Otestovali jsme pokrytí ve východních Čechách

Masivní reklamní kampaně mobilních operátorů nás denně přesvědčují o tom, že právě jejich sítě mají zaručeně nejsilnější signál, před kterým se neschováte ani v hustém křoví. Bohužel realita tomu ani zdaleka neodpovídá a stále existují lokality, kde i přes velkou koncentraci osob pokrytí svého operátora nenajdete. Často jste nás informovali o dlouhodobých problémech ve východních Čechách. Z došlých e-mailů jsme proto sestavili trasu s nejčastěji zmiňovanými lokalitami a vyrazili do terénu.

Všechny mobilní sítě sledoval profesionální měřící přístroj Agilent technologies Drive test zapůjčený od společnosti tvořený dvojicí receiverů, přijímačem GPS a speciálním mobilním telefonem Sagem. Ten sloužil pro detailní monitoring sítě. Po většinu cesty v něm byla vložena SIM karta Oskara. Pouze v problematických místech jsme ho používali i pro sledování zbývajících operátorů, ovšem to znamenalo opakované projetí daného úseku. Všechny informace zpracovával notebook Compaq Presario 1200 (od HSH computers) s procesorem Intel Celeron 600 MHz.

S měřením jsme začali na opravami sužované dálnici D11 a prvních 25 kilometrů se zdálo, že k operátorům nebude nejmenších výhrad. Stačil však další kilometr a Oskar nabídl k použití pouze jediný kanál. Tento stav trval až k nedalekému sjezdu na Český Brod (Exit 25). Zde proběhlo šest zcela zmatených handoverů, až se signál ustálil na intenzitě -62 dBm. Ostatní operátoři působili dobrým dojmem a cesta až k odbočce na Kolín probíhala přesně podle uživatelových představ. Dostatek volných kanálů umožňoval sestavit spojení hned na první pokus vyjma popsaného úseku u všech tří sítí.

Doslova milníkem kvality se však stalo okolí Exitu 35 (Kolín), kde nejprve zápasil s intenzitou signálu Paegas, a pak zcela shořel Oskar. Začala narůstat chybovost spojení až nad 19%, hovor začal být nesrozumitelný a spojení posléze spadlo. Krátký výpadek by se u nejmladšího operátora ještě dal tolerovat, ale půlkilometrový úsek, kde si nezavoláte, už je trochu moc. Poměrně zajímavá situace nastala u mobilních telefonů Nokia 6210 (firmware 4.27), které vytrvale odmítaly opětovné zaregistrování do sítě. Nakonec je bylo nutné vypnout a zapnout. Vše způsobil nezvládnutý handover mezi dvěma lokalitami (LA). Eurotel zůstával stále bez problémů.

Blížíme se ke konci dálnice. Oskarovi opět začíná ubývat signálu a nedaleko posledního sjezdu prolomí kritickou úroveň. Spojení padá, přičemž až do samotného konce D11 si nezavoláte. Paegas vás na chvíli opustí jen při vykružování poslední zatáčky sjezdu, Eurotel úsek zvládne bez přerušení hovoru. Pokračujeme po silnici 611 na Poděbrady. První problém zaznamená na hranicích města Oskar, který vám spojení se svými -102 dBm nezaručí.

Ještě než dojedete po silnici 331 k závodům Poděbradky, hovor za hranicemi města přeruší Paegas, Oskar atakuje kritickou hranici -100 dBm a Eurotel se pohybuje okolo -86 dBm. Dalším problémovým úsekem je přibližně kilometr před Nymburkem, kde až k hranicím města zcela zmizí signál nejmladšího operátora a Paegas pokrývá intenzitou -98 dBm. Eurotel se nejčastěji pohybuje okolo -86 dBm. Bohužel ani po průjezdu centrem si Oskar mnoho nepolepšil. S bídou chytíte síť a na hovor můžete zapomenout. Vracíme se po silnici 38 na dálnici, opět sjíždíme na jejím konci a míříme směrem na Hradec Králové. Oskar i Paegas padají na výše popsaných místech. Projíždíme blízký kruhový objezd s nedalekým autosalónem Škoda a zjišťujeme problémy s pokrytím Paegasu.

V nekonečné koloně kamionů se posunujeme po silnici 11. Projíždíme obcí Dlouhopolsko a nebezpečně začíná klesat signál Oskara, což po necelém kilometru jízdy vyvrcholí pádem spojení. Bohužel, opět není ojedinělý. Dva kilometry za Lovčicemi mu mizí síť. Paegas na tom není v této lokalitě o mnoho lépe. Dvakrát za sebou přerušuje kvůli nedostatku signálu spojení. Od Chlumce nad Cidlinou je již však všechno v pořádku a až do Hradce Králové fungují všechny sítě bez výhrad.

Projíždíme Hradec Králové, v centru ani okolních ulicích nenacházíme problematické místo, a tak po silnici 37 pokračujeme do Pardubic. Přibližně v úrovni vesnice Stéblová se Paegas dostává na kritickou úroveň -98 dBm, ovšem spojení kupodivu nepadá. Jedeme na Chrudim a nenacházíme žádné další potíže. Zde odbočujeme na silnici číslo 17, což se ukazuje jako správná volba. Hned za městem má nedostatek signálu Paegas, Oskar na tom není s -99 dBm o mnoho lépe. Opět se dovoláte pouze s Eurotelem, který poněkud nečekaně zatím neměl jediný výpadek.

Stále míříme k Čáslavi, projíždíme obcí Dolní Bučice a ztrácíme Oskara. Tento úsek silnice (17) pokrývá pouze hodně vzdálená BTS, a tak si s -105 dBm rozhodně nezavoláte. Paegas i Eurotel zůstávají na hranici -80 dBm. Po silnici 38 pokračujeme na Kutnou Horu, odkud se po "dvojce" vracíme do Prahy.

Bohužel ani zde není pokrytí bez výhrad. V obci Suchdol střídavě padá Oskar i Paegas, Eurotel je v téměř plné síle. Přestože se jedná o silnici I.třídy, tak narážíme na další hluchá místa v pokrytí. Tentokráte za obcí Oleška padá Paegas a další kritika je vznesena při průjezdu deset kilometrů vzdálenou Vyžlovkou. Signálu je zde sice dostatek, síť nejmladšího operátora však ve velmi rychlém sledu za sebou provedla deset handoverů, což výrazně přesahuje únosnou mez. Poslední pád spojení čeká majitele Oskara v Říčanech. Pokud se zde napojíte na dálnici D1, dojedete už do Prahy bez vážnějších nedostatků.

Jediný, kdo si ve východních Čechách může s hrdostí instalovat billboardy o kvalitním pokrytí je Eurotel. K našemu překvapení jsme na trase nenašli místo, kde by jeho síť měla vážnější nedostatky s počtem volných kanálů i samotnou sílou signálu. U Paegasu bychom čekali menší počet problémů dosahujících hranice únosnosti. A Oskar? Tomu společně popřejme větší množství BTS u konce dálnice D11 a okolí Nymburku, kde byly jeho problémy nejzávažnější. Ostatní lokality mu snad omluví jeho mládí.