Otestujte a nechte si Siemens C45!

Společnost Siemens dnes přišla s neotřelou veřejnou nabídkou spolupráce na vývoji svých nových telefonů. Každý, kdo se zaregistruje na stránce www.my-siemens.com/city a zodpoví položené otázky se může stát jedním ze 100 lidí, kteří budou necelé tři týdny testovat zapůjčený mobilní telefon C45, který se poté stane jejich majetkem. Možnost zaregistrovat se má každý zájemce (s výjimkou zaměstnanců Mobil Media a.s. a společnosti Siemens) až do 28. září letošního roku. Vyhodnocení odpovědí uchazečů skončí 1. října a následující den již bude vybraná stovka zájemců díky e-mailu vědět o svém zařazení do projektu. V nejkratší možné době pak obdrží mobily C45.

Jedinou podmínkou pro účast ve výběru je věk 18 až 35 let. O tom, zda právě vy budete vybráni k testování mobilů rozhodne inspirativnost vašich odpovědí a porota, která z nich bude vybírat. Porotu budou tvořit zástupci společnosti Siemens, agentury McEricsson, redakce Mobil.cz a zástupce šéfredaktora Softwarových novin Ivan Straka.

Otázky, na něž budou zájemci o testování odpovídat slibují opravdu zajímavá zjištění – „co vás nejvíc inspiruje“ a „co by podle vás váš přítel považoval za nejvíce inspirující ve vašem životě“? Ti, kteří se nakonec testování zúčastní, obdrží od Siemensu dotazník. Jakmile jej vyplněný odešlou zpět firmě, budou zařazeni do soutěže o sedmidenní zájezd pro dva do Jihoafrické republiky. Kromě krás tamní přírody si bude výherce moci užít i zážitků na umělé surfařské vlně značky Siemens, kterou se mohli kochat i návštěvníci letošního CeBitu.