoring

Přístroj sám o sobě umí sledovat oba datové toky, dekódovat procházející rámce a na displeji vypisovat jejich informační hodnotu, jako například zvonění, vyzvednutí, čekání na TEI, ... To je však vhodné především pro udržení základního přehledu o vzájemné komunikaci koncových zařízení s ústřednou. Vzhledem k tomu, že jsem nepřišel na způsob odfiltrování informačních rámců, kterých pobíhá v síti velmi mnoho, rozhodně bych tento mód nedoporučoval pro dlouhodobé sledování. Pouze pokud byste chtěli vyplnit dlouhé zimní večery pročítáním rámců z integrované paměti (0,5 MB).

Z hlediska diagnostiky je však nesrovnatelně zajímavější propojení s počítačem, kdy máte pomocí dodávaného softwaru, společného pro celou produktovou řadu, v reálném čase k dispozici detailní analýzu jednotlivých rámců. Vyskytující se potíže tak lze podstatně snadněji odhalit v dokonale přehledném prostředí, které vás o svých kvalitách přesvědčí už po krátkém používání.

Dobrá volba

Shrnu-li všechny vlastnosti a precizní zpracování představovaného přístroje WWG IBT-10U, nemohu učinit nic jiného, než ho doporučit. Za cenu 3950 EUR v maximální výbavě je dobrou volbou pro společnosti zabývající se pevnými telekomunikacemi a reference v podobě Českého Telecomu, Aliatelu a dalších rozhodně mluví za své.

Děkujeme společnosti Telekomunikační Montáže Praha a.s., zastupující WWG, za zapůjčení přístroje.

