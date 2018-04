Otestovali jsme nového krále navigací - Navigon 7110

Německá společnost Navigon, která byla založena v roce 1991, je v současnosti jedním z předních dodavatelů navigačních systémů na světě. Navigon tedy není na poli navigačních zařízení žádným nováčkem, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Důkazem toho je i fakt, že jejich řešení formou OEM využívají mnozí renomovaní výrobci navigačních systémů a automobilů, například Sony, Seat, Blaupunkt nebo BMW. Nyní přichází výrobce na náš trh nejen s vlastní řadou přenosných navigací, ale také s navigačním softwarem pro mobilní telefony, smartphony a PDA.

Jako první z nových navigací jsme otestovali nejvyšší model 7110. Tento designem unikátní přístroj zaujme vedle svého vzhledu také novými funkcemi, které navigace Navigon přináší na náš trh.

Kapitoly recenze



Stručná charakteristika:

Navigační zařízení s výborným designem, velkým přehledným displejem, podporou Bluetooth, dynamické navigace a novými unikátními funkcemi.

Vedle samotné navigace získáte navíc plnohodnotné handsfree, Navigon 7110 totiž komunikuje s mobilním telefonem pomocí Bluetooth. Nechybí ani podpora dopravního zpravodajství RDS-TMC včetně vestavěného přijímače.

Konstrukce a design - neobvykle krásná

Navigace Navigon 7110 má rozměry 131 × 92 × 23 mm. Nejde tak o žádného kolibříka a v kapse ji schováte jen těžko. K miniaturním navigacím neřadí tuto novinku ani hmotnost 195 g, která je však vzhledem k rozměrům zcela akceptovatelná. Výhodou větších rozměrů je ale větší a přehlednější displej a v neposlední řadě také snadnější ovládání. Tomu napomáhá také přiložený stylus, který se ukrývá na zadní straně přístroje.

Design přístroje je velmi elegantní a mezi současnou nabídkou na našem trhu bude v tomto hledat konkurenci jen stěží. Celé zařízení je výborně výtvarně zpracováno, převládají oblé tvary a křivky. Přední část je provedena z lesklého černého plastu, mezi ní a zadní částí pak probíhá po obvodu chromovaný rámeček. Celkově hodnotíme vzhled velmi kladně, lesklá přední plocha je však místem, kde nezřídka kdy najdete vaše otisky prstů.

Ovládání - přehledný displej a dotykové pero

Ovládání navigace je velmi snadné, a to především díky použití širokoúhlého dotykového displeje s úhlopříčkou 4,3 palce a poměrem stran 16:9. Ten je aktivní, typu TFT, a tak ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Nabídne antireflexní úpravu a svými rozměry 95 × 54 mm zabírá většinu přední strany přístroje. Vítaným doplňkem je také stylus, který se ukrývá na zadní straně. Díky němu je ovládání přesnější, své uplatnění najde zejména při plánování trasy v klidu domova nebo před vyjetím.

Tlačítko najdeme na modelu jen jedno, pokud tedy pomineme to, které slouží k uvedení do provozu. Tlačítko je umístěno na pravém boku a slouží k rychlému přístupu do mapy. Levý bok je zcela hladký, na protější straně potom nalezneme již zmíněnou dvojici tlačítek na jedné kolébce. Na spodní straně si pak své místo našlo tlačítko reset, mini USB konektor a klasický 3,5mm. Ten slouží k připojení antény pro příjem signálu RDS-TMC, kterou najdete v základním balení. Na zadní straně se usídlil konektor pro připojení externí GPS antény a své místo si zde našla také mřížka hlasitého reproduktoru.

Energie, kterou dodává Li-Ion akumulátor s kapacitou 1 200 mAh, vystačí na jedno nabití dle výrobce až na čtyři a půl hodiny provozu. V praktickém testu jsme se však dostali na sotva poloviční hodnotu. I to je ovšem dostačující, v základním balení najdete samozřejmě CL nabíječku, a tak s dobíjením ve voze není žádný problém. Dobíjení je možné také přes počítač, se kterým se Navigon spojí pomocí dodávaného USB kabelu. Zobrazí se jako další pevný disk, na který je možné ukládat libovolná data.

Navigace a mapové podklady - Navteq v novém

Výrobce Navigon se spoléhá na mapy od dodavatele Navteq. U nás nebyly až donedávna jeho mapy tak podrobné, jako v případě konkurenčního Tele Atlasu. Od září však došlo k výraznému zlepšení. Radikální aktualizace map zahrnuje nejen dostatečné pokrytí celé České republiky, ale také Slovenska nebo Maďarska.

Zařízení Navigon, která byla v prodeji v létě, měla obsahovat také kupon pro bezplatnou aktualizaci map v průběhu září. V této době je pro to tedy nejvhodnější doba. Navigace zakoupené nyní již obsahují aktualizované mapy.

Připevnit a najít cíl

Držák do automobilu, který najdeme v základním balení, je námětem na samostatný článek. Na jedné straně můžeme psát chválu o jeho úchvatném designu, který nepokazí interiér žádného z automobilů, na straně druhé má však také své stinné stránky. Vzhled je opravdu jedinečný, to ostatně můžete posoudit sami na fotografiích. Držák je dlouhý 23 cm, a tak sahá od čelního skla až k hraně palubní desky. Pro automobily s masivnější přístrojovou deskou tak jde o ideální volbu.

Netradiční je také samotné uchycení navigátoru v držáku. Navigon používá bajonetový zámek, do něhož se přístroj vloží otočený asi o třicet stupňů a navrácením do vodorovné polohy se v držáku zajistí. Problém je ale v tom, že navigační přístroj nedrží pevně spojený s držákem a při nerovnostech na vozovce dochází k drobnému pohybu. Kovové části mají navzájem určitou vůli, a to se při jízdě projevuje nepříjemnými zvuky. Projeví se i menší nerovnosti, o přejetí dlažebních kostek jsme se pak raději ani nepokoušeli. Může jít jen o chybu námi testovaného vzorku, rozhodně ale doporučujeme tuto vlastnost před koupí prověřit.

Prvním krokem pro správnou navigaci je výběr cíle cesty. Zde nabídne Navigon několik možností. Samozřejmostí je zadání přesné adresy, kterou charakterizuje stát, město, ulice, číslo popisné, nebo je možné zadat příčnou ulici a navigace vede na zvolenou křižovatku. Menu pro zadávání přesné adresy se poměrně liší od jiných navigací. Hlavním rozdílem je to, že všechny položky jsou hned na jedné stránce a tak vyplníte jen ty, které znáte.

Do paměti můžete uložit také oblíbené cíle, jedno tlačítko v hlavním menu je pak vyhrazeno pro navigaci domů. Další možností, jak najít ten správný cíl cesty, je vyhledávání přímo na mapě. Ta se zobrazí půdorysně a je orientována severem nahoru. Po mapě se dá libovolně posouvat, měnit přiblížení a také dělat výřezy.

Velmi praktickou a jednoduchou možností je databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování a také nocleh. Body zájmu umí Navigon vyhledávat nejen v jednotlivých kategoriích, vybrat si můžete také ty nejbližší, v určité lokalitě, nebo body zájmu s celostátní důležitostí. Během navigace pak ukazuje jednotlivé body přímo na mapě a můžete si nechat zobrazit také seznam zájmových bodů, přes které po vámi zvolené trase pojedete.

Vyjíždíme a Navigon naviguje

Po nalezení cíle stačí jen klepnout na tlačítko, zařízení vypočte trasu a začne vás navigovat do cíle. Výpočet není příliš rychlý, s nalezením satelitů jsme však problémy takřka neměli. Pokud však ano, vždy stačilo zadat cíl cesty znovu a proces opakovat. V nastavení je možné si vybrat ze dvou různých pohledů na mapu. Nejpřirozenější je určitě 3D pohled, další možností je půdorysný pohled označovaný jednoduše 2D.

Mapa je přehledná, barevně jsou odlišeny silnice, vodní plochy, lesy, parky ale také dálnice, včetně označení směru provozu. Na mapě nechybí ani body zájmu. Celkově je grafické zpracování menu i navigace u Navigonu na vysoké úrovni. Během navigace se měřítko mění automaticky v závislosti na potřebném detailním zobrazení konkrétní situace. Naplánovaná trasa se zobrazí oranžovou barvou, která je jednou z hlavních v celém menu Navigonu.

Na displeji je možné zobrazit také mnoho dalších informací, které se týkají samotné navigace a vaší jízdy. Ty jsou libovolně nastavitelné, některé se dají vypnout, jiné ne. Mohou zobrazovat aktuální silnici, po které se pohybujete a také tu, na kterou odbočíte. V levé dolní části je vidět symbol informující o nejbližším manévru.

Navigace zobrazuje také aktuální rychlost, nadmořskou výšku, vzdálenost a čas do cíle a také čas v době příjezdu na cílové místo. V levém horním rohu se pak zobrazuje značka o nejvyšší povolené rychlosti, v případě jejího překročení pak na to navigace upozorní. Navigon také varuje před místy, kde se měří rychlost. V horní části displeje se zobrazuje také navěstidlo, které odpovídá tomu, které vidíte před sebou na silnici. To velmi ulehčí situaci, kdy následuje více sjezdů rychle za sebou.

Hlasová navigace u Navigonu 7110 je pak tou nejlepší, s jakou jsme se prozatím setkaly. Ženský hlas je na poslech velmi příjemný a slovosled je na velmi vysoké úrovni. Navigace nehlásí jen strohé povely, ale často seskupuje příkazy do krátkých vět. Nechybí ani hlasové informace o čísle silnice, na kterou máte sjet, nebo v jakém se máte držet pruhu.

Nové funkce Navigonu

Navigace Navigon zaujmou několika poměrně unikátními funkcemi, se kterými jsme se u dosud prodávaných zařízení na našem trhu nesetkali. Nejvíce pozornosti si zaslouží funkce Reality View, zatím však ne u českých zákazníků. Reality View je funkce, která ve vybraných lokalitách zobrazuje na displeji přístroje realistický pohled na danou lokalitu včetně detailů, jako jsou například okolní budovy, případně silniční tabule. Funkce je však dostupná jen na vybraných místech. U nás žádné takové zatím není, v Evropě jich najdeme kolem čtyř tisíc.

Výbornou funkcí, která je k dispozici i na našem území, je Lane Assistant. Ta umožní jednodušší orientaci na víceproudových komunikacích. Jde o asistenta, který vás nasměruje na správné řazení v jízdních pruzích. Na displeji se zobrazí šipky, kam který pruh míří, ty správné jsou pak zvýrazněny. Tato funkce je dostupná na některých křižovatkách v České republice, při jízdě na složitějších křižovatkách jsme si ji velmi pochvalovali.

Navigon vás při přejezdu hranic seznámí s rychlostními limity v zemi, kam jste právě přijeli. Ochuzeni nebudete ani o další praktické informace, jako je například nutnost celodenního svícení nebo povinnost používání výstražné vesty. Nechybí ani Kniha jízd, kterou ocení především řidiči služebních vozidel. Funkce zaznamenává všechny důležité informace a ukládá je do souboru XLS. Díky tomu je tak možné jednoduše data exportovat do Excelu.

Podpora Bluetooth - handsfree už nepotřebujete

Další velmi praktickou funkcí navigace Navigon 7110 je podpora bezdrátového přenosu Bluetooth. Po spárování s mobilním telefonem tak získáte plnohodnotné bezdrátové handsfree, které by vás samo o sobě přišlo na nemalé peníze. Vše je navíc integrováno v těle jednoho přístroje.

Aplikace pro ovládání telefonních funkcí je na dobré úrovni, výhodou je také jednoduché ovládání. Na displeji navigace můžete zadat přímo telefonní číslo, nebo vybrat jedno ze seznamu volání. Příjem hovoru je možný i během navigace, kdy dojde ke ztlumení hlasových povelů po dobu hovoru. S reprodukcí zvuku a zpracováním hlasu jsme neměli žádný problém.

Co říci závěrem

Navigon 7110 je poměrně velká, na ovládání velmi jednoduchá navigace. Potěší velký přehledný displej s poměrem stran 16:9, který je také hlavním ovládacím prvkem a nechybí ani stylus. Design novinky zaujme i nejnáročnější zákazníky, svým vzhledem nezklame ani držák do automobilu. Jeho praktické použití ale kvalit grafického ztvárnění nedosahuje a nepříjemný zvuk při nerovnostech na vozovce dokáže cestování pěkně znepříjemnit. Samotná navigace je na velmi vysoké úrovni, potěšily nás nové unikátní funkce jako je asistent v jízdních pruzích. Nezklamaly nás ani hlasové povely, naopak patří k tomu nejlepšímu, co jsme kdy z navigací zaslechli. Dobrá je i citlivost vestavěného GPS přijímače, a tak s hledáním satelitů nebudete mít problémy. Dobře fungující navigace ve spojení s dalšími funkcemi, jako je Bluetooth handsfree a přijímač dopravních informací, dělají z Navigonu 7110 dobrou koupi. Nekvalitní spojení držáku a navigace by nás ale nakonec od koupě mohlo odradit. Proč koupit? Úchvatný design

Nové unikátní funkce

Výborná hlasová navigace

Kvalitní mapové pokrytí

Bluetooth

Dynamická navigace Proč nekoupit? Rušivé zvuky při jízdě

Absence dalších funkcí Kdy? V prodeji Za kolik? 13 000 Kč