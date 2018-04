Otestovali jsme revoluční oboustranný mobil – recenze Samsung F300

Menší povyk s netradiční konstrukcí odstartoval Samsung začátkem tohoto roku s několika přístroji z edice Ultra Special. Dva z nich se podobaly spíše tradičním komunikátorům, zbylé tři mobilní telefony - SGH-F500, SGH-F510 a SGH-F300 zaujaly především dvěma displeji na přední a zadní straně. Každý z nich dostal navíc přídomek (Video, Movie, Music), podle kterého snadno poznáte, na co je telefon primárně určen. V prvních dvou případech je to zaměření na sledování filmů a digitální televize. Na zoubek se však dnes podíváme třetímu v pořadí, který sice pobral v porovnání s kolegy nejméně funkcí, ale na své střídmé rozměry toho umí víc než dost.

Mezi jeho přednosti patří třeba FM rádio, 2Mpix fotoaparát, 100MB vnitřní paměť rozšířitelná pomocí karet MicroSD a v neposlední řadě dvojice displejů. U jednoho z nich se nachází i speciální dotyková ploška. Na první pohled vypadá SGH-F300 více než zajímavě. Nasazení v běžném životě je však věc druhá.

Dvojice hudebních přístrojů od Sony Ericsson (W850i a W610i) a novinka od Nokie -model 5700 s otočnou klávesnicí.

Stručná charakteristika:

Hudebně založený přístroj s netradiční konstrukcí obsahující dva displeje.

Konstrukce a design – šarmantní prcek

Nejdříve se podíváme na SGH-F300 jako na dva různé přístroje podle toho, jaký displej právě používáte. Velká klávesnice a na dnešní poměry směšně malý displej jsou hlavními charakteristickými rysy telefonní strany. V někom může tato část evokovat vzpomínky na staré kalkulačky nebo historické mobilní telefony. Tento dojem ještě umocňuje monotónní černá barva pokrývající celou čelní plochu. Špetka invence by v tomto směru neškodila a jenom stříbrné lemování na už tak dost tenkých bocích přístroje je trochu málo.

To samé ohledně barevného provedení platí i o multimediální straně. Přístroj už nepřipomíná žádný muzejní exponát, ale spíše by se dal přirovnat k iPodu. K němu má celkem blízko i díky způsobu ovládání, které však zůstává o nejméně generaci zpět a Samsung prohrává na plné čáře.

Po stránce rozměrů je na tom však SGH-F300 skvěle. Míry 104 x 44 x 9 mm mu zaručují místo po boku těch nejmenších přístrojů. Nic nezkazí ani váha, která činí pouhých 78 gramů. Bezpečně se tak Samsung schová do kapsy od džínsů a výrazněji nezatíží ani kapsičku u košile. Rozměrná klávesnice poskytuje i při takto malých rozměrech přístroje pohodlnou práci nejenom křehkým ženským ručkám.

Šikovné pouzdro s překvapením

V této kategorii mobilních telefonů by byla velká ostuda, kdyby konstrukce vrzala či jednotlivé díly nepřesně doléhaly na ostatní. V tomto ani SGH-F300 nebude výjimkou. Stejně tak se sluší kromě standardní výbavy přidat i nějaký ten doplněk navíc. U Sony Ericssonu či Nokie to bývají třeba látková pouzdra či šňůrky. Samsung se však vytáhl a šel ještě dál.



Opět se sice jedná o pouzdro na přístroj, ale ne jen tak ledajaké. Telefon se umísťuje do středu kloubu a následně se multimediální část zlehka uchytí do plastových držáků na vrchní straně. Dostupná tak zůstane pouze telefonní část, se kterou se dá bez problémů pracovat.

Přestože se nasazením pouzdra SGH-F300 hodně zvětší, stále jde o poměrně elegantní řešení, jak chránit displeje před poškrábáním. A pokud se vám bude zdát hmotnost telefonu skoro dvakrát větší, tak vězte, že se v pouzdře navíc ukrývá záložní baterie.

Klávesnice a ovládání telefonní části – nápadem to všechno skončilo

Hlavním ovládacím prvkem na telefonní straně je čtyřsměrná navigační klávesa. U ní si Samsung dovolil drobnou kosmetickou úpravu oproti starším modelům. Změnil známé „íčko“ na daleko pochopitelnější „OK“. Důležitější však je, že jeho původní funkce v pohotovostním režimu zůstala zachována, a musíte si tudíž dávat pozor na nechtěné otevření wapového prohlížeče a automatické připojení k internetu.

Vedle čtyřsměrného tlačítka už neodmyslitelně patří dvojice kontextových kláves, červené a zelené sluchátko, korekční tlačítko a spoušť fotoaparátu. Pohyb v hlavním menu je zpočátku dosti zmatečný, protože k jednotlivým ikonkám díky nedostatku místa chybějí popisky. Další úrovně jsou již naštěstí textové a kupodivu není potřeba, aby text roloval. Zrychlení práce s telefonem přinášejí číselné zkratky a automatický výběr naposledy vybrané položky z menu.

Alfanumerická klávesnice by se svými rozměry a hlavně pohodlím při psaní mohla směle rovnat těm véčkovým. Co však naprosto degraduje všechny tyto kvality, je malý displej, na kterém se tak při psaní textu posunete o hezkých pár let zpátky. Sice se můžete za pomoci bočního tlačítka přepnout při čtení delší zprávy na větší displej, ale klávesnici byste otáčeli už těžko.

Toto tlačítko je navíc dosti citlivé a občas se neubráníte náhodnému přepnutí, kdy budete dlouze zjišťovat, zda je pouze vypnuté podsvícení, nebo musíte otočit telefon na druhou stranu a pak zase zpátky. Naopak potěší posuvný zámek kláves, který byl ještě donedávna známý pouze z kapesních MP3 přehrávačů.

Přesně ve stejných místech na druhém boku přístroje se nachází dvojice tlačítek pro regulaci hlasitosti. Kousek od něj je v útrobách telefonu ukryto miniaturní tlačítko reset, které jsme za celou dobu testování nemuseli ani jednou použít. Na bocích SGH-F300 najdete ještě trojici pevně držících záslepek, jež chrání SIM kartu, paměťové karty MicroSD a konektor pro připojení sluchátek nebo USB kabelu.

Ovládání multimediální části – slepá ulička

Této části samozřejmě vévodí ohromný displej, pod nímž se nachází jediný ovládací prvek – takzvaný Sweeping Touch. Ve své podstatě jde o kombinaci dotykové plochy a středního potvrzovacího tlačítka, s jehož tuhostí jsme dlouho zápasili, než jsme přišli na ten správný grif. Spíše se ale jednalo o vadu jednoho konkrétního kusu (testovali jsme přístroj z testovací série) a jeho používání by mělo být bez problému.

Dotykové senzory reagují jednak na stisk v konkrétních místech – návratové akce, rolování nabídky, vyvolání menu – či na dlouhé pohyby vertikálním nebo horizontálním směrem. Tím se například u MP3 přehrávače vyvolá seznam skladeb, v němž lze stejným pohybem rychleji listovat. V neprospěch tohoto systému ovládání mluví především občas špatně reagující dotykové plochy a pomalost vyvolávání nabídek. To samozřejmě vyúsťuje v nejistotu, zda jste provedli pohyb správně, nebo musíte akci opakovat. opět se však můžeme domnívat, že za tyto nedostatky mohl testovaný vzorek z předsériové produkce.

Displeje a baterie – průměr s chytrým řešením

Oba dva displeje se mohou chlubit podporou 262 tisíc barev, věrným barevným podáním a dobrou čitelností na přímém slunečním světle. Displej telefonní části pracuje na svoje rozměry v celkem vysokém rozlišení 176 x 65 pixelů. To samé se však nedá říci o jeho kolegovi, který na svoji úhlopříčku 2,1 palce nabízí rozlišení pouze 176 x 220 pixelů. Daleko více by mu slušelo QVGA.

Spolu s běžnými hovory je přehrávání hudby a videa velkým žroutem energie a SGH-F300 při střídmém používání s dvěma hodinami poslechu vydrží zhruba dva dny, což je vzhledem k jeho střídmým rozměrům slušný výsledek. Po připojení k druhé baterii se pohotovostní režim skoro zdvojnásobí. Při neustálém přehrávání MP3 skladeb či poslechu rádia při 3/4 hlasitosti potřeboval SGH-F300 nabít zhruba po sedmi hodinách.

Pokud vložíte vybitý telefon do pouzdra s druhou baterií, začne se ihned nabíjet! Pouzdro tak můžete používat jako cestovní dobíječku!



Telefonní seznam a zprávy – dva řádky musí stačit

Kontaktů uložíte do přístroje přesně tisíc. Každý z nich může být samozřejmě vícepoložkový a vejde se k němu pět telefonních čísel, všemožné adresy, poznámka, obrázek či vlastní vyzvánění. Jednotlivé kontakty lze třídit do libovolného množství skupin s tím, že jedna obsáhne nanejvýše dvacet telefonních čísel.

Velmi šikovnou funkcí známou především ze smartphonů s operačním systémem Windows Mobile je přímé vyťukávání ať už čísla nebo jména kontaktu přímo z pohotovostní obrazovky. Vstup do telefonního seznamu přes pravou kontextovou klávesu tedy není vůbec nutný. Při prohlížení kontaktů se lze kvůli větší přehlednosti přepnout na multimediální displej. Po vybrání a vytočení čísla samozřejmě musíte obrátit přístroj na druhou stranu.

Psaní zpráv není dvakrát pohodlnou záležitostí, protože dva řádky jsou zkrátka už trochu málo. Editor SMS zpráv přitom nepostrádá nic podstatného. Odpočítává zbývající znaky, slovník T9 lze učit nová slova či trvale vypnout. Korunky se zbytečně nesypou ani díky přítomnosti diakritiky. Pro čtení delších textů můžete opět přetočit na druhou stranu. SMS zpráv se vejde do přístroje rovných dvě stě. Pro MMS jsou vyhrazeny 3 MB a každá zpráva může být velká 295 kb.

Organizace času a fotoaparát – pouze do počtu

Spíše než na funkční nevybavenost narazíte na omezené možnosti malého displeje. Záznamů do kalendáře se vejde celkem tři sta (3x100 podle typu), ovšem s tím, že na různé náhledy můžete rovnou zapomenout. Kromě opakovaných událostí přijde vhod několik budíků, stopky a úkolovník. Připojení k internetu je možné přes EDGE (třída 10), ale trochu postrádá v kombinaci se dvěma řádky textu smysl.

Přestože by se podle umístění fotoaparátu na vrchní straně přístroje mohlo zdát, že si SGH-F300 rozumí se sítěmi třetí generace, opak je pravdou. Jedná se o vcelku průměrný 2Mpix fotoaparát bez automatického zaostřování, který můžete používat jak v telefonní části pro autoportréty či v multimediální části s velkým displejem pro klasické fotografování.

Kvalita snímků za dobrých světelných podmínek je uspokojivá. Ostrosti snímků by mohla závidět většina konkurentů. Pokud se však jenom o něco málo zhorší nasvětlení scény, objevuje se na fotografiích výrazný šum. Výslednou kvalitu může ovlivnit vyvážení bílé nebo upravení jasu. K dispozici je digitální zoom a nechybí nejrůznější efekty. Video dokáže zachytit SGH-F300 v rozlišení 240x320 pixelů.

MP3 přehrávač a FM rádio – hudebník se nezapře

Aplikace pro přehrávání hudby je přístupná pouze z multimediální části přístroje a hrát na pozadí může pro změnu pouze po přepnutí zpět na telefonní část. Není možné si tak prohlížet fotografie na velkém displeji a přitom poslouchat hudbu. Podporované formáty jsou MP3, AAC, e-AAC, e-AAC+ a WMA.

Jednotlivé skladby lze třídit podle interpreta, alba či názvu písně. Ekvalizér se omezuje pouze na třináct přednastavených profilů a nemáte tak přístup k jednotlivým hodnotám. FM rádio již tradičně funguje jenom s připojenými sluchátky, nepodporuje RDS, ale zato si pamatuje všechny stanice, které jste kdy poslouchali.

Kvalita zvuku se nijak výrazně neodlišuje od ostatních modelů Samsungu a dá se srovnávat s MP3 přehrávači střední třídy. Ani s dodávanými sluchátky poslech hudby není žádným utrpením. Pokud by vám však z nějakého důvodu nevyhovovala, k dispozici je už v základním balení redukce na standardní 3.5mm jack.

Nahrávání písniček je možné přes dodávaný USB kabel. Telefon by měl podle nabídky v menu umožňovat jak klasický USB mass storage, tak MTP (Media Transfer Protocol) pro kopírování za použití Windows Media Player (WMP) nebo třeba populárního WinAmpu. Nám se podařilo rozběhnout pouze druhý způsob a občas byl problém nalézt v telefonu soubory nakopírované přes WMP.

Přehrávání videa zůstane bezpečně výsadou modelů SGH-F500 a SGH-F510. Dnes recenzovaný hudebník s dvěma displeji si totiž poradí prakticky jenom s formátem 3GP. Zvládá však celkem vysoký bitrate 1,5 Mb/s a dokáže roztáhnout video na celý displej.

Shrnutí – experiment