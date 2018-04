Otestovali jsme pokrytí z Prahy do západních Čech

Bouřlivé reakce na první test pokrytí jednotlivých operátorů nás přesvědčily o tom, že stále existuje mnoho míst, kde rozhodně nejste „středem pokrytí“ a i na hlavních silničních tazích se často můžete rozloučit s nepřerušovaným hovorem. Nyní jsme na základě došlých e-mailů podnikli cestu z Prahy do vzdáleného Chebu nejen po dálnici, ale také po vzdálenějších silnicích nízké důležitosti.

Kvalitu pokrytí jednotlivých sítí sledoval měřící přístroj Agilent technologies Drive test (zapůjčený společností ) vybavený dvojicí receiverů zjišťujících sílu signálu dvou větších operátorů, a mobilní telefon sloužící k detailnímu monitorování Oskara. V problematických místech jsme ho rovněž používali ke zjišťování nakonfigurování Eurotelu i Paegasu, ovšem to znamenalo výměnu SIM karet a opětovné projetí daného úseku. Všechny informace zpracovával notebook Compaq Presario 1200 (od HSH computers) s procesorem Intel Celeron 600 MHz.

První úsek cesty vedl po dálnici D5 do Plzně. Až na kraj Berouna byly všechny sítě bez sebemenších problémů, disponovaly dostatečným signálem i kapacitou, mohli jste tedy plynule telefonovat. První výpadek nastal na začátku Berouna, kde téměř zmizel Oskar (poklesl na -110 dBm). Stále se mu nedařilo provést handover (přeladění na jiný kanál/BTS), což vyústilo až v násilné přerušení hovoru. Dalších 100 metrů pak telefon zoufale hledal vhodný kanál, Eurotel i Paegas se drželi na velmi dobrém rozmezí -80 až -60 dBm. Po této kolizi už nemohlo být až na začátek Plzně sebemenších stížností. Všimli jsme si však, že Oskar poměrně často pokrývá minimálně o třetinu menším počtem BTS, než je obvyklé. Zatím to nevadí, ale pokud v dohledné době nezačne stavět nové BTS, může to vést ke stejným problémům, jako má v současnosti na Moravě. Uživatelům přestanou stačit volné kanály a významně začne klesat úspěšnost volání.

Dobrý dojem ze všech sítí přetrvával i při průjezdu Plzně, kde se dalo u všech tří operátorů volat i v dopravní zácpě hned na první pokus. Abychom zjistili, jak si operátoři stojí i mimo hlavní silniční tahy, dálnici jsme pak využili jen k prvnímu sjezdu (Exit 93) a odbočili na Nýřany. Tam nás zaujaly cesty převážně III. třídy vedoucí přes Hněvnice, Sytno, kde měl problémy se signálem Oskar, a Stříbro. Eurotel i Paegas shodně pokrývali s intenzitou -90 až -86 dBm.

Doslova kamenem úrazu byl směr na Černošín po silnici číslo 230. Při překonávání velkého převýšení na poměrně malém úseku plném ostrých serpentin střídavě vypadával signál u všech sítí, místy jste nezavolali ani přes jednoho operátora. Pokrytí tak náročného úseku cesty je určitě problematické, ale nelze se spoléhat na to, že v ostrých zatáčkách na dlážděné silnici nebudou moci volat ani spolujezdci. Na mapce vidíte jen ty největší výpadky, na tomto úseku cesty jich ve skutečnosti bylo mnohem více. O nepřerušovaném hovoru si můžete v těchto končinách opravdu jen nechat zdát. Síť totiž mizela i v údolí.

Vcelku potěšující byl až úsek blížící se k Plané. Všichni operátoři měli dostatečné pokrytí okolo -90 dBm, jen Oskar opět „zářil“ nedostatkem kanálů. To se mu trochu vymstilo v úrovni odbočky na Týnec, kde handover provedl doslova na poslední chvíli. Spojení však nespadlo, přestože už mu k tomu mnoho nezbývalo. Pak už vše probíhalo podle uživatelových představ, signál držel úroveň okolo -88 dBm u všech sítí.

V Plané jsme se napojili na silnici druhé třídy 21, která nás vedla až do Chodové Plané, kde byla odbočka na Mariánské Lázně. Eurotel i Oskar fungovali k plné spokojenosti, jen Paegas měl zde trochu problémy s handovery a nedaleko lázeňského města vypadl. Na nejmladšího operátora se po dlouhé době nedalo stěžovat ani z hlediska počtu volných kanálů.

Vracíme se na jednadvacítku a pokračujeme do Chebu. Aniž bychom zaznamenali větší problém, přijíždíme do vytyčeného mezníku naší trasy. V samotném centru se signál pohybuje na “čtyřech čárkách“, dovolat se dá relativně snadno, hned na první pokus. Najíždíme na silnici první třídy E48 a míříme směrem na Karlovy Vary. Zkoušíme oblíbené testování stylem prvního přerušení hovoru, což nastalo až po našem zásahu ve městě minerálních pramenů a porcelánu. Všichni operátoři uspěli na výbornou.

Míříme stále k Praze. Oskar místy opětovně pokrývá jednou BTSkou delší úsek, než je obvyklé, což se mu vymstí až 35 km za Karlovými Vary, kde v krátkém rozpětí nezvládne dva handovery a spojení pokaždé spadne. Pojedete-li v dopravní špičce, pak může úspěšnost volání kvůli menšímu počtu kanálů významně klesnout. My jsme však na žádné problémy tohoto charakteru nenarazili.

Po ujetí dalších 15 km tentokrát handover Paegas. Vize o nepřerušeném spojení tedy mohl splnit jen Eurotel. Když už se zdálo, že tento pomyslný souboj na silnici první třídy skutečně vyhraje, přeladil na další BTS doslova v poslední vteřině, kdy hovor už téměř spadl. Přibližně v úrovni Rakovníka jsme mu sice do mapky tento problém nezaznamenali, ale vítězství by si nezasloužil. Ostatně spojení spadlo až o něco dále, za Kladnem. K sítím Oskar a Paegas nemohlo být až na kraj Prahy výhrad.

Další testy pokrytí samozřejmě přizpůsobíme výsledkům ankety. Musíte však omluvit, že cestu na Severní Moravu plánujeme až o něco později, neboť ostatní redakční povinnosti nám v době dovolených znemožňují tak daleké cesty, ale každopádně se máte na co těšit. I v bližším okolí Prahy existuje spousta míst, kde se s našimi mobilními operátory nedovoláte. Každopádně pokud víte o místě, kde je umístěna reklama s textem typu „jste středem našeho pokrytí“ a nikde není po signálu ani stopy, napište nám.