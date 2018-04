Otestovali jsme vestavěný navigační systém Toyota za desítky tisíc korun (VIDEO)

Většina řidičů dnes dává přednost přenosným jednoúčelovým navigacím jednoduše proto, že je nekupuje ve stejné době jako nový automobil a dodatečná instalace pevně zabudovaných GPS systému do automobilů je velmi nákladná, často i nemožná. Také pokud porovnáme ceny vestavěných a přenosných zařízení zjistíme, že rozdíl je velmi výrazný.

Může se tak zdát, že investice do vestavěného sytému v automobilu je zcela zbytečná, když stejnou práci zastane i přenosné zařízení kapesních rozměrů. Na druhou stranu má ale řešení přímo od výrobce automobilu své velmi silné stránky. Především je to komfort ovládání, nejste ani nuceni po každé jízdě navigaci odpojovat a odnášet. Při používání pak oceníte také napojení navigačního systému na všechny související systémy ve voze.

Dnes testovaný systém montovaný do vozů Toyota je poslední generací navigačního řešení japonského výrobce automobilů. Můžete tak zapomenout na malý monochromatický displej se šipkami, který se i dnes v automobilech objevuje. Navigace TNS-700 se může pyšnit všemi funkcemi, které známe z těch nejvybavenějších přenosných modelů a přidává i některé navíc. Má ale i své stinné stránky, mezi které patří především jazyková bariéra v podobě absence češtiny.

Navigaci TNS-700 jsme testovali ve voze Toyota Corolla Verso, který se řadí do kategorie vozů MPV a láká své zákazníky na prostorný interiér. U tohoto modelu je navigační systém součástí nejlepší výbavy označené LUX+, k dispozici je samozřejmě také pro zájemce o jiné modely výrobce. Zajímavá je především akční nabídka pro model Toyota Avensis Premium, kde je tento DVD navigační systém součástí standardní výbavy. Cena za samotnou navigaci je pak stanovena na 40 000 korun.



Konstrukce a ovládání - komfort a pohodlí, ale kde je čeština?

Navigační systém ve voze Toyota Corolla Verso má své místo na středovém panelu, kde je umístěn nad ovládáním klimatizace. Velký 6,5 palcový displej je tak stále na očích a nebrání ani výhledu z vozu, jako některá řešení s výsuvnou obrazovkou. Kolem displeje najdeme také poměrně velké množství tlačítek, podle kterých se může zdát, že displej nebude dotykový. Opak je ale pravdou, z celkem devíti tlačítek rozsetých kolem displeje totiž slouží k ovládání navigace pouze čtyři, ostatní najdou uplatnění u audio systému.

Skutečnost, že jsme nebyli odkázáni při ovládání jen na dotykový displej, jsme ale velmi ocenili. Při jízdě je totiž vždy jednodušší a především bezpečnější stisknout jedno výrazně profilované tlačítko, než to samé udělat na dotykovém displeji. Pokud jde o samotné ovládání během jízdy, narazíte zde na propojení navigačního systému s automobilem. Mnoho funkcí je totiž v době, kdy je vozidlo v pohybu, z bezpečnostních důvodů neaktivních a nelze je použít. To je jistě bezpečné a zabrání to řidiči nesoustředit se plně na řízení, smůlu má ale také spolujezdec.

Hlavním ovládacím prvkem je samozřejmě displej. Ten nabídne vedle rozměrů, o kterých se přenosným navigacím ani nezdá, také velmi jasné zobrazení a je výborně čitelný i za přímého slunce. K tomu přispívá také možnost náklonu ve čtyřech krocích. Při opuštění vozidla se vrátí do původní polohy, při dalším spuštění systému se opět nastaví do vámi zvoleného úhlu. Natočení v ostatních směrech možné není, díky velmi dobrému zobrazení z mnoha úhlů jsme jej ale nepostrádali. Jde o DVD navigační systém, potřebná data jsou tedy uložena na disku DVD. Ten se vkládá do zařízení po jeho odklopení, druhá zdířka pak slouží pro vložení hudebního CD.

Ovládání samotné je velmi jednoduché. Jedno tlačítko na levo od displeje slouží pro přístup do menu a druhé pro výběr cíle cesty. Další úrovně se pak ovládají přes dotykový displej, který nabídne díky velkým rozměrům přehledné grafické ikony v nabídkách. Velkou nevýhodou je ale naprostá absence češtiny, která bude pro nejednoho zájemce důvodem, proč si tuto navigaci k novému vozu nepořídit. Na výběr je celkem deset jazyků, samozřejmě včetně němčiny a angličtiny. Při samotném ovládání není chybějící česká lokalizace až takovou překážkou a jak zacházet s navigací se dá i díky velmi podrobnému dvousetstránkovému manuálu v češtině velmi rychle naučit. Hlasové navigace v cizím jazyce ale může být pro mnoho lidí velkou překážkou.

Mapové podklady - Navteq, ale ne aktuální

Navigační zařízení Toyota nám připomíná navigace Navigon. Řešení tohoto německého výrobce formou OEM využívají mnozí renomovaní výrobci automobilů, zda je mezi nimi i Toyota, se nám však nepodařilo zjistit. Stejně jako Navigony se i navigace Toyota spoléhá na mapy od dodavatele Navteq, v zařízení jsou mapy pro 23 zemí. U nás ale nebyly až donedávna mapy Navtequ tak podrobné, jako v případě konkurenčního Tele Atlasu.

Od září minulého roku však došlo k výraznému zlepšení a radikální aktualizace map zahrnuje nejen dostatečné pokrytí celé České republiky, ale také okolních zemí. Na námi testovaném disku DVD sice nebyly mapové podklady nejnovější, vše by měla vyřešit ale aktualizace, kterou Toyota provádí přibližně jednou ročně.

Vyjíždíme a Toyota naviguje

Tím nejdůležitějším pro samotnou navigaci je najít ten správný cíl cesty. Zde nabídne navigace opravdu bohaté možnosti, které jsou plně srovnatelné s nejlepšími přenosnými zařízeními. Vedle běžných možností, jako zadání přesné adresy, polohy na mapě, nebo výběru z naposledy hledaných cílů, nechybí ani vyhledávání přes poštovní směrovací číslo, křižovatku, konkrétní sjezd z dálnice, nebo přesné zadání zeměpisných souřadnic. Do paměti můžete uložit také oblíbené cíle, jedno tlačítko v hlavním menu je pak vyhrazeno pro navigaci domů.

Velmi praktickou a jednoduchou možností je databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování a také nocleh. Body zájmu umí navigace vyhledávat nejen v jednotlivých kategoriích, vybrat si můžete také ty nejbližší, v určité lokalitě, nebo zadat přesný název. Během navigace pak ukazuje jednotlivé body přímo na mapě a můžete si nechat zobrazit také seznam zájmových bodů, přes které po vámi zvolené trase pojedete.

Po nalezení cíle nabídne navigace tři možné trasy, které se velmi přehledně zobrazí na mapě a nechybí u nich ani údaje o vzdálenosti a době jízdy. První trasa je ta, kterou navigace doporučuje a je brána jako nejrychlejší, druhá je pak její alternativou. Třetí možnost je nejkratší cesta k cíli, která ale nebývá samozřejmě tou nejrychlejší. Je možné nechat si zobrazit také podrobné informace o těchto trasách, kde je přehledně vidět, jak dlouho pojedete jednotlivými trasami po silnicích, dálnicích, nebo například na trajektu. Samotný výpočet je velmi rychlý, ani s nalezením satelitů jsme problémy neměli.

Mapa při navigaci je poměrně jednoduchá a díky tomu i velmi přehledná. Barevně jsou odlišeny silnice, vodní plochy, lesy, parky ale také dálnice, včetně označení směru provozu. Praktické je také vyznačení jednosměrných silnic a to i v místě křižovatek. Díky rozměrnému displeji se na navigační obrazovku vejde mnoho informací, které jsou také velmi dobře přehledné. Při samotné navigaci tak nechybí na základní obrazovce údaje o vzdálenosti k následující změně směru včetně grafického znázornění, název aktuální silnice, vzdálenost a čas jízdy, nebo příjezdu do cíle.

Jednou z pokročilých funkcí navigace je také úprava zobrazení na displeji dle aktuální situace. Pokud se například přiblížíte ke křižovatce, obrazovka se rozdělí na dvě poloviny a v té pravé se zobrazí detail křižovatky s přesně vyznačenou polohou všech komunikací. Při jízdě po dálnici se pak v pravé části objeví vzdálenost k příštímu napojení a výjezdu z dálnice a také body zájmu v blízkosti exitů. Navigace Toyota TNS-700 nabídne také funkci, kterou známe u Navigonů pod názvem Reality View. Ta ve vybraných místech zobrazuje na displeji realistický pohled na danou lokalitu včetně detailů a nechybí ani asistent řazení v jízdních pruzích. U nás však žádné takové místo zatím není, v Evropě jich najdeme kolem čtyř tisíc.

Hlasová navigace je sice jednou z nejlepších, s jakými jsme se prozatím setkali, absence češtiny však bude pro mnoho uživatelů velkou nevýhodou. Je trochu škoda, že výrobce se prozatím nerozhodl pro lokalizaci do češtiny, s přibývajícím zájmem o vestavěné navigace se to však může velmi rychle změnit. Navigace nehlásí jen strohé povely, ale často seskupuje příkazy do krátkých vět. Nechybí ani hlasové informace o čísle silnice, na kterou máte sjet, městě, do kterého právě přijíždíte, nebo v jakém se máte držet pruhu. Velkou výhodou je také možnost současného poslechu navigačních povelů a hudby, kdy se hlasové příkazy ozvou pouze z reproduktoru na straně řidiče a neomezují tak další spolujezdce.

Podpora Bluetooth - mobil nechte na zadním sedadle

Součástí navigačního systému je i podpora přenosu Bluetooth. Po spárování s mobilním telefonem tak získáte plnohodnotné bezdrátové handsfree, které zajistí pohodlné a především bezpečné telefonování během řízení. Ruce můžete nechat navíc stále na volantu, kde nechybí ani všechna potřebná ovládací tlačítka. Bez doteku ruky na klávesnici telefonu nebo displeji navigace tak můžete přijmout i odmítnout hovor, regulovat hlasitost i vytočit vybraný kontakt díky hlasovým povelům. Spárovat s navigačním systémem je možné až šest telefonů, v jednu chvíli může být připojen samozřejmě ale jen jeden.

Aplikace pro ovládání telefonu je na velmi vysoké úrovni, u přenosných navigací s Bluetooth handsfree jsme se s takto podrobnými funkcemi nesetkali. Nechybí telefonní adresář až pro 1 000 záznamů, možnost nastavení rychlých předvoleb ani skupin volání. Telefonní adresář je možné navíc zamknout kódem a zabránit tak přístupu k osobním údajům cizím osobám. Spokojeni jsme byli také s reprodukcí zvuku a zpracováním hlasu.

Další funkce - kamera nejen při couvání

Rozměrný displej je výborně využitelný také pro kamerový systém, kterým bylo testované vozidlo vybaveno. Ten se skládá se čtyř kamer, které jsou umístěny v přední a zadní části a také na bocích. Při zařazení zpátečky se dění za vozem automaticky zobrazí na displeji a parkovací asistent velmi zjednodušuje složitější manévry s vozem. Je možné zvolit také způsob parkování mezi podélným a kolmým stáním, kde grafické symboly na obrazovce pomohou snadněji zaparkovat. Ostatní trojice kamer se pak aktivuje stiskem tlačítka pod řadící pákou a umožní lepší orientaci o dění kolem vozidla.

Zaujala nás také možnost nastavit až tři různé uživatele do paměti navigace. Po nasednutí pak jednoduše zvolíte váš profil a systém automaticky nastaví více než deset parametrů včetně hlasitosti, jazyka nebo měřítka mapy. Displej slouží také pro ovládání audio systému, v námi testovaném modelu nechyběla ani možnost připojení iPodu, který pak komunikuje s rozhraním ve vozidle.

Co říci závěrem

Pevně zabudovaná navigace TNS-700 ve voze Toyota Corolla Verso nás zaujala především komfortem používání, kdy nejste nuceni nic před cestou nastavovat a po dojetí odpojovat. Ovládání samotné je také na vyšší úrovni než u přenosných zařízení, líbilo se nám také větší množství tlačítek, ovládání na volantu a v neposlední řadě i rozměrný displej. Ten slouží nejen pro navigaci samotnou, ale je to také grafické rozhraní pro další systémy ve vozidle.

Naopak zklamáni jsme byli z absence češtiny v menu navigace i v případě hlasových povelů, což považujeme za největší nevýhodu. Pokud by náš mateřský jazyk u tohoto systému nechyběl, měli bychom před sebou velmi povedeného asistenta ve voze pro každého z nás. Cena je samozřejmě vyšší než u přenosných zařízení, pokud se ale podíváme na ceny ostatních originálních příslušenství od výrobců automobilů, vidíme i částku za tento navigační systém v jiném světle.