Otestovali jsme revoluční řešení navigace pro Škodu Fabia za nízkou cenu

Pro většinu uživatelů se zdá být investice do vestavěného navigačního sytému v automobilech zcela zbytečná, když stejnou práci zastane i přenosné zařízení kapesních rozměrů a s nepoměrně nižší cenou. Na druhou stranu má ale řešení přímo od výrobce automobilu své velmi silné stránky. Především je to komfort ovládání a nikde se ani nepovalují napájecí a jiné kabely.

Samozřejmě i Škoda nabízí pevně zabudovanou navigaci pro své automobily, která navíc patří k nejlepším na trhu - více zde. Málokdo je ovšem ochotný akceptovat investici ve výši 50-70 tisíc korun. Proto mladoboleslavský výrobce automobilů přichází s řešením, které kombinuje výhody přenosných a zabudovaných navigací. K modelům Fabia a Roomster je tak možné jako mimořádnou výbavu dokoupit upravenou verzi navigace Mio Moov.

Na kabely můžete zapomenout

Budoucím majitelům zmíněných modelových řad vozů Škoda se tak nabízí příležitost získat GPS navigační zařízení do svého vozu přímo od výrobce, a to včetně odborné montáže u autorizovaných partnerů Škoda. Díky vestavěnému aktivnímu držáku odpadá navíc potřeba napájecích kabelů vedených od zásuvky zapalovače pod čelní sklo - vše je totiž vedeno uvnitř palubní desky.

Jediné, co tak zůstane řidiči na očích, je stojánek pro navigaci vystupující z palubní desky s miniUSB konektorem, ve kterém je vedeno napájení. Ten je poměrně netradičně umístěn u levého sloupku, nikoliv nad středovou konzolí, kam dává přenosnou navigaci většina řidičů. I bez připojené navigace se ovšem nemusíte bát, že by stojánek nějakým způsobem kazil interiér automobilu. Plast, ze kterého je proveden, totiž odpovídá barevnému zpracování palubní desky.

Bezpečné řešení

Princip připojení navigace do aktivního stojánku je velmi jednoduchý, při testování se nám ovšem zdálo, že zasouvání zařízení do stojánku jde poměrně ztuha. Tato drobnost, na kterou jsme si navíc po čase bez problémů zvykli, bude ovšem jistě na straně bezpečnosti. Při běžné jízdě se v žádném případě nemůže stát, že by se navigace sama uvolnila, velmi dobře bude zřejmě držet také při krizových situacích a ohrozit posádku by neměla ani při autonehodě. Toto integrované řešení totiž úspěšně absolvovalo crash test dle norem Euro NCAP.





Při prvním "osahávání" tohoto řešení, jsme si trochu nemohli zvyknout na umístění u levého sloupku. Tomuto místu nelze jistě upřít velmi nízké procento výhledu, které ubírá řidiči oproti navigaci umístěné na skle nad středovým panelem, na druhou stranu je ovšem ovládání pro praváka méně praktické. Je sice pravdou, že navigaci lze z držáku bez problémů vyjmout a vše potřebné přes dotykový displej nastavit, na druhou stranu ale dělat toto pokaždé, když například chcete jen zvýšit hlasitost, není zrovna pohodlné.

Co ovšem musíme pochválit, je samotné zpracování integrace navigace. Nikde totiž nic nevrže a navigace drží na svém místě tak, jak má. Kdykoliv připojíte navigaci do držáku, začne se automaticky přes mini USB konektor dobíjet, což je velmi praktické. Navigace podporuje také příjem aktuálního dopravního zpravodajství RDS--TMC a ani anténa pro tuto službu vám nebude kazit interiér vozidla. Je totiž integrována v držáku.

Až na tu grafiku

Navigace samotná se nijak výrazně neliší od běžně prodávaných modelů Mio Moov třetí série, má jen lehce upravené grafické prostředí ve stylu automobilky Škoda. O to hlavní, tedy navigaci, se tak stará aplikace MioMaps 2008. Funkčně nemáme navigačnímu softwaru co vytknout, nelíbí se nám ovšem grafické zpracování. To je totiž až příliš strohé, navíc nepodporuje pokročilé navigační funkce, jako je asistent pro řazení do jízdních pruhů nebo prostorové ztvárnění důležitých křižovatek.

Mapové poklady jsou ovšem na velmi vysoké úrovni, většina z nich pak pochází z produkce Tele Atlasu. Všechny mapy jsou uloženy v paměti přístroje, slot pro SD tak zůstává volný pro případné další rozšíření či doplňující funkce. Konkrétně jsou pokryty tyto státy: AT, BE, BiH, BG, CZ, DE, DK, E, EST, FIN, FR, GB, GR, HR, HU, CH, IRL, IT, L, LT, LV, M, MNE, N, NL, PL, PT, RO, SK, SLO, SRB, SWE, TR.

Navigace je svou výbavou prakticky shodná s modelem Moov 330. Hlavním ovládacím prvkem je tak širokoúhlý displej s úhlopříčkou 4,3 palce, který je vsazen do 130 x 78 x 18 mm velkého těla o hmotnosti 171 g. Výrazných změn se nedočkalo ani barevné provedení navigace, přední části tak dominuje černá barva s lesklým proužkem lemujícím s odstupem displej.

Na nastavení zapomeňte

Displej pracuje v rozlišení 480 x 272 bodů, takže se na něj vejde poměrně velký výřez mapy i doplňující navigační informace. Čitelnost displeje na slunci patří k lepšímu průměru. Ve většině případů se dá s přístrojem celkem pohodlně pracovat i ve velmi slunečných dnech.

Zde se ovšem projevuje jedna z hlavních nevýhod tohoto integrovaného stojánku, kterou má většina pevně zabudovaných navigací. Navigaci totiž není možné nijak natočit ani v jedné ose, což může být při ostrém slunečním svitu z určitého úhlu nepříjemné. Na druhou stranu ovšem musíme přiznat, že během několika dnů strávených s navigací zabudovanou ve Škodě Fabia, jsme k natočení displeje neměli žádný důvod.

Navigace bez problémů

Pokud jde o přesnost navigace, nelze mít k testovanému přístroji mnoho výhrad. Mapy se překreslují velmi rychle a poloha zobrazená na displeji odpovídá realitě. Navíc moov patří k těm méně upovídaným navigacím, což uživatelé obvykle spíše vítají. V menu lze navíc nastavit preferenci výpočtu trasy ve třech stupních – v nejkratší, nejrychlejší a v jedné prostřední hodnotě.

Chválíme také novou funkci SiRFInstantFixII, která poměrně efektivně zkracuje rychlost určení polohy. To oceníte nejen při startu navigace, kdy se přístroj rychleji připojí k satelitům, ale hlavně ve chvílích, kdy na nějakou dobu ztratíte signál. Pokud například vyjedete z delšího tunelu, přístroj se téměř okamžitě zorientuje a pokračuje v navigaci.

Navigace samotná se prakticky neliší od modelu Mio Moov 360 - nepřehlédněte proto jeho recenzi

Chytré řešení za prima cenu

Řešení, které vzniklo spoluprací automobilky Škoda s výrobcem navigací Mio, se nám velmi líbí. Chválíme především zpracování integrovaného stojánku a také to, že navigace drží na svém místě opravdu pevně. Mnoho výhrad nemáme ani k navigaci samotné, snad jen na grafickém prostředí by bylo co zlepšovat.

Cena navigace samotné je shodná s běžně prodávanými navigacemi, zaplatíte za ni totiž 6 750 korun, za instalaci si pak Škoda účtuje rozumných 1 500 korun. Pokud tak plánujete koupi nové fabie nebo roomsteru, určitě nad integrovanou navigací Mio Moov popřemýšlejte.