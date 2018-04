Otestovali jsme O2 TV – televizi, co k vám běží po drátu

Jako první přišla u nás s komerční nabídkou IPTV Telefonica O2 a produkt dostal anglický název O2 TV (čti ou tú tí ví), jako by těch anglikanismů nebylo dost. O vnímání této anglické značky v Česku jsme psali zde. To, že byla Telefonica O2 první, asi nikoho příliš nepřekvapilo, právě ona totiž disponuje nejrozsáhlejší ADSL sítí, navíc mateřská Telefonica provozuje ve Španělsku podobné služby již poměrně dlouho.

Ostatně právě ze španělských zkušeností česká pobočka poměrně hodně čerpala. Telefonica s IPTV ale nezůstane dlouho v Česku osamocena, start podobné služby ohlásil Volný již na konec letošního roku a podle našich informací se k podobnému kroku chystají i Radiokomunikace a. s. Jak tedy ve skutečnosti O2 TV funguje?

Jde to i bez ADSL

Na rozdíl od Volného, který bude pro využívání své IPTV vyžadovat připojení k internetu přes vlastní síť, v případě O2 TV nemusíte pro připojení k internetu využívat Internet Expres, dokonce nemusíte mít na své lince ADSL vůbec aktivní. Musíte mít ale pevnou linku v provozu a mít aktivován nějaký hlasový tarif.

Můžete to být i O2 Mini, ale v tom případě se jeho cena zvýší měsíčně o 100 korun. Podobně jako v případě, že chcete na lince s O2 mini používat ADSL. Na druhou stranu, pokud současně s O2 TV budete využívat i ADSL Internet Expres, zaplatíte zhruba o 100 Kč méně. Datový tok spotřebovaný O2 TV se nepočítá do FUP, takže se nemusíte obávat, že by vám O2 po pár dnech sledování televize omezilo rychlost připojení k internetu.

K využívání O2 TV nepotřebujete prakticky žádné speciální vybavení, vše potřebné dodá O2 při instalaci služby. Než si ji ale objednáte, musíte zjistit, jestli je pro vaši telefonní linku služba dostupná. To zjistíte on-line na stránkách O2 TV. Postup je identický jako v případě objednávání ADSL: pro správné fungování O2 TV musí být vaše ústředna osazena DSLAMem s podporou ADSL2+. Prozatím se proto dostupnost ADSL a O2 TV zcela nekryje, nicméně představitelé O2 slibují rychlý postup úpravy ústředen na ADSL2+. Uvidíme, jak sliby vyplní. V každém případě v současnosti přiznávají jistý převis poptávek nad instalovanými přípojkami.

V našem případě proběhlo ověření dostupnosti v pořádku a od objednání služby do momentu instalace uběhly zhruba tři týdny. Z toho ten poslední byl přidán na naši žádost, původně nabídnutý se nám nehodil. To u nové služby považujeme za únosnou dobu. Vzhledem k tomu, že O2 nenabízí v současné době samoinstalační balíček, opakuje se tak trochu situace s ADSL. A tak musíte počkat, až na vás dojde řada. Podle informací, které máme k dispozici, by se tato situace měla brzy změnit, a i O2 TV by měla být dostupná prostřednictvím samoinstalačního balíčku.

Instalace

Když se vám konečně podaří sladit váš čas s technikem O2, zastaví před vašimi dveřmi modrá (možná žlutá) dodávka a ve dveřích se objeví technik v modré kombinéze O2, třímající v ruce dvě světle modré krabice s bublinkami. V té větší se skrývá set-top-box pro IPTV, v té menší je ukryt ADSL modem D-Link. I když nebudete využívat ADSL pro připojení k internetu, kvůli O2 TV modem budete potřebovat.

Z počátku nabízelo O2 pouze jediný typ modemu pro IPTV, byl jím D-Link DSL-584T se dvěma porty pro Ethernet, jedním pro O2 TV a jedním pro VoIP. Ten v současnosti pořídíte za 1,19 Kč v akční nabídce. Tomuto modemu ale chyběla podpora Wi-Fi, což vadilo hlavně uživatelům, kteří jej chtěli využívat pro připojení k internetu přes ADSL. V říjnu tak do nabídky přibyl i druhý modem, D-Link G684T, který má navíc podporu Wi-Fi (IEEE 802.11g) a přijde na 2 022 Kč. Konfiguraci modemu pro O2 TV provede technik při instalaci, pokud budete modem používat i pro připojení přes ADSL, čeká vás nastavení některých parametrů vlastnoručně. V podstatě jde jen o nastavení rozsahu IP adres pro počítače v domácí síti, O2 TV totiž prozatím používá pevné IP adresy. I když i tohle by se do konce roku mělo změnit a i pro IPTV by se měly používat dynamicky přidělované IP adresy. Oba modemy se ale nastavují prostřednictvím webového rozhraní, které je uživatelsky docela příjemné. Mírně pokročilý uživatel by tak s konfigurací modemu neměl mít problém. Akční nabídka Služba Cena Instalace 1,19 Kč Aktivace 1,19 Kč Modem 4xETH 1,19 Kč Pronájem set-top-boxu (první rok) 1,19 Kč Přístup k TV archivu (první rok) 1,19 Kč První měsíc základní programové nabídky O2 TV Zábava nebo O2 TV Kino 1,19 Kč



Jakmile je modem nastaven a připojí se ADSL, přistoupí technik k dalšímu kroku, připojení set-top-boxu. Ten si na rozdíl od modemu nemůžete koupit, ale O2 vám ho pouze pronajme – v současnosti za 1 Kč měsíčně. Výhodou tohoto řešení je bezplatná výměna set-top-boxu v případě poruchy nebo nutnosti výměny z jiných důvodů – současné set-top-boxy totiž neumožňují upgrade firmware přes internet, a tak případná vylepšení bude nutné řešit prostřednictvím výměny přístroje.

O2 dodává set-top-box iCAN 3800TW švýcarské firmy ADB. Set-top-boxy od stejné firmy využívala Telefonica O2 i pro testování svého vysílání v DVB-T multiplexu C. I v tomto případě jde o hybridní model, který kromě IPTV podporuje i DVB-T, byť se k této technologii chová poněkud macešsky.

Na zadní straně set-top-boxu najdeme Ethernet port i klasický anténní vstup a výstup. Dále pak dva "scarty", dva "audio cinche", a co udělá majitelům novějších TV asi největší radost, je tu i HDMI konektor. S modemem je set-top-box propojen prostřednictvím Ethernet rozhraní, součástí dodávky je i 10 m dlouhý kabel, takže modem nemusíte mít umístěn bezprostředně u televize. Bohužel současná verze firmware umožňuje nastavit na HDMI výstup pouze rozlišení 576i, se kterým si část LCD nebo plazmových televizí poradí prostřednictvím scartu, ale ne už prostřednictvím HDMI. V tom případě pak TV na rozhraní HDMI nedetekuje žádný signál. Problém by měl vyřešit nový firmware, který umožní nastavit pro HDMI výstup i formáty 720p nebo 1080i. Sadu přípojných bodů doplňuje USB rozhraní, jehož funkci se nám ale nepodařilo zjistit. Zřejmě může sloužit pro připojení k ADSL modemu nevybavenému ethernetovým rozhraním. Na přední straně se kromě tlačítek pro základní ovládání nachází displej, který ale stabilně zobrazuje čas a nikoli sledovaný kanál, což nám nepřišlo úplně praktické. Dále slot pro čipovou kartu pro případné sledování placených kanálů – zatím se nepoužívá - a také dvě stavové diody. Na české poměry je poněkud zvláštní španělština, která se objeví při prvním spuštění set-top-boxu. Ve španělštině přístroj setrvá až do prvotního nastavení parametrů připojení (IP adresa, DNS atp.) Technik provede veškerá potřebná nastavení, nakonfiguruje ADSL modem, a také provede první nastavení set-top-boxu, tedy nastaveni IP adresy zařízení a ostatních parametrů v technickém setupu. Trochu nepraktické je, že pokud se do tohoto technického setupu potřebujete vrátit, musíte set-top-box vypnout a těsně po zapnutí stisknout tlačítko setup na dálkovém ovladači. Základní balíčky Balíček Obsah s O2 Internet Expresem bez O2 Internet Expresu O2 TV Zábava Nova, ČT1, ČT2, Prima, Markíza, STV 1, CT24, CNN, BBC World, Jetix, Minimax, A +, Spektrum, National Geographic, Discovery, AXN, Zone Romantica, Zone Reality, ČT 4 Sport, Galaxie Sport, Eurosport, Eurosport 2, Óčko, MTV Europe 448,63 Kč 547,40 Kč O2 TV Kino

ČT1, ČT2, Prima, Nova, HBO, HBO2, Cinemax1, Cinemax2 448,63 Kč 547,40 Kč



Kromě parametrů připojeného televizoru a zvuku už stejně u O2 TV nic dalšího nastavovat nemůžete. Po restartu se set-top-box přepne do češtiny. V nastavení magické krabičky ale není volba jazyka – asi se předpokládá, že všichni, kdo si koupí na českém území O2TV, umí česky.

Celá instalace zabrala technikovi, který kromě své práce musel neustále odpovídat na naše zvídavé otázky, zhruba 20 minut. S klasickým CRT televizorem jsme set-top-box propojili pomocí dodávaného scart kabelu.

A hurá na televizi

Jakmile nastaví technik parametry pro IPTV, jeho práce končí. A pro vás vlastně taky, u IPTV vás totiž nečeká žádné ladění programů, vše je již předem nastaveno ze serveru. Nelze si tak ani změnit pořadí kanálů – každý z obrazových streamů má totiž přiřazenu vlastní IP adresu, budete se tedy muset smířit s rozložením programů jak vám je připravilo O2.

U IPTV bychom toto omezení ještě dokázali pochopit, proč ale set-top-box stejně zachází s DVB-T kanály, které navíc uloží od pozice 300 dále, to opravdu nechápeme. Programy se totiž uloží v pořadí, v jakém je set-top-box najde. V našem případě je tak na první pozici ČT4 Sport, následovaný rádii z multiplexu A, pak ČT2, ČT1, Novou a ČT24, za nimi je Prima a rádia z multiplexu B, pak několik kanálů testovacího vysílání DVB-H, a nakonec programy multiplexu C. V případě DVB-T bychom rozhodně preferovali možnost přesunovat si kanály.

Prvotní start set-top-boxu trvá několik vteřin. Další starty jsou už pak téměř okamžité, pouze v případě, že set-top-box vypnete a okamžitě zapnete, je start o něco delší. Po spuštění se objeví základní menu O2 TV. Přes něj máte přístup ke všem dalším funkcím a službám. Líbilo se nám, že stiskem klávesy s číslem programu na něj lze rovnou přejít. Pokud nevíte, co kde vysílají, je k dispozici Programový průvodce (EPG) včetně náhledového okna, takže během listování kanály se můžete podívat, co na kterém zrovna běží. Stiskem tlačítka OK na dálkovém ovladači pak zobrazíte vybraný kanál na celou obrazovku. Pokud se vám nechce listovat kanály, můžete zvolit TV průvodce, což je varianta EPG. Ten nabízí hledání programu podle kanálu, času nebo podle žánrů – film, seriál, zprávy, sport, dokument, zábavný pořad, hudební pořad, publicistika a ostatní. Nechoďte do půjčovny Kromě klasického sledování televizního vysílání nabízí O2 TV několik dalších zajímavých služeb, které jí odlišují od nabídek kabelových televizí nebo satelitního připojení. Z našeho pohledu se jako nejzajímavější jeví Videotéka, jde v podstatě o virtuální videopůjčovnu. V současné době je k dispozici knihovna více než 300 pořadů, které jsou rozděleny na filmy, erotický obsah a TV pořady. Seznamem pořadů můžete opět procházet přímo v menu Videotéka, listovat můžete buď podle kategorií (filmové hity, české filmy, TV), nebo si nechat zobrazit seznam podle abecedy a z něj si vybrat podle českého názvu filmu. Pokud dáváte přednost internetu, najdete seznam filmů v knihovně na internetových stránkách. Rozšiřující balíčky Balíček Obsah Cena O2 TV Zábava plus Markíza, STV 1, CT24, CNN, BBC World, Jetix, Minimax, A +, Spektrum, National Geographic, Discovery, AXN, Zone Romantica, Zone Reality,ČT 4 Sport,Galaxie Sport, Eurosport, Eurosport 2, Óčko, MTV Europe 249,90 Kč O2 TV Kino plus HBO, HBO2, Cinemax1, Cinemax2 249,90 Kč O2 Privat plus Hustler TV, XXX Xtreme 249,90 Kč

HBO + HBO2

HBO + HBO2 199,92 Kč Cinemax + Cinemax2 Cinemax + Cinemax2 199,92 Kč Hustler TV Hustler TV 199,92 Kč



I když řada uživatelů v diskuzích na internetu považuje 300 titulů za příliš úzkou nabídku, nám to zase tak málo nepřijde. Další filmy by měly postupně přibývat, a než shlédnete tu první třístovku, určitě nějaký čas uplyne. Za dobu testování přibyly ve Videotéce 3 až 4 nové filmy týdně.

Po vybrání filmu se o něm zobrazí základní informace, u některých je k dispozici i krátká ukázka. Po ní můžete objednávku potvrdit a pár okamžiků po zadání objednávkového PINu máte film k dispozici. Poměrně pohodlná varianta cesty do půjčovny.

Filmy jsou k dispozici ve stejné kvalitě jako TV vysílání, používá se tedy kodek MPEG4, na rozdíl od TV vysílání je ale k dispozici čtyřkanálový zvuk (tedy, alespoň u části nabídky). Film pak zůstane k dispozici v již zmíněné sekci Můj přehled a můžete si jej přehrát během 24 hodin, kolikrát budete chtít.

Další zajímavostí je nabídka filmů z videotéky přímo na základní obrazovce. Nad hlavním menu se průběžně mění nabídka největších hitů z kolekce a právě zobrazený film si lze objednat stiskem jediného tlačítka.

Při testování jsme ocenili i TV Archiv. Ten umožňuje tak trochu cestovat časem, jeho prostřednictvím si můžete pustit pořady až týden zpátky. Prozatím je v archivu k dispozici pouze ČT1, ČT2, ČT24 a Prima, vždy ale jen programy z vlastní produkce. Tato služba nás velmi zaujala, bohužel její rozsah, omezený problematikou autorských práv, vám zatím nedovolí video rekordér nebo DVD rekordér vyhodit.

TV Archiv není standardní součástí nabídky, ale musíte si jej zvlášť objednat, nicméně na rok máte přístup k TV Archivu v rámci akční nabídky jen za 1,19 Kč.

Bezpečnost a přehled

Na poměrně slušné úrovni jsou možnosti zabezpečení, přístroji můžete nastavit hned dva různé PINy. První slouží pro potvrzení objednávání ve Videotéce, druhý blokuje přístup k "dospěláckému" obsahu a to jak ve Videotéce, tak v případě prémiových erotických kanálů. Nastavení PINů, stejně jako možnost vybrat si některou z rozhlasových stanic jako hudební podklad základního menu, a také ladění DVB-T kanálů najdeme v sekci Moje služby.

V základním menu se nachází položka Můj přehled. Pod ní najdeme informace o zakoupených filmech z videotéky, účtu za objednané služby a také ceník služeb O2TV, takže se přímo v menu set-top-boxu můžete podívat, kolik vás bude stát třeba objednání filmů, rozšiřující balíčky, případně další služby.

Nic pro surfaře

Pokud patříte mezi ty, kteří si sledování televize užijí teprve při zběsilém přecházení z kanálu na kanál, budete asi z O2 TV trochu zklamáni. Vzhledem k tomu, že se jedná o IPTV a tudíž je obraz datovým streamem stahovaným ze serveru poskytovatele, trvá přepnutí z jednoho kanálu na druhý poněkud déle – při našem testování trvalo přepnutí zhruba 3 až 4 sekundy. To nepovažujeme za velkou překážku pro běžné používání.

Kdo má doma satelitní televizi, nebude překvapen. Kdo je však zvyklý zběsile přepínat kanály na kabelové televizi nebo u terestriálního vysílání, bude muset své choutky razantně uskromnit.

Možná větším omezením pro řadu uživatelů bude nemožnost pořídit si k telefonní lince více než jeden set-top-box. Pokud máte doma více televizí, můžete mít O2 TV pouze na jedné. Samozřejmě můžete použít sadu pro bezdrátový přenos obrazu na jinou TV v domě, ale pak budete muset koukat na stejný kanál na obou přístrojích, případně na jednom z nich využít nějaký jiný zdroj signálu (DVB-T nebo analogový přijímač).

V současné době neexistuje ani možnost sledovat O2 TV na počítači, na trhu není dostupný set-top-box v podobě PC karty nebo nějaká jeho softwarová varianta. Pokud tedy nemáte doma klasickou TV, musíte O2 TV připojit k počítačovému monitoru pomocí DVI-HDMI kabelu nebo cinch konektorů.

V době představení služby se poměrně hodně diskutovalo i o možnosti či spíše nemožnosti z O2 TV nahrávat. V realitě lze nahrávat z běžného TV vysílání včetně všech prémiových kanálů prostřednictvím scart konektorů.

Blokováno je pouze nahrávání filmů z Videotéky, které je vynuceno ochranou autorských práv. Podobně jako v případě některých DVD přehrávačů se k blokování nahrávání používá vkládání půlsnímků, které záznam znehodnotí.

Kvalita obrazu

Obraz se vysílá s datovým tokem 3 Mb/s s kódováním MPEG4. Kvalita televizního vysílání je srovnatelná s DivX a komprese je poměrně patrná, zvláště na větších televizích nebo při pohledu z blízka. Stupeň komprese se nám zdál o něco málo vyšší než v případě UPC Direct. Součástí nabídky je i jeden kanál testovacího vysílání v HD, jehož obraz je už opravdu velmi dobrý. Na kvalitě obrazu bude muset O2 zapracovat asi nejvíce.

Dá se předpokládat, že zvýšení kvality obrazu se do budoucna dočkáme. I během několika dní testování jsem zaznamenal určité zvýšení kvality obrazu. Ne sice nijak výrazné, ale přece jen postřehnutelné. Zajímavé je, že kvalitu obrazu zjevně ovlivňuje i zatížení ADSL sítě O2, po půlnoci jde totiž kvalita obrazu poměrně rapidně nahoru.

Naopak zatížení domácí linky se na kvalitě obrazu nijak neprojevila. Na 3 Mb/s lince jsme ani při přenášení většího objemu dat nezaznamenali vliv na kvalitu obrazu, a naopak sledování televize neznamenalo zpomalení internetového připojení. Nicméně O2 upozorňuje na svých stránkách, že v případech, kdy vaše linka nedovolí vyšší přenosové rychlosti, může dojít k omezení rychlosti ADSL.

Díky přítomnosti DVB-T tuneru můžete docela snadno porovnat kvalitu O2TV s kvalitou DVB-T vysílání. My jsme samozřejmě vyzkoušeli porovnat kvalitu i s běžným externím set-top-boxem pro DVB-T. A tohle porovnání nevychází pro O2TV vůbec špatně. Zejména po snížení datového toku v multiplexu A, ke kterému došlo před několika měsíci v souvislosti s vmáčknutím ČT4 Sport. Komprese je totiž patrná na obou technologiích. Možná na O2TV mírně větší, ale zase ne o tolik.

Zejména při sledování přenosů z nějakého rychlejšího sportu si na obou technologiích všimnete drobného rozmazání. U O2TV se ale celkem můžeme spolehnout na postupné zvyšování kvality, na což bychom si u DVB-T aspoň v dohledné době nevsadili. Navíc oproti dosud poměrně chudé nabídce DVB-T, O2TV nabízí zhruba tři desítky programů.

Rozšiřování O2 TV navíc nemohou blokovat televizní společnosti, lobbysté, a ani nudící se poslanci v našem Parlamentu. Všechno bude záležet na zájmu uživatelů, pokud totiž na trhu bude po O2 TV poptávka, není pro O2 zase takový problém akcelerovat pokrytí území. Rozhodně bude dostupnost O2TV růst výrazně rychleji, než pokrývání Česka signálem DVB-T.

Pro řadu lidí by se tak O2TV mohla stát zajímavou alternativou ve chvíli, kdy začne postupné vypínání analogového signálu, a stále nebude dostupné pokrytí všemi multiplexy. Aktuálně se tento problém ukázal na Domažlicku – analogové vysílání bude vypnuto, ale oblast je pokryta jen signálem multiplexu A, takže místní obyvatelé přijdou o signál Primy.

Navíc kabelové televize se v poslední době specializují jen na paneláky a velké komplexy bytů, a zcela ignorují rodinné či menší domy. Naopak pevnou linku najdeme skoro v každém bytě, a tak se O2TV může stát pro obyvatele řady měst a domů, které kabelové televize neuznaly za hodné pozornosti, jednou z mála možností, jak se dostat k nabídce více programů.

A ještě jeden moment bychom neměli opomenout – stále více uživatelů si pořizuje televize s vysokým rozlišením (HD Ready), přitom v Česku žádný zdroj HDTV není (s výjimkou jednoho satelitního kanálu) a ani v dohledné době se ho asi nedočkáme. Do budoucna je sice plánován jeden multiplex vyčleněný na HDTV, ale kdy bude spuštěn je ve hvězdách.

Na O2 TV už testování HDTV běží a pokud bude poptávka a potřebný obsah, přes IPTV může HDTV vysílání začít třeba zítra. Pro pozemní HDTV vysílání se totiž tak jako tak počítá s kódováním MPEG4 AVC.

Zvuk je u TV vysílání přenášen v klasickém stereu a při reprodukci na běžné sestavě domácího kina jsme nezaznamenali výrazné zkreslení. Samozřejmě i zvuk je komprimován, takže ani audiofilové asi jásat nebudou. Jak už jsme zmínili, u filmů z Videotéky je v některých případech dostupný čtyřkanálový zvuk, případně dvě zvukové stopy.

Televize trochu jinak

I když má O2 TV pořád pár dětských nemocí, musíme uznat, že se nám služba líbí. Kvalita obrazu není dokonalá a řada věcí by se dala vylepšit, na druhou stranu do budoucna má IPTV hodně velký potenciál.

Na této technologii se dá nabídnout řada internaktivních služeb nebo propojení s internetem, a právě tohle jsou věci, které by O2 TV (a vlastně IPTV obecně) mohly přinést body v souboji s pozemním či satelitním digitálním vysíláním nebo kabelovkami.

Navíc už nyní máme zprávy ze zdrojů uvnitř O2, že se řada nových služeb pro O2 TV testuje. Dočkat bychom se měli velmi brzy, a tak o O2 TV a IPTV všeobecně určitě nepíšeme naposledy.